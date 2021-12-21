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Нова Зеландія відкладає відкриття кордонів: коли знову можна буде їхати в країну туристам

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Вівторок 21 грудня 2021 15:54
Нова Зеландія відкладає відкриття кордонів: коли знову можна буде їхати в країну туристам Фото: Нова Зеландія (unsplash.com/guillaume-lebelt)
Автор: Євгенія Тугушева

В країні продовжують діяти суворі обмеження через пандемію

Влада Нової Зеландії ухвалила рішення перенести відкриття своїх кордонів через поширення штаму коронавірусу "Омікрон", пише The Guardian.

Повідомляється, що кордони Нової Зеландії залишаться закритими щонайменше до кінця лютого 2022 року.

"Пандемія COVID-19 продовжує набирати обертів, і ми повинні реагувати, щоб продовжувати захищати життя, не вводячи обмежень і локдаунів без нагальної потреби", — заявив міністр з реагування на коронавірус Кріс Хіпкінс.

За його словами, відтермінування відкриття кордонів руйнує плани тим, хто планував поїздки до Нової Зеландії влітку.

Відзначимо, у Новій Зеландії запроваджені одні з найсуворіших обмежень через коронавірус: досі країна залишається закритою для туризму.

Нагадаємо, раніше ми писали, в яких популярних містах відмовляються від святкувань через COVID-19.

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