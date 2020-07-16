Болгарія відкрилася для українців: куди ще можна полетіти на відпочинок у липні (список)

У середу, 15 липня, Євросоюз продовжив заборону на в'їзд туристів до 31 липня цього року. Разом з тим Болгарія відкриває кордони для туристів з України.

В'їзд в країну для громадян України вже дозволений з 16 липня. Відповідне рішення прийняло Міністерство охорони здоров'я Болгарії.

При цьому уточнюється, що рішенням уряду Болгарії у країні продовжено дію надзвичайної епідемічної ситуації до 31 липня.

Фото: Сонячна Болгарія (pixabay.com)

"Згідно з рішенням Міністра охорони здоров'я РБ від 15.07.2020 № РД-01-405 починаючи з 16 липня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус", - повідомили в посольстві України в Болгарії.

В які країни можна їхати на відпочинок українцям вже зараз?

За станом на 16 липня, для українських туристів відкриті такі країни:

Болгарія - без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус;

Хорватія – з проходженням тесту перед поїздкою (довідка про наявність негативного результату тесту на COVID-19 обов'язкова);

Туреччина – без довідок про тест, без самоізоляції та обсервації;

Албанія – без довідки про тест, без проходження карантину;

Єгипет – без довідки, без проходження самоізоляції;

Мальдіви – без довідки, без проходження карантину.

ОАЕ – наявність негативного результату тесту на COVID-19 обов'язкова.

За даними, опублікованими на сайті українського МЗС, українським туристам до ОАЕ в'їзд з недавніх пір дозволений. Проте всі прибуваючі в країну туристи починаючи з 7 липня, повинні надати докази, що мають негативний результат тесту на COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали, що насправді чекає українських туристів на відпочинку в Туреччині та Єгипті цього літа.

Також раніше український турист розповів, як відпочиває в Бодрумі влітку.