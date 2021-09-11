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Пляжний сезон триває: як довго збережеться сонячна літня погода на курортах Азовського моря

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Субота 11 вересня 2021 14:00
Пляжний сезон триває: як довго збережеться сонячна літня погода на курортах Азовського моря Фото: Азовське море у вересні (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Вода вже не дуже тепла, але температура повітря залишається комфортною

Оксамитовий сезон на Азовському морі триває - на пляжах курортної Кирилівки та Бердянська відпочивальники не тільки засмагають, а й купаються. Хоча за веб-камерами курортів видно, що туристів на узбережжі Азовського моря залишилося не так і багато.

Тим часом, за прогнозами синоптиків, "літня" погода збережеться ще мінімум 10 днів – на узбережжі морів вдень навіть спекотно, до 27 градусів тепла.

Як відпочивають туристи на курортах Азовського моря

Азовське море в Україні не тільки раніше прогрівається в червні, але і довше охолоджується у вересні. У різні роки пляжі в Бердянську, Кирилівці або Арабатській Стрілці були буквально "забиті" туристами, які прагнули продовжити літо. Тоді в цей час трималася рекордна 30-градусна спека.

Пляжний сезон триває: як довго збережеться сонячна літня погода на курортах Азовського моряФото: Пляж на Арабатській Стрілці (wikipedia.org)

Зараз же через дощі і похолодання вода вже не така тепла, море частіше штормить, а через вітер також некомфортно купатися і виходити на берег.

Наприклад, в Кирилівці любителі оксамитового сезону і більш спокійного відпочинку радіють вдалій погоді.

"Погода супер. Повітря дуже тепле, вода прохолодна. Невелика хвиля була сьогодні, медуз - одиниці", - пише одна з відпочивальниць у Facebook-групі курорту.

Інші туристи пишуть, що ще відпочивають на березі: "Ми ще лежимо біля шуму морського".

За веб-камерами на ресурсі kirillovka.ks.ua 10 вересня видно, що в самій Кирилівці після обіду мало хто купається. Поки одні відпочивальки ходять в купальниках кромкою води, інші гуляють в кофтах. На Федотовій косі - сильний вітер і шторм, на березі людей немає.

На курортах Арабатської Стрілки схожа ситуація - люди гуляють берегом, але кутаються в кофти і шарфи.

У Бердянську на міському пляжі ще видно трохи відпочивальників навіть увечері, а на Бердянській косі на сонці і піску відпочивають тільки кілька туристів.

Пляжний сезон триває: як довго збережеться сонячна літня погода на курортах Азовського моря

Фото: Пляж у Кирилівці (скріншот РБК-Україна)

Погода на Азовському морі в найближчий тиждень - "літня"

За даними запорізьких синоптиків, температура води в Азовському морі в Бердянську ще досить комфортна – 19,6 градусів.

Погода на курортах Бердянськ і Кирилівка порадує тих, хто вирішить провести вихідні біля моря. З суботи, 11 вересня, до середи, 15 вересня, вдень повітря прогріватиметься до 27-28 градусів, вночі може бути 10-15. Зате опадів не очікується, вдень буде сонячно з мінливою хмарністю.

Пляжний сезон триває: як довго збережеться сонячна літня погода на курортах Азовського моряФото: Пляж у Бердянську (скріншот РБК-Україна)

Арабатська Стрілка на Азовському морі також виявиться комфортним місцем для релаксу на березі. У найближчі 5 днів погода вдень буде ясна, крім понеділка. 13 вересня можлива гроза. Температура повітря на найближчому тижні - 25-27 градусів вдень і до 14-16 градусів вночі.

За довгостроковими прогнозами, тепла і суха погода на Азовському узбережжі триватиме в найближчі 10 днів.

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