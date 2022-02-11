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Від Болгарії до Італії: названі найкращі напрямки для подорожей Європою

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П'ятниця 11 лютого 2022 13:11
Від Болгарії до Італії: названі найкращі напрямки для подорожей Європою Фото: Амальфітанське узбережжя в Італії (unsplash.com/tom-podmore)
Автор: Євгенія Тугушева

Список був складений серед півмільйона мандрівників зі 182 країн

На популярному туристичному порталі European Best Destinations опублікували рейтинг "Найкращих європейських напрямків 2022 року".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ресурсу.

Список був складений на основі результатів опитування, проведеного ресурсом серед півмільйона мандрівників зі 182 країн. Лідером у рейтингу стала столиця Словенії – Любляна.

Експерти зазначили, що Любляна – місто для допитливих туристів. Зелена столиця Словенії запрошує всіх поринути у захопливі таємниці культури, мистецтва, розваги, гастрономії та великих зелених зон, які всі разом забезпечують невимушену атмосферу. Причому Любляна раніше за інші європейські міста почала озеленювати історичний центр, а тому вже зараз, прогулюючись тут, туристи можуть почути спів птахів.

Від Болгарії до Італії: названі найкращі напрямки для подорожей ЄвропоюФото: Лідером у рейтингу стала столиця Словенії — Любляна (unsplash.com/eugene-kuznetsov)

20 міст European Best Destinations 2022 року

1. Любляна, Словенія.

2. Марбелья, Іспанія.

3. Ам'єн, Франція.

4. Пловдив, Болгарія.

5. Левен, Бельгія.

6. Орадя, Румунія.

7. Лондон, Велика Британія.

8. Наймеген, Нідерланди.

9. Регіон Лахті, Фінляндія.

10. Стамбул, Туреччина.

11. Амальфітанське узбережжя, Італія.

12. Прага, Чехія.

13. Рим, Італія.

14. Баварія, Німеччина.

15. Афіни, Греція.

16. Клонакілті, Ірландія.

17. Відень, Австрія.

18. Люцерн, Швейцарія.

19. Грац, Австрія.

20. Крит, Греція.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українське місто увійшло до престижного британського рейтингу для поїздок у 2022 році.

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