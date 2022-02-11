ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

От Болгарии до Италии: названы лучшие направления для путешествий по Европе

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 13:11
От Болгарии до Италии: названы лучшие направления для путешествий по Европе Фото: Амальфийское побережье в Италии (unsplash.com/tom-podmore)
Автор: Евгения Тугушева

Список был составлен среди полумиллиона путешественников из 182 стран

На популярном туристическом портале European Best Destinations опубликовали рейтинг "Лучших европейских направлений 2022 года".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ресурса.

Список был составлен на основе результатов опроса, проведенного ресурсом среди полумиллиона путешественников из 182 стран. Лидером в рейтинге стала столица Словении — Любляна.

Эксперты отметили, что Любляна — город для любознательных и предприимчивых туристов. Зеленая столица Словении приглашает всех окунуться в захватывающие тайны культуры, искусства, развлечения, гастрономии и больших зеленых зон, которые все вместе обеспечивают непринужденную атмосферу. Причем Любляна раньше других европейских городов принялась озеленять исторический центр, а потому уже сейчас, прогуливаясь здесь, туристы запросто могут услышать пение птиц.

От Болгарии до Италии: названы лучшие направления для путешествий по ЕвропеФото: Лидером в рейтинге стала столица Словении — Любляна (unsplash.com/eugene-kuznetsov)

20 городов European Best Destinations 2022 года

1. Любляна, Словения.

2. Марбелья, Испания.

3. Амьен, Франция.

4. Пловдив, Болгария.

5. Левен, Бельгия.

6. Орадя, Румыния.

7. Лондон, Великобритания.

8. Неймеген, Нидерланды.

9. Регион Лахти, Финляндия.

10. Стамбул, Турция.

11. Амальфийское побережье, Италия.

12. Прага, Чехия.

13. Рим, Италия.

14. Бавария, Германия.

15. Афины, Греция.

16. Клонакилти, Ирландия.

17. Вена, Австрия.

18. Люцерн, Швейцария.

19. Грац, Австрия.

20. Крит, Греция.

Напомним, ранее мы писали, что украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Испания Словения Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Ольга Орехова
Порты, море и колорит северной Европы. Почему Гданьск не похож на другие города Польши
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Александра Панамарчук
В Будапешт на выходные. С чего начать знакомство с городом во время зимнего путешествия
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Ирина Савина
Прогулки у моря как альтернатива Карпатам. За каким отдыхом едут в Одессу зимой
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Сергей Панченко
Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты
Сергей Панченко
доктор биологических наук, доцент
Все мнения