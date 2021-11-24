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Квитки на потяг та походи в музеї. Чи допоможуть гроші за вакцинацію розвивати туризм в Україні

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Середа 24 листопада 2021 16:52
Квитки на потяг та походи в музеї. Чи допоможуть гроші за вакцинацію розвивати туризм в Україні Фото: Туризм в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Чому варто витратити гроші за щеплення від COVID на мандрівки по країні

Тисячу гривень за повний курс вакцинації проти COVID українці зможуть отримати з 19 грудня 2021 по 18 грудня 2022 року. Виплати будуть здійснювати у межах нової програми підтримки підприємств та громадян. Витратити їх можна буде на певні категорії послуг бізнесу, який найбільше постраждали під час введення карантинних обмежень. До списку увійшли:

  • креативні індустрії;
  • театри, музеї та кіно;
  • спорт та спортивні центри;
  • залізничні та авіаперевезення.

Програма розпочнеться 19 грудня 2021 року. Очікується, що до кінця цього року на вказані цілі буде виділено близько 3 млрд гривень із державного бюджету. Приблизно таку саму суму планують виділити й на початку 2022-го.

Отримати 1000 гривень можна буде через застосунок або портал "Дія" за наявності COVID-сертифікатів про повний курс щеплення. "Дія" має сформувати віртуальну картку: нею можна буде оплачувати послуги лише з цих п'яти напрямків.

Втім, поки ще не визначено порядку отримання 1000 гривень за вакцинацію тими, хто не має смартфону або живе у маленьких населених пунктах, де досі немає розвинутої культурної інфраструктури. Чи допоможе така ініціатива розвитку туризму в Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Кампанія #МандруйБезпечно стимулюватиме до вакцинації - голова ДАРТ

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів у коментарі РБК-Україна відзначає, що така ініціатива сприятиме інтересу українців до мандрівок країною.

"Добре, що зʼявилась така ініціатива, і я справді рада, що зараз вакцинація не лише дає можливість безперешкодно подорожувати, але й завдяки цьому мандрівники можуть отримати певні фінансові пільги.

Зокрема, кожен охочий зможе за цю суму придбати квиток на потяг через офіційний онлайн-сайт або чат-бот "Укрзалізниці". Наразі тривають ще деякі технічні процедури, однак сподіваємось, що вже найближчим часом наші громадяни зможуть повноцінно скористатися цією послугою", - розповіла голова ДАРТ РБК-Україна.

Квитки на потяг та походи в музеї. Чи допоможуть гроші за вакцинацію розвивати туризм в Україні

Фото: Кошти можна буде витратити на квитки "Укрзалізниці" (Віталій Носач/РБК-Україна)

На думку очільниці відомства, така ініціатива стане ще одним поштовхом, який стимулюватиме українців до подорожей.

"Ми повинні розуміти, що пандемія ще триватиме, й потрібно вміти адаптуватися до реалій сьогодення. Зі свого боку ми також ініціювали промокампанію #МандруйБезпечно, яка стартує вже найближчим часом і яка покликана стимулювати людей до вакцинації. Зокрема, в соціальних мережах, на бордах, діджитал-екранах та на офіційних сторінках ДАРТ та #МандруйУкраїною буде розміщена інформація щодо важливості вакцинації. Нам потрібно доносити правильні меседжі й стимулювати людей піклуватися про своє здоров'я і шукати нові можливості для подорожей", - відзначила Мар'яна Олеськів.

Список пропонованих категорій бізнесу треба розширити - експерт

Для сприяння розвитку туризму до цієї програми варто включити більше категорій бізнесу, який постраждав від пандемії й зовсім не отримував компенсацій, каже РБК-Україна голова правління VisitUkraine.today Антон Тараненко.

"Ми виступаємо за те, щоб розширити список опцій, на які можна було б витратити ці кошти. Щоб за них можна було не тільки купити авіа або залізничні квитки, а й готові тури у туристичних компаній, оплатити екскурсію гідів. Адже гіди становлять значну кількість приватних підприємців, які постраждали в період пандемії. На жаль, їх діяльність не була врахована при видачі 8 тисяч гривень допомоги підприємцям минулого разу. До слова, середня вартість екскурсій по Києву якраз і становить близько 1 тисячі гривень, як і передбачено у виплатах за вакцинацію", - каже експерт.

На його думку, за умови розширення категорій туристичного бізнесу в цій програмі можна як допомогти тим, хто постраждав, так і активізувати інтерес серед українців до мандрівок.

Квитки на потяг та походи в музеї. Чи допоможуть гроші за вакцинацію розвивати туризм в Україні

Фото: Варто включити до програми можливість оплати екскурсій - Антон Тараненко (Андрій Коваль/РБК-Україна)

Навесні цього року в Україні вже розглядали ідею можливого запровадження сертифікатів на подорожі. Міністерство економіки пропонувало виділити на туристичні сертифікати 200 мільйонів гривень. Передбачалося, що їх можна буде використати для подорожей по Україні у 2021-2022 роках.

"Сподіваємось, що до кінця цього року матимемо певні напрацювання в цьому напрямку і вже у 2022 році запустимо перший пілотний проєкт", - розповіли тоді РБК-Україна у ДАРТ.

Втім, про впровадження цієї програми зараз поки мало що відомо.

"Спершу треба впорядкувати реєстр архітектурних пам'яток" - мандрівник

1000 гривень - це не та сума, якої вистачить на одну поїздку "Укрзалізницею", якщо мандрувати до умовного Львова. Але на більше в контексті мандрівок такої суми буде точно недостатньо, вважає мандрівник, краєзнавець та директор туркомпанії "Україна Інкогніта" Роман Маленков.

"На одну поїздку цього може вистачити. Це непогано, і безумовно краще, ніж зовсім нічого. Але саме розвитку туризму в Україні це навряд чи сприятиме: кошти будуть розкидані на різні цілі, і кожна людина витратить їх на власні, передбачені цими нормами потреби. Так, хтось піде в музей. Але гадаю, в основному будуть витрачати на квитки "Укрзалізниці". Але це не кошти на туризм: це кошти залізниці", - пояснює він свою думку.

Роман Маленков зауважує, що цими нормами не передбачені витрати на ночівлі в готелях. З іншого боку, такої суми на розміщення у мандрівці й не вистачить, особливо якщо враховувати, що вартість розміщення українські готелі постійно збільшують.

"Витратити кошти на кінотеатри - це добре. Якщо квиток коштує умовно 100 гривень, то кожна може сходити в кіно цілих 10 разів. Однак на туризм це значним чином не вплине", - вважає дослідник.

Квитки на потяг та походи в музеї. Чи допоможуть гроші за вакцинацію розвивати туризм в Україні

Фото: В Україні необхідно впорядкувати реєстр архітектурних пам'яток - Роман Маленков (facebook.com/ukrainaincognita)

На його думку, потрібна більш комплексна стратегія, яка давала б поштовх розвитку туризму у різних аспектах. Зокрема, потрібно навести лад у реєстрах архітектурних пам'яток, які є в країні та могли б бути потенційно цікавими для туристів.

"Реєстр пам'яток в Україні неповний. За моїми оцінками, 60% таких об’єктів в Україні не обліковано. Це дивно, що за такого колосального розвитку соцмереж і не мати реєстру та навіть каталогу історичних об’єктів. Тай часто про існування певних історичних споруд не знають навіть місцеві мешканці", - каже він.

На думку Маленкова, в контексті реєстрів варто взяти приклад із Туреччини, де давно облікували "будь-які об'єкти, які тільки можливо".

"Комплексного структурного підходу до цього питання у нас немає. Натомість у Туреччині про свою спадщину знають все. Там просто неможливо уявити ситуації, коли щось необліковане. Наприклад, недавно у нас писали, що у Білій Церкві виявили об’єкт - величезний комплекс водогону, спроектованого знаковим архітектором. Це подавали як "нововиявлений об'єкт" - для Туреччини це звучало б як дуже дивне формулювання", - каже мандрівник.

Наступним кроком, на його думку, має стати комплексна політика щодо реставраційних робіт на таких об'єктах.

"Хоча у нас є "Велика реставрація", цього поки недостатньо. До слова, у розмові зі мною колеги з Польщі та інших західних країн говорили, що в державах ЄС не вкладають так масово у реставрацію об’єктів - це зазвичай роблять меценати, донори тощо. Також говорили, що на історико-культурну спадщину України виділяється щороку близько сотні грантів, однак із них в Україні беруть всього-на-всього від 0 до 3", - звертає увагу Роман Маленков.

Нагадаємо, до України повертаються іноземні туристи - ми писали, з яких країн до нас їдуть найчастіше.

Також раніше голова ДАРТ назвала основні проблеми морських курортів в Україні.

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