Безвіз повертається. В які країни ЄС вже можуть їхати українці цього літа

Країни Європи одна за одною відкривають кордони для наших мандрівників: куди та на яких умовах можна планувати поїздки?

Цього тижня відразу кілька країн Європейського Союзу оголосили про відкриття для українських туристів. Така тенденція триває після того, як 15 липня ЄС рекомендував відкрити кордони для наших мандрівників, внісши Україну в список держав, для яких скасовуються тимчасові обмеження на "несуттєві поїздки".

І хоча таке рішення ЄС носить тільки рекомендаційний характер, ряд країн Європейського Союзу вже почали відкриватися для туризму на різних умовах. В одні країни все ще потрібне повне проходження курсу вакцинації, десь просять показати результати ПЛР-тестів на кордоні, а деякі пускають наших громадян навіть без будь-яких вимог.

Які країни ЄС відкрилися для українців цього тижня?

Фото: Які країни ЄС відкриті для українців сьогодні? (Інфографіка РБК-Україна)

Данія

Починаючи з суботи, 17 липня, українці отримали можливість їздити до Данії. Цікаво, що для цього не потрібно сертифікат про пройдену раніше вакцинацію. Замість цього на в'їзді вимагають довідку про негативний ПЛР-тест на COVID.

"Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже 17 липня, з 16:00. Безвіз як у старі добрі часи",- зазначив у своєму Twitter-акаунті глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Фото: Данія відкрилася для українців з 17 липня (unsplash.com/ rolands-varsbergs)

ПЛР-тест для в'їзду в країну необхідно здати за 72 години до перетину кордону. Також приймаються тести на антиген: його треба робити не більше ніж за 48 годин до візиту.

Литва, Естонія і Латвія

Влада цих країн прийняла рішення дозволити в'їзд мандрівникам з України без тесту і самоізоляції. Такі правила набули чинності з 19 липня.

"Естонія, Латвія, Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав у своєму Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба.

При цьому він звернув увагу на те, що в Литві правила в'їзду дещо відрізняються від тих, які були встановлені Латвії та Естонії.

Фото: Туристичні локації Литви (unsplash.com/igor-gubaidulin)

"Повністю вакциновані від COVID українці можуть в'їжджати вільно, а хто ще не вакцинувався - з самоізоляцією", — уточнив міністр.

Нідерланди

Влада країни дозволила в'їзд в країну нашим громадянам з будь-якою метою. Раніше "несуттєві" поїздки, до яких відносився й туризм, в країні були суворо заборонені. Сьогодні ж для поїздок до Королівства без карантину потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

"Нідерланди відкриваються для українців з 09: 00 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС", — зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр додав, що країна відновлює вільне пересування цього літа. Якщо у мандрівника немає сертифіката про щеплення, негативний тест або документ про перенесену коронавірусної інфекції є обов'язковими.

Фото: Амстердам, Нідерланди (unsplash.com/callum-parker)

Згідно з даними сайту МЗС, створеного для моніторингу ситуації з відкриттям кордонів, довідка про відновлення після хвороби приймається тільки у випадку, якщо турист отримав його "від компетентних органів охорони здоров'я з країни ЄС".

Бельгія

Бельгія користувалася популярністю в українських туристів до пандемії. Перш за все, спостерігався попит на автобусні тури в цю країни. Під час карантину через пандемію туризм в державі був практично повністю припинений.

Але тепер Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей громадян України. Таке рішення країна прийняла, дотримуючись нещодавно опублікованої рекомендації ЄС.

"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше", — зазначив міністр закордонних справ України.

Фото: Центральні історичні вулиці Брюсселя, Бельгія (unsplash.com/alex-vasey)

Відзначимо, для поїздки в Бельгію все ж необхідно дотримуватися низки умов. Так, потрібно мати при собі документальне підтвердження мети вашої поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнера). Також - підтвердження вашої фінансової спроможності, поліс медичного страхування.

Крім того, треба заповнити спеціальну форму Passenger Locator Form (PLF) за 48 годин до прибуття в країну.

Словаччина

Уряд країни 21 липня дозволив в'їзд в країну для українських туристів. Але в'їзду в Словаччину буде потрібно документ, який підтверджує вакцинацію від COVID. Також до в'їзду в Словаччину потрібно заповнити форму за посиланням: https://www.mindop.sk/covid/.

Фото: Вулиці Братислави, столиці Словаччини (unsplash.com/gabriela-slovak)

Франція

19 липня у Франції змінили вимоги до в'їзду громадян з ряду країн, в тому числі - для українців. Тепер нашим туристам, повністю вакцинованих від COVID-19, більше не потрібно здавати тести на коронавірус.

Відтепер туристи віком старше 12 років, що отримало вакцину від COVID, визнану Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА), більше не мають обмежень для в'їзду в країну. Довідку про отримання повного курсу вакцинації потрібно буде надати при посадці в літак.

Фото: Ліон, Франція (unsplash.com/amandine)

При цьому ті, хто не отримав вакцину, можуть їхати до Франції тільки через "невідкладні обставини". Таким громадянам треба буде надати довідку з результатом негативного ПЛР тесту, зробленого менш ніж за 72 години або негативний тест на антиген, зроблений менш ніж за 48 годин до в'їзду.

Фінляндія

З понеділка, 26 липня, повністю вакцинованим від коронавірусу (які отримали дві дози щеплення) українцям дозволяється в'їзд до Фінляндії.

У країні визнаються наступні вакцини: Comirnaty (Prizer-BionTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstaZeneca), Janssen (Johnson&Johnson),BIBP/Sinopharm, Covishield, CoronaVac. Зазначимо, останній препарат сьогодні найбільш широко застосовується для вакцинації в Україні влітку цього року.

Фото: До Фінляндії пускають поки тільки вакцинованих туристів (unsplash.com/tapio-haaja)

Також до Фінляндії пускатимуть українців з негативним ПЛР-тестом на COVID або підтвердженням, що людина перехворіла. Але застосовується таке правило тільки при наявності серйозної підстави для поїздки.

Кіпр

У понеділок, 29 липня, стало відомо про оновлені правила в'їзду на Кіпр. Так, уряд країни прийняв рішення відкрити кордон для вакцинованих гостей з-за кордону. Зокрема, це стосується і тих українців, які вже вакцинувалися китайським препаратом CoronaVac.

В'їжджати в країну дозволяється: вакцинованим, у яких є довідка про вакцинацію від інших державних органів; особам, які раніше вже одужали від коронавірусу і мають сертифікат ЄС Digital Covid Recovery. Також перед поїздкою на Кіпр, протягом 48 годин до вильоту вкрай необхідно заповнити заявку на сайті Сургиѕ Flight pass.

Фото: Айя-Напа, Кіпр (unsplash.com/george-lemon)

Втім, це далеко не весь список держав Європи, які вже відкриті для наших мандрівників цього літа. Наприклад, на певних умовах вже можна їхати в Німеччину, Естонію, Іспанію.

Крім того, без вакцинації можна їхати до Хорватії та Греції. Замість цього на кордоні потрібно надати довідку про негативний ПЛР-тест або про одужання від коронавірусу. Про те, що потрібно знати про правила поїздок в ці країни, РБК-Україна повідомляло в окремому матеріалі.

В українському МЗС підкреслюють, що список країн, які відкриваються для українців цього літа, постійно поповнюється. Там настійно радять перевіряти правила в'їзду в ту чи іншу країну перед тим, як планувати подорож. Всі актуальні умови перетину кордонів публікуються на інтерактивній онлайн-карті.

Втім, про повноцінне відновлення безвізу, який діяв до пандемії, говорити поки не доводиться, відзначають опитані РБК-Україна експерти ринку. Водночас точно є тенденція, згідно з якою що правила в'їзду будуть спрощувати все більше країн ЄС, вважають представники крупних туроператорів.

"Судячи з усього, в майбутньому цілком може бути якийсь гібрид з комплексу документів: певний набір різних варіантів, при якому будуть доступні кілька опцій за умовами в'їзду. ПЛР-тест, експрес-тест на антиген тощо", - прогнозує гендиректор мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

Нагадаємо, раніше ми писали, куди можуть їхати в подорож щеплені CoronaVac українці.

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