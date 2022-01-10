Безробітні гіди та скасовані рейси. Як пандемія COVID вдарила по туризму Ізраїлю

Ізраїль знову відкрив кордони для туристів на тлі рекордної захворюваності на коронавірус у країні. Минулого тижня в Ізраїлі щодня реєструвалося в середньому 14 270 випадків захворювання.

МОЗ країни скасував з 7 січня "червоний список" країн, визнавши, що в багатьох випадках зараження відбувається локально, а не серед мандрівників, повідомляє thenationalnews.com.

"Ми знайдемо баланс між економікою, що працює, і подоланням кризи", - заявив 9 січня прем'єр-міністр Нафталі Беннет.

Згідно з новими правилами, більшості мандрівників, щеплених від коронавірусу або одужали від Covid-19, дозволено відвідувати Ізраїль і палестинські території. Потрібні тільки додаткові тести.

Як обмеження вплинули на туризм в Ізраїлі і чому влада пішла на пом'якшення правил для іноземців – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Графік був заповнений на два роки вперед, і раптом все впало"

Туристів у Ізраїль почали пускати з 1 листопада вперше з початку пандемії, але до кінця місяця через новий штам заборона була введена повторно.

Фото: Туристам дозволили і заборонили в'їзд в листопаді (unsplash.com/yoav-aziz)

Туристам заборонили приїжджати в Ізраїль після після того, як "Омікрон" з'явився в Південній Африці. Чиновники також заборонили жителям подорожувати в десятки країн з високим рівнем зараження, включаючи Великобританію і США.

Однак влада виявила, що вірус стрімко поширювався і в умовах закритих кордонів. Останні дані показують сплеск захворюваності - близько 14 тисяч нових випадків на день, в той час як місяць тому щодня реєструвалося 579 випадків серед 9 млн населення.

"Ця хвиля не триватиме вічно. Буде кілька важких тижнів, але ми впораємося з ними разом", - зазначив Беннет на початку засідання уряду.

Хоча рішення вітати іноземців може дати поштовх економіці, працівники туризму, як і раніше, сумніваються в цьому.

"Уряд постійно змінює правила. З ним дуже складно працювати. Зараз ми нічого не можемо передбачити. Я не можу порівняти це з військовою ситуацією, але в якомусь сенсі це може викликатитаке саме почуття", - поскаржилася голова асоціації гідів Ізраїлю Ганіт Пелег.

Фото: У туристичній сфері не вірять у швидке відновлення туризму (unsplash.com/piotr-musiol)

Вона розповіла, що деякі безробітні гіди стали покладатися на продовольчі посилки, незважаючи на пакет державної підтримки індустрії туризму.

"Ваш графік був заповнений на два роки вперед, і раптом все звалилося, як карти", - описала вона початок пандемії.

Різдво у Віфліємі без туристів через "Омікрон"

Заборона на відвідування торкнулася і жителів палестинських територій, оскільки кордони контролюються Ізраїлем.

Відсутність туристів минулого місяця особливо сильно вдарило по Віфлеєму - місту на окупованому Західному березі річки Йордан, де, як вірять християни, народився Ісус.

Фото: Туристи у Віфлеємі в 2022 році (facebook.com/Наталія Обринська)

Через обмеження на в'їзд міський гід Сальва Мусаллам скасувала всі свої тури в період Різдва.

"У листопаді у мене було два автобуси, і я була така щаслива. Нарешті через два роки у мене на руках з'явилися гроші. А потім все пропало", - сказала вона.

9 січня МОЗ Палестини оголосило про 251 новий випадок захворювання коронавірусом на Західному березі, де проживає близько 3 млн осіб. Хоча на початку пандемії Палестинська Адміністрація на початку пандемії організувала допомогу готівкою, у неї немає довгострокової програми підтримки тих, хто залишився без роботи.

"Пандемія торкнулася не тільки мене або туризму. У Віфлеємі ми всі пов'язані. Якщо у мене є гроші, я ходжу по магазинах, купую їжу, одяг, меблі", — сказала Мусаллам.

Багато туристів планують свої поїздки за кілька місяців наперед, а це означає, що пройде певний час, поки туристичні автобуси знову не вишикуються в чергу біля відомих пам'яток.

"Одна група на тиждень - я задоволена, одна на місяць - я щаслива. Підійде будь-який варіант", - розповіла Мусаллам.

Фото: Гіди в Ізраїлі раді будь-якій кількості туристів (unsplash.com/letizia-agosta)

Які умови в'їзду для туристів з України

З 9 січня в'їзд офіційно дозволений для вакцинованих туристів з усього світу, а червоний список скасований повністю. Для іноземців діють такі правила в'їзду:

Все прибулі іноземці повинні бути щеплені вакциною, схваленої Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson) і при реєстрації на рейс пред'явити сертифікат про щеплення, зроблене не пізніше 6 місяців до дати вильоту. Також перераховані вакцини можуть бути використані при отриманні бустерної дози. Заповнити спеціальну онлайн-форму перед вильотом. Здати ПЛЦ-аналіз за 72 години або експрес-тест на антиген за 24 години до вильоту. Прийматимуть тільки роздруковані довідки англійською мовою. Другий раз тест доведеться здати після прибуття в Ізраїль. Почати 24-годинний карантин або дочекатися отримання негативного результату.

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