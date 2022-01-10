Безработные гиды и отмененные рейсы. Как пандемия COVID ударила по туризму Израиля

Правительство разрешило путешествия, несмотря на всплеск заражений
Израиль снова открыл границы для туристов на фоне рекордной заболеваеомсти коронавирусом в стране. На прошлой неделе в Израиле ежедневно регистрировалось в среднем 14 270 случаев заболевания
Минздрав страны отменил с 7 января "красный список" стран, признав, что во многих случаях заражение происходит локально, а не среди путешественников, сообщает thenationalnews.com.
"Мы найдем баланс между работающей экономикой и преодолением кризиса", — заявил 9 января премьер-министр Нафтали Беннет.
Согласно новым правилам, большинству путешественников, привитых от коронавируса или выздоровевших от Covid-19, разрешено посещать Израиль и палестинские территории. Требуются только дополнительные тесты.
Как ограничения повлияли на туризм в Израиле и почему власти пошли на смягчение правил для иностранцев – в материале TRAVEL РБК-Украина.
Туристов в Израиль начали пускать с 1 ноября впервые с начала пандемии, но к концу месяца из-за нового штамма запрет был введен повторно.
Туристам запретили приезжать в Израиль после после того, как "Омикрон" появился в Южной Африке. Чиновники также запретили жителям путешествовать в десятки стран с высоким уровнем заражения, включая Великобританию и США.
Однако власти выявили, что вирус стремительно распространялся и в условиях закрытых границ. Последние данные показывают всплеск заболеваемости – около 14 тысяч новых случаев в день, в то время как месяц тому ежедневно регистрировалось 579 случаев среди 9 млн населения.
"Эта волна не будет длиться вечно. Будет несколько трудных недель, но мы справимся с ними вместе", - отметил Беннет в начале заседания правительства.
Хотя решение приветствовать иностранцев может дать толчок экономике, работники туризма по-прежнему сомневаются в этом.
"Правительство постоянно меняет правила. С ним очень сложно работать. Сейчас мы ничего не можем предсказать. Я не могу сравнить это с военной ситуацией, но в каком-то смысле это может вызвать такое же чувство", —пожаловалась председатель Ассоциации гидов Израиля Ганит Пелег.
Она рассказала, что некоторые безработные гиды стали полагаться на продовольственные посылки, несмотря на пакет государственной поддержки индустрии туризма.
"Ваш график был заполнен на два года вперед, и вдруг все рухнуло, как карты", —описала она начало пандемии.
Запрет на посещение затронул и жителей палестинских территорий, поскольку границы контролируются Израилем.
Отсутствие туристов в прошлом месяце особенно сильно ударило по Вифлеему - городу на оккупированном Западном берегу реки Иордан, где, как верят христиане, родился Иисус.
Из-за ограничений на въезд городской гид Сальва Мусаллам отменила все свои туры в период Рождества.
"В ноябре у меня было два автобуса, и я была так счастлива. Наконец-то спустя два года у меня на руках появились деньги. А потом все пропало", - сказала она.
9 января Минздрав Палестины объявил о 251 новом случае заболевания коронавирусом на Западном берегу, где проживает около 3 млн человек. Хотя в начале пандемии палестинская администрация в начале пандемии организовала помощь наличными, у нее нет долгосрочной программы поддержки тех, кто остался без работы.
"Пандемия затронула не только меня или туризм. В Вифлееме мы все связаны. Если у меня есть деньги, я хожу по магазинам, покупаю еду, одежду, мебель", — сказала Мусаллам.
Многие туристы планируют свои поездки за несколько месяцев вперед, а это означает, что пройдет некоторое время, пока туристические автобусы снова не выстроятся в очередь возле известных достопримечательностей.
"Одна группа в неделю - я довольна, одна в месяц - я счастлива. Подойдет любой вариант", - рассказала Мусаллам.
С 9 января въезд официально разрешен для вакцинированных туристов из всего мира, а красный список отменен полностью. Для иностранцев действуют такие правила въезда:
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