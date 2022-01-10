Безработные гиды и отмененные рейсы. Как пандемия COVID ударила по туризму Израиля

Израиль снова открыл границы для туристов на фоне рекордной заболеваеомсти коронавирусом в стране. На прошлой неделе в Израиле ежедневно регистрировалось в среднем 14 270 случаев заболевания

Минздрав страны отменил с 7 января "красный список" стран, признав, что во многих случаях заражение происходит локально, а не среди путешественников, сообщает thenationalnews.com.

"Мы найдем баланс между работающей экономикой и преодолением кризиса", — заявил 9 января премьер-министр Нафтали Беннет.

Согласно новым правилам, большинству путешественников, привитых от коронавируса или выздоровевших от Covid-19, разрешено посещать Израиль и палестинские территории. Требуются только дополнительные тесты.

Как ограничения повлияли на туризм в Израиле и почему власти пошли на смягчение правил для иностранцев – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"График был заполнен на два года вперед, и вдруг все рухнуло"

Туристов в Израиль начали пускать с 1 ноября впервые с начала пандемии, но к концу месяца из-за нового штамма запрет был введен повторно.

Фото: Туристам разрешили и запретили въезд в ноябре (unsplash.com/yoav-aziz)

Туристам запретили приезжать в Израиль после после того, как "Омикрон" появился в Южной Африке. Чиновники также запретили жителям путешествовать в десятки стран с высоким уровнем заражения, включая Великобританию и США.

Однако власти выявили, что вирус стремительно распространялся и в условиях закрытых границ. Последние данные показывают всплеск заболеваемости – около 14 тысяч новых случаев в день, в то время как месяц тому ежедневно регистрировалось 579 случаев среди 9 млн населения.

"Эта волна не будет длиться вечно. Будет несколько трудных недель, но мы справимся с ними вместе", - отметил Беннет в начале заседания правительства.

Хотя решение приветствовать иностранцев может дать толчок экономике, работники туризма по-прежнему сомневаются в этом.

"Правительство постоянно меняет правила. С ним очень сложно работать. Сейчас мы ничего не можем предсказать. Я не могу сравнить это с военной ситуацией, но в каком-то смысле это может вызвать такое же чувство", —пожаловалась председатель Ассоциации гидов Израиля Ганит Пелег.

Фото: В туристической сфере не верят в скорое восстановление туризма (unsplash.com/piotr-musiol)

Она рассказала, что некоторые безработные гиды стали полагаться на продовольственные посылки, несмотря на пакет государственной поддержки индустрии туризма.

"Ваш график был заполнен на два года вперед, и вдруг все рухнуло, как карты", —описала она начало пандемии.

Рождество в Вифлиеме без туристов из-за "Омикрона"

Запрет на посещение затронул и жителей палестинских территорий, поскольку границы контролируются Израилем.

Отсутствие туристов в прошлом месяце особенно сильно ударило по Вифлеему - городу на оккупированном Западном берегу реки Иордан, где, как верят христиане, родился Иисус.

Фото: Туристы в Вифлееме в 2022 году (facebook.com/Наталья Обринская)

Из-за ограничений на въезд городской гид Сальва Мусаллам отменила все свои туры в период Рождества.

"В ноябре у меня было два автобуса, и я была так счастлива. Наконец-то спустя два года у меня на руках появились деньги. А потом все пропало", - сказала она.

9 января Минздрав Палестины объявил о 251 новом случае заболевания коронавирусом на Западном берегу, где проживает около 3 млн человек. Хотя в начале пандемии палестинская администрация в начале пандемии организовала помощь наличными, у нее нет долгосрочной программы поддержки тех, кто остался без работы.

"Пандемия затронула не только меня или туризм. В Вифлееме мы все связаны. Если у меня есть деньги, я хожу по магазинам, покупаю еду, одежду, мебель", — сказала Мусаллам.

Многие туристы планируют свои поездки за несколько месяцев вперед, а это означает, что пройдет некоторое время, пока туристические автобусы снова не выстроятся в очередь возле известных достопримечательностей.

"Одна группа в неделю - я довольна, одна в месяц - я счастлива. Подойдет любой вариант", - рассказала Мусаллам.

Фото: Гиды в Израиле рады любому количеству туристов (unsplash.com/letizia-agosta)

Какие условия въезда для туристов из Украины

С 9 января въезд официально разрешен для вакцинированных туристов из всего мира, а красный список отменен полностью. Для иностранцев действуют такие правила въезда:

Все прибывающие иностранцы должны быть привиты вакциной, одобренной Минздравом Израиля (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson) и при регистрации на рейс предъявить сертификат о прививке, сделанной не позднее 6 месяцев до даты вылета. Также перечисленные вакцины могут быть ипользованы при получении бустерной дозы. Заполнить специальную онлайн-форму перед вылетом. Сдать ПЦР-анализ за 72 часа или экспресс-тест на антиген за 24 часа до вылета. Будут принимать только распечатанные справки на английсокм языке. Второй раз тест придется сдать по прибытии в Израиль. Начать 24-часовый карантин или дождаться получения отрицательного результата.

Напомним, мы рассказывали, что запрещено делать в разных странах: 24 неписанных правила.

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