Нетипові традиції. Що заборонено робити у різних країнах: 24 неписані правила
Поради мандрівникам від мешканців різних держав
Перш ніж відкривати для себе нову країну, слід заздалегідь дізнатися про її традиції та неписані правила, які точно існують, але їх ви не знайдете в довіднику або туристичному бюро.
Деякі з наведених нижче рекомендацій можуть вас злегка здивувати або зовсім здатися дивними. Однак навіть цей факт не виключає можливості того, що ці правила потрібні й вже давно вкоренилися у суспільстві.
Питання "Чого ніколи не слід робити у вашій країні?" з'явився в соціальній мережі Reddit, й інтернет-користувачі з усього світу з цікавістю почали відповідати на нього. Ми вибрали найбільш незабутні та нестандартні правила. Отже, дізнаймося про них швидше!
24 неписані правила з усього світу для туристів:
• В Австралії не треба підходити надто близько до крокодила, торкатися змій і намагатися зловити австралійську вдову — вид павуків із сімейства павуків-тенетників. Річ у тому, що всі ці дії робили туристи, які вирішили приїхати до Австралії. Не складно здогадатися, що це призвело не до позитивних наслідків.
• В Англії люди завжди дотримуються черг – для місцевих жителів це правило є давно усталеним, тому порушників тут не люблять. Якщо ви спробуєте це зробити, у відповідь можете побачити розлючений погляд або почути висловлювання.
Фото: Перед подорожжю до Англії варто дізнатися інформацію про місцеві традиції (unsplash.com/ole-witt)
• У США, на півдні Юта, є багато дивовижних наскельних скульптур. Головне, що треба запам'ятати, - не треба залишати на цих скелях будь-які написи.
• У Японії прийнято кланяються людям, які вам кланяються. Це знак великої поваги до гостя, що має для японської культури неоціненну цінність. Крім того, в приміщенні завжди потрібно знімати взуття – це ще один звичай.
• В Австралії не чіпайте диких тварин, які, як вам здається, не становлять небезпеки для людини. Річ у тому, що більшість австралійських тварин перебувають під загрозою зникнення.
• У новій для себе країні не вирушайте в неблагополучний район, щоб "навчитися цінувати те, що у вас є". Бідність інших людей – це не розвага для туристів.
• Англійська мова в Німеччині звучить так само часто, як і рідна німецька. Проте не бійтеся заговорити з перехожим німецькою, бо корінні жителі це дуже люблять. Вони кажуть, що якщо хтось підійде до них і почне розмову німецькою, це підніме їм настрій на цілий день.
• Чисті вулиці в Хорватії, особливо у маленьких містах, не є випадковістю. Для мешканців східноєвропейської країни чистота та порядок перед своїми будинками – це суспільний обов'язок перед державою.
Фото: У Хорватії туристам часто впадають у вічі дуже чисті вулиці (unsplash.com/ante-rendulic)
• Якщо ви опинилися в Португалії, не починайте розмовляти іспанською. Говоріть португальською – місцеві жителі це оцінять і з радістю допоможуть вам.
• У Фінляндії не підходьте надто близько до незнайомих людей. Річ у тому, що фіни дуже цінують особистий простір.
• В Аргентині не заведено замовляти каву із собою. У кав'ярні ви не знайдете одноразових склянок. Якщо ви зайшли до якогось закладу, у цій країні це може означати лише одне – ви присядете та вип'єте свій напій.
• У Китаї ніколи не виходьте надвір без туалетного паперу. Причина досить проста – ви не знайдете її у громадських місцях, тому краще брати папір із собою.
• Якщо в Йорданії ви зробили комусь комплімент, наприклад, вам сподобався наручний годинник, людина з легкістю запропонує його вам. Таке саме правило поширюється і будь-який інший предмет – брошка, браслет, сережки тощо. Звичайно ж, із ввічливості краще відмовитись від цінного подарунка.
• У Нью-Йорку небажано робити селфі на тлі Меморіалу 11 вересня. Можна сфотографувати об'єкт, імена людей. Але в жодному разі не позуйте біля пам'ятника з посмішкою.
• У Лондоні не шукайте квиток на поїзд біля входу до метро. Місцеві жителі можуть розсердитись, адже у них заведено купувати проїзний документ заздалегідь.
• Якщо в Австралії ви вирішили зайнятися серфінгом, наступне правило адресовано вам: плавайте між прапорами. Якщо досвід у цій справі дуже мінімальний і ви вирішите плавати за їх межами, то ризик потонути підвищується в рази.
• В Ірландії прийнято по черзі платити за випивку та частування. Наприклад, якщо ви з компанією друзів пішли в місцевий паб, то розрахуйтеся, коли прийде ваша черга. Інакше вас можуть порахувати скнарою.
Фото: В Австралії – чимало правил, які можуть здивувати туристів із інших країн (unsplash.com/dan freeman)
• Наступний факт може викликати подив у досвідчених водіїв: в Індії на дорогах є смуги руху, але люди ними не їздять.
• У Кореї найстарша людина за столом має право почати їсти першою. Не беріть палички для їжі, ложку або будь-який інший посуд, поки найстаріша людина не приступить до трапези.
• У Парижі прийнято говорити "bonjour" при вході до магазину або ресторану і "до побачення" при виході. Навіть у тому випадку, коли ви не плануєте щось купувати чи замовляти.
• У Сінгапурі найпрактичнішим взуттям вважаються звичайні шльопанці, а найзручнішим одягом – шорти. Ви можете надягати їх на будь-який захід, і не боятися при цьому засудження з боку оточуючих.
• У Данії не стійте та не ходіть велосипедною доріжкою. А якщо ні, то на вас може наїхати (а також накричати) велосипедист.
• Коли ви вирушаєте на сафарі в Південній Африці, не виходьте з машини та не наближуйтесь до будь-якої великої тварини. Ці два простих правила можуть урятувати життя.
• Швейцарія – дорога країна, і краще дізнатися про це заздалегідь. Щоб потім не виглядати здивованим, коли за сендвіч у метро довелося заплатити 15 доларів.
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