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Консул України: у Туреччині з'являється все більше послуг українською мовою

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Вівторок 25 травня 2021 13:08
Консул України: у Туреччині з'являється все більше послуг українською мовою Фото: Відпочинок у Туреччині в 2021 році (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

На літо в країну заплановано більше чартерних рейсів, ніж до пандемії

Туреччина - одна з найпопулярніших серед українців країн для відпочинку. Їдуть туди не тільки влітку на море: взимку мають попит гірськолижні курорти, а у міжсезоння - екскурсії в Стамбул та інші локації.

Сьогодні туроператори прогнозують ще більше зростання популярності напрямку, адже рейсів в курортну країну заплановано навіть більше, ніж було до пандемії COVID у 2019 році.

Судячи з даних, оприлюднених Українською асоціацією турагентств (УАТА), тільки за один літній тиждень (з 7 по 13 червня) з аеропортів, розташованих біля дев'яти великих міст України, в цьому напрямку полетить 326 рейсів. Для порівняння, у 2019 році (до введення суворих карантинних обмежень) на аналогічний період був заявлений 201 рейс - більш ніж на третину менше.

Консул України: у Туреччині з'являється все більше послуг українською мовою

Фото: До Туреччини на літо запланована рекордна кількість чартерів (pixabay.com)

Міністр туризму Туреччини: "Українська мова доступна в багатьох музеях"

З урахуванням того, що кількість українських туристів в Туреччині зростає, чи стане в курортній країні більше україномовних екскурсій, покажчиків в аеропортах і обслуговування в готелях українською мовою? На це питання РБК-Україна відповів міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

"Українська мова доступна в багатьох популярних музеях Туреччини. Перш за все - у форматі аудіогідів. Також ми активно просуваємо сторінку сайту GoTurkey, де є корисна інформація для туристів. Сайт доступний дев'ятьма мовами, у тому числі - українською. В нашу країну дійсно приїжджає все більше українців, і ми намагаємося зробити їх щасливими", — сказав РБК-Україна міністр.

Консул України: у Туреччині з'являється все більше послуг українською мовою

Фото: Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой (РБК-Україна)

Консул України: "Українська мова стала доступнішою і в готелях"

У регіоні Анталья, куди влітку приїжджає більшість українських туристів, є два музеї, оснащених аудіогідами. З обома цими музеями в української сторони є домовленість про те, щоб в них з'явилися також і україномовні аудіогіди, зазначив РБК-Україна консул України в Туреччині Емір Рустамов.

"Це аудіогіди в музеї Анталії та в церкві святого Миколая - популярних локаціях, які мають попит у наших мандрівників. Більш того - ці гіди вже працюють в тестовому режимі. Це стосується нашого консульського округу - Середземноморського узбережжя Туреччини. Тут таких музеїв всього два. З турецькою стороною у нас є домовленість про те, що як тільки будуть з'являтися нові музеї, ми відразу будемо забезпечувати їх україномовними аудіогідами",- заявив консул.

Консул України: у Туреччині з'являється все більше послуг українською мовоюФото: Консул України в Туреччини Емір Рустамов: "Нові турецькі музеї оснащуватимуть україномовними аудіогідами" (facebook.com/ukrainianconsulateantalya)

Що стосується інших регіонів країни, то екскурсії українською також можна послухати в деяких музеях Стамбула та Анкари.

Зокрема, в Музеї анатолійських цивілізацій. Він вважається одним з головних музеїв, які радять відвідати в Анкарі туристам, щоб познайомитися з місцевою культурою. Він охоплює культурні пам'ятки Анатолії з доісторичних часів до сучасного періоду.

"Однозначно можу відзначити, що кількість локацій в Туреччині, де присутня Українська мова, постійно зростає. Також у Туреччині все більше готелів, де Українська мова стала доступнішою. Майже у всіх якісних готелях регіону в пакеті телеканалів є україномовні. Тому в цьому контексті ситуація все краще і краще", — зазначив консул.

Нагадаємо, раніше ми писали, які ціни на Тури в Туреччину пропонують українським туристам на старті сезону.

Також повідомлялося, за якою ціною можна відпочити в Греції - країні, яка відкрила кордони зовсім недавно.

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