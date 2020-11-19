Безопасно ли отдыхать: в Египте сделали заявление о COVID-19 среди туристов

Фото: Мечеть в Каире (pixabay.com)

По словам чиновников, среди отдыхающих нет ни одного случая болезни

Во время пандемии Египет открылся для туристов в начале июля, а культурные мероприятия возобновились в стране в начале сентября.

Начиная с июля этого года, Египет посетили более 400 000 туристов, при этом среди них не зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Такое заявление сделали в министерстве туризма страны, передает издание Arab news.

Министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Анани заявил, что профилактические меры и правила безопасности, введенные в египетских гостиницах, музеях, на территории археологических памятников, обеспечили успешное "возвращение туризма".

Министр также сообщил, что Всемирный совет по путешествиям и туризму наградил Египет знаком "Безопасное путешествие" за поддержание туристического бизнеса, введение новых карантинных правил на курортах страны и за развитие других инициатив.

В рамках плана министерства по объединению пляжного туризма с культурным, в конце октября прошлого года был открыт музей Шарм-эль-Шейха. Он стал первым музеем, в котором представлены археологические артефакты региона.

Фото: Ни одного случая COVID-19 не зарегистрировали среди туристов, говорят чиновники (pixabay.com)

Также открыли музей в Хургаде - это первый музей, где представлены археологические артефакты провинции Красного моря. В министерстве надеются, что эти музеи будут привлекать еще больше туристов в страну. В частности - тех, кто приезжает и за экскурсионным, и за пляжным отдыхом.

Правда ли, что никто из туристов не заболел

Может ли действительно быть так, что среди туристов за весь сезон не обнаружено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией? С таким вопросом РБК-Украина обратилось к экспертам туристического рынка.

"Конечно, достоверность данных по туристам в Египте изо всех стран проверить вряд ли возможно. В СМИ видела информацию о заражении коронавирусом футболистов в Египте. Но о туристах таких новостей не находила", - отмечает в разговоре с РБК-Украина одна из специалистов по подбору туров.

В то же время ее коллеги рассказывали о нескольких случаях, когда во время отдыха в Египте украинские туристы чувствовали симптомы гриппа и ОРВИ, которые также могут быть характерными и для COVID-19.

Фото: В этом сезоне Египет посетили более 400 000 туристов (pixabay.com)

"С осени этого года Египет ввел требование тестирования на COVID-19 перед поездкой или в аэропорту после прибытия. Несколько раз были случаи недомогания у туристов, которые ездили туда с негативным тестом. Видимо думали, что у них обычная простуда. Но мне неизвестно, проходили ли они тесты уже дома", - говорит она.

Собеседница считает маловероятным, что за весь сезон не заболел ни один из 400 000 туристов.

"Возможно, они не были протестированы, или еще была какая-то причина. Но чтобы в разгар пандемии не заболел никто - сомневаюсь. Ведь в той же Турции таких случаев - сотни. Так, коронавирусом в этой стране заболели более 300 россиян, а 11 из них умерли во время отпуска", - отмечает она.

Обращений по возмещению страховых случаев во время отдыха украинцев в Египте именно по COVID-19 пока не было, говорит в комментарии РБК-Украина Леся Щербакова, исполнительный директор СК "Провидна".

"Были ОРВИ и тесты ПЦР, но не COVID-19. ПЦР-тесты на коронавирус по полисам страхования за рубежом мы покрываем при показаниях и при назначении врача", - уточняет она.

В то же время украинские туристические СМИ ранее уже сообщали о случаях, когда семья из двух взрослых и двух детей якобы сдала тест в аэропорту и отправилась в отель наслаждаться отдыхом, но на следующий день результаты тестирования показали, что у ребенка коронавирус.

Ввиду этого, им сначала запретили покидать номер, а затем мать вместе с больным ребенком переселили в другой номер, а отцу и второму ребенку разрешили пользоваться всей инфраструктурой отеля.

Напомним, ранее мы писали, что в Египте заявляют о недостатке туристов на местных курортах.

Также мы сравнивали цены и сервис в премиум-отелях Турции и Египта.