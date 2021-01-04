Безкоштовно весь сезон: в курортній країні придумали новий спосіб залучення туристів

Курорти Карибського регіону продовжують залучати туристів не тільки сервісом, але і безпекою подорожей. Влада Домініканської республіки продовжила безкоштовну страховку для туристів до кінця квітня. Про це заявив міністр туризму країни Девід Колладо, повідомляє Dominican today.

Раніше страхові поліси туристам, що прилітають, планували дарувати до кінця 2020 року. Тепер же республіка продовжила свою програму безкоштовного страхування подорожей для усіх туристів, що прибувають в країну повітрям, до 30 квітня 2021 року.

Фото: Краєвид на курорт з неба (idominicana.com)

Що покриває безкоштовне страхування

Безкоштовна страховка включає покриття на випадок надзвичайних ситуацій, амбулаторну допомогу, госпіталізацію, ліки, проживання при тривалому перебуванні через інфекції, а також зміну рейсу в разі зараження.

Щоб скористатися страховкою по прибутті, ніяких додаткових дій не потрібно. Всі туристи автоматично застраховані з моменту заселення в готель.

За словами міністра, план безкоштовної допомоги виявився успішним, оскільки він сприяє позиціонуванню Домініканської Республіки в усьому світі як безпечного туристичного напрямку.

"Напрямку, де можна насолоджуватися усіма видами вражень, будучи спокійними і знаючи, що є чудово підготовлені медичні установи, які подбають про відвідувачів у випадку якихось непередбачених обставин безкоштовно для них", - зазначив Колладо.

Починаючи з кінця вересня 2020 року в Домінікані перестали вимагати від туристів експрес-тестування в аеропорту. Тести вирішили проводити вибірково іноземцям з симптомами застуди.

Фото: Один з курортних островів (pixabay.com)

Чим Домінікана приваблює туристів

Країну вибирають для респектабельного пляжного відпочинку – це свого роду "карибська Туреччина" за системою "все включено", розповів в коментарі РБК-Україна директор турагентства "Пілігрим" Павло Головненко.

"За запитами в пошуковій системі Google Домініканою українці цікавляться в 2,5 рази частіше, ніж турами в Занзібар, наприклад. І чартери туди набираються добре", - говорить експерт.

Він пов'язує попит з якістю пляжного відпочинку – море на курортах Домінікани має слабкі відливи, там мало водоростей.

"В Домінікані високий рівень готельних послуг і добре розвинена готельна база. Туди їдуть саме заради ледачого пляжного відпочинку. І навіть проживання в 3* готелі або 5* - різниця в ціні незначна (до 200 доларів за тур)", - додає фахівець.

В Домінікані є багато екскурсійних програм, які цікаві туристам. Високий рівень сервісу і розваг у республіці обумовлений тим, що цей регіон вибирають для пляжного відпочинку забезпечені американці і європейці.

Фото: Пропозиції відпочинку в Домінікані в січні (скріншот РБК-Україна)

До речі, відпочинок на курортах Карибського моря залишається дорогим у січні 2021 року. Навіть за гарячими путівками вирушити на курорт можна не дешевше, ніж за ціною близько 40000 гривень з людини.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує відпустка на березі океану в січні.

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