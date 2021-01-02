Після свят дешевше: скільки коштує відпустка на березі океану в січні

Фото: Відпочинок на Занзібарі (booking.com)

За якою ціною можна відпочити на Занзібарі після канікул

Одним з туристичних відкриттів під час пандемії стала екзотична африканська країна - Танзанія. Українці звернули увагу на курортний острів Занзібар і з задоволенням почали проводити там відпустку.

Для святкування нового року Занзібар став настільки популярним місцем серед іноземних гостей, що найкращі готелі виявилися розкуплені заздалегідь. Втім, багато варіантів розміщення доступні і зараз.

У другій половині січня в курортних країнах туристичний потік традиційно знижується після зимових канікул – і відпочити на Занзібарі в січні можна вже зі знижками.

Фото: Пляж на Занзібарі на новий 2021 рік (Ольга Бутенко)

Правила в'їзду в країну

Танзанія, до якої належить острів Занзібар, не вимагає від туристів ПЛР-тестування чи самоізоляції. В аеропорту прибуття пасажири повинні будуть подати Traveller's Surveillance Form, яку можна буде заповнити на борту літака.

Посольство України в Танзанії радить подорожувати зі страховим полісом, що покриває лікування COVID-19. Громадянам України для відвідування Танзанії потрібна віза, яку можна оформити в аеропорту прибуття. Віза коштує 50 доларів США.

За інформацією порталу VisitUkraine.Today, мандрівники з ознаками простудних захворювань будуть змушені пройти ретельний скринінг і, можливо, ПЛР-тест. Під час перебування в країні всі особи повинні носити маски, дотримуватися соціальної дистанції і дотримуватися правил гігієни (часте миття рук).

Фото: Готель на Занзібарі (pixabay.com)

Що дивує туристів на Занзібарі

Острів Занзібар знаходиться в 24 кілометрах від африканського узбережжя Танзанії. Він омивається з усіх сторін водами Індійського океану. На Занзібар їдуть за тихим відпочинком на райських піщаних пляжах з блакитною водою і за цікавими екскурсіями.

На Занзібарі багато сучасних готелів, ресторанів та барів. Для туристів організовують розваги на воді: снорклінг, кайтсерфінг, дайвінг з навчанням. А також – екскурсії на острів спецій, острів-в'язницю з гігантськими черепахами, джунглі з мангровими заростями і мавпами, до затоки з дельфінами, сафарі-тури на материкову Танзанії.

Фото: Сафарі на материку (pixabay.com)

Директор турагентства "Пілігрим" Павло Головненко в коментарі РБК-Україна розповів, що в Танзанію зазвичай їдуть мандрівники, які раніше відпочивали в Азії. Їх приваблює не перебування в готелі, а активний відпочинок та екскурсії.

Киянка Ольга Бутенко відпочиває в Танзанії з 27 листопада. Вона придбала 11-денний тур у популярній мережі туристичних агентств за ціною 2279 доларів на двох в 3* готель з харчуванням "сніданки" на курорті Ківенгва.

"Мій готель розташований на самій околиці селища. Його, як і більшість готелів тут, "тримають" італійці. Він знаходиться на самому березі океану. Прокидаєшся – а тут відлив. Купатися можна, якщо пройти пів кілометра. У цей час можна погуляти і помилуватися на морських їжаків", - розповідає Ольга РБК-Україна.

Туристка відвідала острів з великими черепахами і печеру поруч з Кивенгва, в якій слухала, як гід грає мелодію на сталактитах. Також дівчина з друзями каталася на "маршрутках" з місцевим населенням. Багато місцевих заробляють своїм таксі, а дороги на Занзібарі хорошої якості.

"Не сподобався сервіс – у них постійно "акуна матата", складно отримати послугу вчасно. Місцеві на пляжі постійно пропонують мариахуану, а поліцейські можуть зупинити туристів в таксі на дорозі і попросити гроші, нібито вони хочуть їсти", - розповідає про неприємні епізоди Ольга.

Фото: Екскурсії на острови по воді (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок на двох

Ми проаналізували ціни на путівки за тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 13 січня за системою "все включено" від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.

У туроператора "Компас" тур в Занзібар можна придбати за ціною від 840 доларів з людини (від 24684 гривень) при двомісному розміщенні.

Так, тижневий відпочинок в 3* готелі з харчуванням "сніданки" для двох обійдеться в 49367 гривень з вильотом 19 січня. В 4* готелі – у 55360 гривень, а в 5* - в 72140 гривень з вильотом на ту ж дату.

У туроператора "JoinUp!" 7 ночей на двох в 3* готелі з сніданками обійдуться в 48564 гривень з вильотом 22 січня, в 4* - в 63122 гривень з вильотом 9 січня і в 55041 гривень – з вильотом 22 січня. Відпустка на острові в 5* готелі зі сніданками коштує від 56342 гривень з вильотом 22 січня.

У туроператора "Coral travel" тиждень на двох в 3* готелі зі сніданками обійдеться в 49367 гривень з вильотом 22 січня, та в 51072 гривень – з вильотом 13 січня. Путівка в 4* готель на Занзібарі коштує від 49627 гривень з вильотом 13 січня, а в 5* - від 55168 гривень з вильотом 13 січня.

Злітати на Занзібар цієї зими – цілком зручно завдяки чартерним програмам. Сам політ триває до 10 годин із дозаправкою в Єгипті. Відстань до курорту – мабуть, єдиний мінус екзотичного відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує відпочинок в Єгипті в другій половині січня.

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