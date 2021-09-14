Білосніжні пляжі та прохолода влітку. У Єгипті відкривають два масштабних туристичних міста. Що про них відомо

У Єгипті в найближчі місяці відкриють два нових туристичних міста - Аль-Галяла на Червоному морі й Аль-Аламін – на Середземному. Про це повідомив днями міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед аль-Анані.

Ці два міста - лише частина масштабного будівництва нових туристичних, адміністративних та індустріальних центрів. Всього уряд Єгипту зводить 24 нових міста в країні, включаючи нову адміністративну столицю на 6,5 млн жителів за 45 кілометрів від Каїра, яку відкриють вже в цьому році. Про це розповіла під час зустрічі з журналістами у Києві заступник міністра туризму і старожитностей Єгипту Гада Шалабі.

"Крім столиці, уряд будує 23 нових міста поруч з великими містами. Це будуть Нью-Аламін, Нью-Арамиш, Нью-Рашид, Нью-Мансура, Нью-Думьят", - розповіла вона.

Що відомо про нові туристичні локації - в матеріалі РБК-Україна.

Аль-Галяла - курорт з унікальним кліматом

"Велике будівництво" в Єгипті реалізується за багатьма напрямками. Найамбітніші проекти описані на сайті Головного управління Єгипту з інвестицій та вільних зон.

Повідомляється, що нове місто Аль-Галяла (Al Galala) є одним з найбільших єгипетських проектів з унікальним привабливим для туристів місцем розташування. Там є все необхідне для якісного відпочинку: незаймані пляжі і велика висота, що дає місту кліматичну перевагу – температура на 10 градусів нижче, ніж на рівні моря. Місто розташоване на найвищому гірському плато між Айн-Сухною і Зафараною і виходить на узбережжя Червоного моря.

Фото: Проект курорту Аль-Галяла (propertyfinder.eg)

Нове місто знаходиться приблизно за 170 кілометрів від міжнародного аеропорту Каїра і за 50 кілометрів від порту Сохна. У ньому розташоване "медмістечко" світового класу, перше олімпійське село для спортивних заходів, університет, а також житлові та туристичні райони.

Будівництво туристичного курорту почалося в 2015 році. Він розташований на березі Суецької затоки в районі Рас-Абу-Дарадж на площі 40 га. Там вже є два готелі, прибережна зона. Це курорт світового класу з пристанню для яхт, із 239 повністю обладнаними яхтами і "містом водних ігор", які будуть проводити великі компанії.

В даний час зводиться 6-кілометрова канатна дорога, щоб з'єднати туристичну зону з медичним містом. Також - звичайна дорожня мережа. Для обслуговування міста будується опріснювальна установка потужністю 150 тисяч кубометрів.

Десятки нових об'єктів і медичний туризм

Новий Аль-Аламейн (Al Alamain) - перша модель міст-мільйонників нового покоління, початкові інвестиції в який оцінювалися в 10 млрд доларів. Очікується, що воно стане одним з найпривабливіших міст, яке початково зможе "прийняти" більше 3 мільйонів людей.

Фото: Майбутній курорт Аль-Аламейн (колаж РБК-Україна)

Регіон Аль-Аламейн (Аль-Аламін) в провінції Матрух на даний час перетворюється на другу Олександрію, на захід від якої він і розташований. Уряд будує нове місто на узбережжі Середземного моря серед десятків нових туристичних проектів, якими відомий цей район.

Планується, що місто буде не тільки головною туристичною локацією з його білими піщаними пляжами, чистою водою і комфортною погодою, але і стане культурним центром. Також там хочуть побудувати нову бібліотеку, яка буде конкурувати з бібліотекою Олександрії і привабить відвідувачів з усього світу. Очікується, що Аль-Аламейн стане і важливим медичним центром на узбережжі Середземного моря.

Новий масштабний курорт поруч із Шарм-ель-Шейхом

В Єгипті також зайнялися будівництвом нової туристичної локації на північ від Шарм-ель-Шейха. Елітний курортний комплекс з'явиться на напівпустельній ділянці біля рифу Рас Джаміла.

Новий проект Ras Ghamila планується створити за принципом елітного приватного курорту Ель-Гуна в 30 кілометрах від Хургади, який називають "єгипетською Венецією".

На новому курорті будуть побудовані готелі категорії 3, 4 і 5 зірок, ресторани, басейни, спортивні комплекси. Територія курорту займатиме 800 тис. квадратних метрів (80 га), а довжина берегової лінії складе 750 метрів. На території комплексу буде побудована вся необхідна інфраструктура.

Фото: Узбережжя біля рифу Рас Джаміла (wikimapia.org)

Місце для створення нового курорту вибрали спеціально з розрахунком на любителів підводного світу – поруч знаходиться один з кращих рифів Єгипту – Рас Гаміла (Рас Джаміла). Він відокремлює від моря мілку лагуну з піщаним дном, зручну для купання туристів.

Найближча бухта Шарм-ель-Шейха - Рас Насрані - добре відома туристам і любителям дайвінгу. Там розташовані відомі 4* і 5* готелі.

Нагадаємо, невеликий курорт в Туреччині стає все більш популярним серед українців.

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