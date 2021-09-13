Куророт в пустелі. На що розраховувати туристам, збираючись на відпочинок до Марса-Аламу в Єгипті

Кому підійде відпустка в цій локації: досвід актриси Катерини Буцької

Коли мова йде про відпочинок в Єгипті, багатьом відразу в першу чергу на думку спадають найпопулярніші курорти країни - Шарм-ель-Шейх або Хургада.

Саме сюди щорічно летять тисячі туристів, щоб погрітися на сонечку і поспостерігати за красивим підводним світом. Але Єгипту є чим здивувати: в країні розвиваються нові туристичні напрямки, де вже конкурують зі звичними для українських мандрівників локаціями.

Один з таких курортів на березі Червоного моря - Марса-Алам. Це невелике містечко знаходиться за 271 кілометр на південь від знаменитої Хургади. Туризм в самому містечку і навколо нього почав розвиватися активніше після появи міжнародного аеропорту у 2001 році.

Зараз в Марса-Аламі вже функціонує чимало готелів рівня від трьох до п'яти зірок, розташованих в затишних затоках і бухтах. Більшість їх постояльців - європейці. Але з недавнього часу тут почали відпочивати й українці.

Фото: Катерина Буцька поїхала відпочивати в Марса-Алам і поділилася досвідом подорожі (прес-служба)

У Марса-Аламі свою відпустку в останній місяць літа провела актриса серіалу "Дефективи" каналу НЛО TV Катерина Буцька. Спеціально для РБК-Україна вона розповіла про деталі подорожі разом з родиною і поділилася спостереженнями про особливості цього туристичного напрямку.

Аквапарки та all inclusive: чому вибрали Марса-Алам

Ми спочатку вибирали між Туреччиною, узбережжям Мармаріса, і Єгиптом. Чесно кажучи, спочатку були думки поїхати до Туреччини - насамперед через краєвиди. Там дуже красива природа і море.

Фото: Катерина Буцька з сином Іваном (прес-служба)

У нас двоє маленьких дітей. Причому синові всього трохи більше рочка, тому нашій родині підходить тільки варіант "все включено".

І такі популярні напрямки як Чорногорія або Хорватія, які найчастіше працюють за іншим принципом (переважно у форматі "тільки сніданки" - ред.), для нас не зовсім актуальні. До того ж при виборі готелю ми обов'язково звертаємо увагу на наявність в ньому аквапарку та інших місць для розваг. І в цьому плані Туреччина та Єгипет завжди радують.

Відео: Пейзажі курорту Марса-Алам (youtube.com/Coffee Then Travel)

Поміркувавши, цього року все-таки зупинили свій вибір на Єгипті. Раніше ми відпочивали в цій країні вже разів 7. Але це були Шарм-ель-Шейх або Хургада. А саме в Марса-Аламі ми не були ніколи, тому вирішили подивитися нове місце. Та й летіти туди відносно недовго - 4 години з Борисполя. При цьому літак прибуває прямо в аеропорт міста Марса-Алам, що досить зручно. Єдине - рейси туди поки що нерегулярні.

Крім того, Марса-Алам - відносно новий курорт. І готель у нас був новий - відкрився тільки в травні 2021-го, що теж зіграло на руку.

Фото: Актриса НЛО TV Катерина Буцька родиною в Марса-Аламі (прес-служба)

Дайвінг, екскурсії в Асуан і особливості пустельній місцевості

У нас був вибір: полетіти в Марса-Алам на неповних 7 днів або ж на 11. Ми подумали, що 7-це мало, тому вибрали 11. Але, як виявилося, для мене це було забагато, адже відпочинок був досить монотонний. Там поза готелем - просто пустеля, нікуди піти. Наступний готель розташований аж кілометрів через 5.

Традиційно туристам тут пропонують різні екскурсії. Наприклад, можна поїхати в Луксор - це близько п'яти годин в дорозі. Але оскільки спека була просто неймовірна, і у нас маленька дитина, ми нікуди не поїхали.

Фото: У прибережних водах Марса-Аламу водиться дюгонь - морська корова (прес-служба)

Крім того, наскільки мені відомо, саме з Марса-Аламу можна потрапити в Асуан – місто, розташоване на березі Нілу, і Філи – острів посеред Нілу, на якому, як твердять давньоєгипетські повір'я, був похований бог Осіріс.

Можливі також прогулянки на човні та пірнання з дельфінами. Але одного разу на таку екскурсію поїхали наші друзі, і це було жахливо. Тому що це виявилося якимось знущанням з живих істот.

Люди пірнають у воду і їм кажуть: "Ось, дельфіни!". А останні просто в шоковій ситуації - не розуміють, звідки тут човни, чому вони їх оточують, та ще й це величезна кількість людей, які хочуть їх помацати. Загалом, я такого знущання з тварин не сприймаю.

Якщо ж говорити про інші варіанти розваг, то можна зайнятися дайвінгом. Адже тут Червоне море якраз представлене у всій своїй підводній красі. Мій чоловік любить плавати під водою і пару разів за відпустку все-таки занурився.

До речі, саме в прибережних водах Марса-Аламу водиться дюгонь - морська корова. І чоловікові таки вдалося її побачити!

Відео: Підводний світ Марса-Аламу (youtube.com/Jurrien Wiss)

Стосовно цін: поїздка в Луксор і екскурсія з дельфінами обходяться приблизно у 80 доларів, дайвінг – близько 50 доларів. Але через відособленість нашого готелю, розташованого посеред пустелі, ми могли купувати все тільки в ньому.

Це дуже контрастувало з Хургадою або Шарм-ель-Шейхом, де вибір екскурсій завжди величезний. Там можна було вийти за межі готелю, десь пройтися і відразу ж на місці купити будь-які екскурсії - замовити у гіда або в якомусь агентстві. У Марса-Аламі ж це зробити просто неможливо.

"Вода - така гаряча, що в ній неможливо було стояти"

У Єгипті навіть висока температура відчувається досить комфортно, тому що там сухий клімат. Але було кілька днів, коли вологість досягала позначки 60. І тоді, як тільки я виходила на вулицю, на тілі відразу ж виступав піт, тому що було дуже і дуже жарко. А вночі температура повітря досягала +32 C.

Вода в морі біля берега - по щиколотку, вона була настільки гарячою, що наш маленький синок навіть не міг там стояти. Це був просто окріп! І, як мені здається, такого теплого моря, як в Марса-Аламі, я не відчувала більше ніде. До того ж, воно було дуже красивим.

Фото: Багато черепах можна побачити в окремому регіоні під час занять снорклінгом (прес-служба)

Ми були в регіоні, який називається Черепашачий будинок. Там живуть великі черепахи, дуже красивий риф, а море прозоре і неймовірно мальовниче. Тому ми займалися снорклінгом. Для цього у нас є спеціальні маски, які ми беремо на відпочинок. До слова, дочка вже навчилася круто плавати, тому захоплюючий підводний світ досліджувала разом з нами.

Але, чесно кажучи, в Єгипет влітку я більше не поїду. Тому що завжди ми літали в цю країну навесні - десь у березні-квітні. І тоді температура була більш оптимальною. Так, море бадьорить і вечорами навіть прохолодно, але вдень все-таки панує не така сильна спека.

Що обов'язково слід взяти з собою

З собою обов'язково потрібно взяти сонцезахисні засоби. Це те, чим точно не варто нехтувати. Ще вдома я купила різноманітні креми - окремо для дорослих і більш щадні - для дітей. І куди б ми не йшли у відпустці, постійно ними мазалися.

Для догляду за тілом після пляжу також користувалися кремом після засмаги та засобом на основі пантенолу. Я дуже добре загоряю, але в Марса-Аламі все одно примудрилася трошки підгоріти. Тому потрібно бути дуже уважними та не наражати себе зайвий на небезпеку.

Фото: Катерина Буцька з донькою і чоловіком (прес-служба)

Також з собою у відпустку наша сім'я завжди бере купальні костюми, маски для снорклінгу й окуляри для плавання.

Для дочки ми навіть беремо в подорож самокат, який складається і поміщається у валізу. Їй так зручно, тому що можна швидко пересуватися по території, та й ми з чоловіком вважаємо, що це хороша розвага для дитини.

Кому точно підійде відпочинок в Марса-Аламі

Зазвичай ми їздили на відпочинок компанією. Але цього разу полетіли тільки своєю сім'єю - потрібно було перезавантажитися. Я нарешті змогла почитати, просто полежати та набратися сил. Загалом, наповнила ресурс організму і власних думок.

Фото: Сім'ям з дітьми Марса-Алам підійде для тихого і відокремленого відпочинку подалі від суєт, вважає актриса (прес-служба)

Але оскільки я людина діяльна, десь на 7-8-й день відпустки мені стало нудно. Я вже хотіла розв'язувати якісь питання, розуміла, що в Києві життя кипить, а я перебуваю десь осторонь.

Мені здавалося, що я вже і виспалася, і відпочила. До слова, у відпустці ми лягали спати о 21:00-21:30. Тому що метою було не гуляти до ночі й на дискотеки ходити, а просто насолодитися часом з родиною, нормалізувати режим сну і відпочити від постійних турбот.

Вважаю, що Марса-Алам як місце для відпочинку точно підійде тим, хто хоче розслабитися і не переслідує мети тусити, ходити на дискотеки та постійно їздити на екскурсії. Там такі активності поки що тільки зароджуються. Це молодий курорт.

Чи варто туди летіти? Вважаю, що обов'язково варто. Парі - для насолоди один одним, одному – для перезавантаження, сім'ї з дітками – для тихого і відокремленого відпочинку подалі від суєти. Думаю, кожен зможе знайти для себе щось цікаве. Головне – правильний настрій.

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