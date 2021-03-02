Тепре море та білосніжні пляжі: кращі країни для літньої відпустки у 2021 році

Відпочинок за кордоном влітку не буде обмежуватися вже звично Туреччиною, обіцяють в туркомпаніях. Для відпочинку традиційно доступний і Єгипет, але його радять відвідувати скоріше навесні, оскільки в літні місяці там вже досить жарко.

У новому сезоні відпочинку нашим туристам пропонують і деякі нові напрямки. Отже, куди ще, крім Туреччини та Єгипту, можна поїхати у відпустку вже незабаром?

Грузія

Колоритна Грузія дозволила в'їзд українцям з 1 березня. Раніше в країні оголосили, що будуть пускати переважно вакцинованих, але пізніше розширили можливості для відпочинку й для тих, хто поки не встиг отримати щеплення.

Щоб поїхати у Грузію, туристам треба протягом 72 годин до прильоту в країну здати ПЛР-тест на коронавірус та мати при в'ізді довідку про його негативний результат.

На третій день перебування в країні треба здати ще один ПЛР-тест своїм коштом. Крім того, у країну вільно пускають тих, хто пройшов два етапи вакцинації від коронавірусу і може довести це (з собою потрібно взяти сертифікат про проведення вакцинації).

Фото: Грузія відкрилася для наших туристів зовсім недавно (pixabay.com)

ОАЕ

Країна була відкрита для українських туристів ще у минулому сезоні. Ну а навесні відпочинок в ОАЕ все так само актуальний. Для в'їзду в країну потрібно зробити ПЛР-тест протягом 72 годин до вильоту і мати при собі негативний результат цього тесту.

Також в аеропорті по прибуттю до ОАЕ туристи проходять другий ПЛР-тест, але платить за нього держава. Для туриста другий тест - безкоштовний. Результати отримують протягом доби по смс. До отримання результату треба перебувати в готелі, не виходячи на вулицю.

Відео: Колоритний Дубай (youtibe.com/Drone Snap)

Шрі-Ланка

Відпочинок у цій курортній країні довгий час був недоступний для туристів через пандемію. Тепер Шрі-Ланка знову відкрита, але з досить нетиповими умовами для туристів.

При в'їзді до країни мандрівники повинні представити декларацію про стан здоров'я. Всі туристи повинні пройти 14-денний період перебування у сертифікованих готелях. ПЛР-тест треба зробити не раніше ніж за 96 годин до посадки на рейс на Шрі-Ланку. А по прибуттю в країну повинні пройти ще не менше двох ПЛР-тестів, вартість яких (40 USD) має бути оплачена заздалегідь.

Фото: На Шрі-Ланці встановили нові правила для туристів взимку (booking.com)

Кіпр

Країна оголосила про відкриття для українців ще кілька місяців тому. Тоді планувалося, що в'їзд для наших туристів відкриють 1 березня. Але пізніше на Кіпрі вирішили, що відкриються для нас 1 квітня, і внесли Україну до так званої "сірої" зону щодо захворюваності коронавірусом.

В республіці визначили 56 країн, звідки можна буде їхати на відпочинок. В залежності від показників COVID їх розділили на "зелену", "помаранчеву", "червону" і "сіру" зони.

Поїздки з країн "зеленої" зони дозволять без будь-яких умов та вимог ПЛР-тестів. Туристи з країн "помаранчевої" зони мають здати ПЛР-тест своїм коштом не більше ніж за 72 години до вильоту на Кіпр.

Фото: Кіпр відкриється для українців з 1 квітня (pixabay.com)

Якщо ж країна знаходиться в "сірій" зоні (як Україна зараз), то польоти з неї на Кіпр з метою туризму будуть заборонені. Так чи інакше, Кіпр стане першою країною ЄС, куди невдовзі дозволять в'їзд українцям у новому сезоні.

Мексика

Це одна з тих країн, які не вимагають від туристів ПЛР-тестів. Віза для в'їзду в Мексику оформляється онлайн. QR-код щодо COVID треба отримати за 24 години до прибуття. При в'їзді в країну необхідно мати всі документи в роздрукованому вигляді: ваучери, авіаквитки, електронну візу.

Багато турагентів зауважують, що це ледь не найпростіші вимоги для туристів, які зараз висуваються курортними країнами.

Відео: Канкун, Мексика (youtibe.com/Drone Snap)

Занзібар

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Для в'їзду на відомий курорт Танзанії ПЛР-тест не потрібен. Віза оформляється вже після прибуття в країну і коштує 50 доларів.

У готелі також є туристичний збір. Насамперед увагу туристів на цьому курорті приваблює яскраво-блакитний колір води та білий, м'який мілкий пісок з плавним заходом у воду.

Фото: Поїздка на Занзібар (pixabay.com)

З іншого боку, під час відпочинку на Занзібарі варто бути уважними та дотримуватися всіх заходів безпеки: в країні досить халатно ставляться до носіння масок і соціальної дистанції. До того ж, невідомо, як в державі йдуть справи з реальним числом хворих COVID.

Нагадаємо, раніше ми писали, в яких країнах можна планувати відпочинок влітку 2021 року.

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