"Бідна" країна та слабкий сервіс. Турагент розвіяла міфи, через які туристи відмовляються літати в Мексику

Що потрібно знати про готелі, безпеку та екскурсії в колоритній країні
Мексика стала відкриттям для багатьох українців в минулому сезоні. На тлі закритих кордонів цей екзотичний напрямок привабив туристів місцевим колоритом, морем і прямими чартерними рейсами.
При цьому чимало мандрівників побоюються вирушати на відпочинок до Мексики через деякі упередження. Спеціаліст з підбору турів Ельміра Асланова вирішила розвіяти їх після того, як побувала в Мексиці сама.
Який досвід можуть отримати туристи під час відпочинку в заокеанській країні – в матеріалі РБК-Україна.
Туристів від поїздок в колоритну країну часто зупиняють помилки і страхи. Ельміра Асланова перерахувала основні з них на своїй сторінці у Facebook:
Фахівець додає, що подібні переконання чула від туристів часто. І навіть сама була впевнена, що в курортній зоні "справжньої" Мексики не відчути. Але з'їздивши в цю країну самостійно, вона готова відстояти курортну Мексику і розбити ці переконання "в пух і прах".
Ельміра Асланова побувала в курортній зоні півострова Юкатан і відвідала такі місця:
Летіти дійсно далеко - від 15 годин, залежно від авіакомпанії та стикування, але це того варте, зазначає турагент.
"Чудові пляжі, білий дрібний пісок, смарагдовий колір води, краса природи. Тут території готелів дивовижно поєднуються з джунглями. Непередаване відчуття відпочивати в готелі високого рівня, і щоранку бачити якихось звіряток, чути спів екзотичних птахів", - описує вона курортну атмосферу в Мексиці.
До слова, це не настільки "бідна" країна, як і про неї думають деякі туристи. ВВП Мексики у 2021 році – 18883 доларів на душу населення – вона знаходиться на 70 місці в списку Світового банку серед країн за рівнем економічного розвитку. Україна в цьому списку - на 94 місці з ВВП - 13057 доларів.
Всупереч хибним уявленням, сервіс в Мексиці - на найвищому рівні, зазначає фахівець. Річ у тому, що основний контингент відпочиваючих - американці, які "привчили" мексиканців до певного рівня сервісу.
"Мексиканці дуже пишаються будь-якою своєю роботою, дуже відповідальні. На відміну від Туреччини та Єгипту, ви будете жити саме в тому готелі й у тій категорії номера, який забронювали", - звертає увагу вона.
Також за словами турагента, в Мексиці одна з найсмачніших кухонь світу.
"І навіть в стандартних готелях 5* було шалено смачно, різноманітно і якісно, за рівнем іноді краще деяких VIP-готелів Туреччини", - ділиться досвідом дівчина.
Курортна Мексика дуже цікава в контексті екскурсій, запевняє турагент.
"Я досі під враженням від екскурсії до пірамід майя в Чичен-Іца, від історії цього народу. Тут відчуваються традиції, культура і повага до всього цього", - захоплюється Асланова в пості.
За її словами, в курортній зоні в Мексиці можна знайти різноманітні формати відпочинку, які гармонійно поєднуються:
"У Мексиці можна доторкнутися до історії найбільшої цивілізації й відвідати дивовижні парки розваг, від яких дух захоплює", - розповідає вона.
Попри те, що через високу криміногенну обстановку в Мексиці туристів часто просять утриматися від самостійних подорожей по країні, в курортних зонах рівень безпеки забезпечується поліцією.
"В курортній Мексиці дуже безпечно. Тут багато туристів, і на вулицях я багато разів бачила поліцейських, які просто стежать за порядком. І ми не раз допізна гуляли", - ділиться враженнями турагент.
До слова, за даними Global Peace Index 2021, за рівнем загальної безпеки (включаючи криміногенну обстановку і військові конфлікти) Мексика знаходиться на 140 місці зі 163 країн світу з визначенням "низька". Україна в цьому списку на 142 місці.
При цьому в Мексиці найбільше людей називали насильство найбільшим ризиком - 49 відсотків.
"Цей страх відповідає фактичному зростанню насильства в Мексиці за останнє десятиліття, де рівень вбивств неухильно зростав протягом більшої частини останніх двадцяти років", - наголошується у звіті.
Ельміра Асланова підбиває підсумок: враження від відпочинку швидко перекриють втому від тривалого перельоту.
"Курортна Мексика - "смачна", яскрава, атмосферна, справжня, соковита, глибока, безпечна, красива, цікава", - описує загальні враження вона.
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