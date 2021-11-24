"Бедная" страна и слабый сервис. Турагент развеяла мифы, из-за которых туристы отказываются летать в Мексику

Что нужно знать об отелях, безопасности и экскурсиях в колоритной стране
Мексика стала открытием для многих украинцев в минувшем сезоне. На фоне закрытых границ это экзотическое направление привлекло туристов местным колоритом, морем и прямыми чартерными рейсами.
При этом немало путешественников опасаются отправляться на отдых в Мексику из-за некоторых предубеждений. Специалист по подбору туров Эльмира Асланова решила развеять их после того, как побывала в Мексике сама.
Какой опыт могут получить туристы во время отдыха в заокеанской стране – в материале РБК-Украина.
Туристов от поездок в колоритную страну часто останавливают заблуждения и страхи. Эльмира Асланова перечислила основные из них на своей странице в Facebook:
Специалист добавляет, что подобные убеждения слышала от туристов часто. И даже сама была уверена, что в курортной зоне "настоящей" Мексики не почувствовать. Но съездив в эту страну самостоятельно, она готова отстоять курортную Мексику и разбить эти убеждения "в пух и прах".
Эльмира Асланова побывала в курортной зоне полуострова Юкатан и посетила такие места:
Лететь действительно далеко - от 15 часов, в зависимости от авиакомпании и стыковки, но это того стоит, отмечает турагент.
"Великолепные пляжи, белый мелкий песок, изумрудный цвет воды, красота природы. Тут территории отелей удивительно сочетаются с джунглями. Непередаваемое ощущение отдыхать в отеле высокого уровня, и каждое утро видеть каких-то зверушек, слышать пение экзотических птиц", - описывает она курортную атмосферу в Мексике.
К слову, это не настолько "бедная" страна, как и о ней думают некоторые туристы. ВВП Мексики в 2021 году – 18883 долларов на душу населения – она находится на 70 месте в списке Всемирного банка среди стран по уровню экономического развития. Украина в этом списке – на 94 месте с ВВП – 13057 долларов.
Вопреки заблуждениям, сервис в Мексике - на высочайшем уровне, отмечает специалист. Дело в том, что основной контингент отдыхающих - американцы, которые "приучили" мексиканцев к определенному уровню сервиса.
"Мексиканцы очень гордятся любой своей работой, очень ответственны. В отличие от Турции и Египта, Вы будете жить именно в том отеле и в той категории номера, который забронировали", - обращает внимание она.
Также по словам турагента, в Мексике одна из самых вкусных кухонь мира.
"И даже в стандартных отелях 5* было безумно вкусно, разнообразно и качественно, по уровню иногда лучше некоторых VIP-отелей Турции", - делится опытом девушка.
Курортная Мексика очень интересна в контексте экскурсий, уверяет турагент.
"Я до сих пор под впечатлением от экскурсии к пирамидам майя в Чичен-Ице, от истории этого народа. Тут чувствуются традиции, культура и уважение ко всему этому", - восхищается Асланова в посте.
По ее словам, в курортной зоне в Мексике можно найти разнообразные форматы отдыха, которые гармонично сочетаются:
"В Мексике можно прикоснуться к истории величайшей цивилизации и посетить удивительные парки развлечений, от которых дух захватывает", - рассказывает она.
Несмотря на то, что из-за высокой криминогенной обстановки в Мексике туристов часто просят воздержаться от самостоятельных путешествий по стране, в курортных зонах уровень безопасности обеспечивается полицией.
"В курортной Мексике очень безопасно. Тут много туристов, и на улицах я много раз видела полицейских, которые просто следят за порядком. И мы не раз допоздна гуляли", - делится впечатлениями турагент.
К слову, по данным Global Peace Index 2021, по уровню общей безопасности (включая криминогенную обстановку и военные конфликты) Мексика находится на 140 месте из 163 стран мира с определением "низкая". Украина в этом списке на 142 месте.
При этом в Мексике больше всего людей называли насилие самым большим риском - 49 процентов.
"Этот страх соответствует фактическому росту насилия в Мексике за последнее десятилетие, где уровень убийств неуклонно рос на протяжении большей части последних двадцати лет", - отмечается в отчете.
Эльмира Асланова подводит итог: впечатления от отдыха быстро перекроют усталость от длительного перелета.
"Курортная Мексика – "вкусная", яркая, атмосферная, настоящая, сочная, глубокая, безопасная, красивая, интересная", - описывает общие впечатления она.
Напомним, ранее сравнивали особенности зимнего отдыха в Таиланде и Доминикане.
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