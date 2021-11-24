"Бедная" страна и слабый сервис. Турагент развеяла мифы, из-за которых туристы отказываются летать в Мексику

Мексика стала открытием для многих украинцев в минувшем сезоне. На фоне закрытых границ это экзотическое направление привлекло туристов местным колоритом, морем и прямыми чартерными рейсами.

При этом немало путешественников опасаются отправляться на отдых в Мексику из-за некоторых предубеждений. Специалист по подбору туров Эльмира Асланова решила развеять их после того, как побывала в Мексике сама.

Какой опыт могут получить туристы во время отдыха в заокеанской стране – в материале РБК-Украина.

Самые распространенные заблуждения туристов о Мексике

Туристов от поездок в колоритную страну часто останавливают заблуждения и страхи. Эльмира Асланова перечислила основные из них на своей странице в Facebook:

Мексика - бедная страна, там нет сервиса и высокого уровня отдыха;

Зачем лететь так далеко, чтобы отдыхать в отеле 5* на "все включено"? Ведь намного дешевле и ближе Турция и Египет;

Что делать на курортной зоне? Там нет настоящей Мексики;

В Мексике везде небезопасно, там сплошной криминал.

Фото: Туристы на пляже Канкуна (unsplash.com/andres-medina)

Специалист добавляет, что подобные убеждения слышала от туристов часто. И даже сама была уверена, что в курортной зоне "настоящей" Мексики не почувствовать. Но съездив в эту страну самостоятельно, она готова отстоять курортную Мексику и разбить эти убеждения "в пух и прах".

Эльмира Асланова побывала в курортной зоне полуострова Юкатан и посетила такие места:

Канкун; Ривьера Майя; Тулум; Плайя дель Кармен; остров Косумель.

Миф 1. Долго лететь в "бедную" страну

Лететь действительно далеко - от 15 часов, в зависимости от авиакомпании и стыковки, но это того стоит, отмечает турагент.

"Великолепные пляжи, белый мелкий песок, изумрудный цвет воды, красота природы. Тут территории отелей удивительно сочетаются с джунглями. Непередаваемое ощущение отдыхать в отеле высокого уровня, и каждое утро видеть каких-то зверушек, слышать пение экзотических птиц", - описывает она курортную атмосферу в Мексике.

Фото: Красочные пейзажи на побережье в Мексике (unsplash.com/jhana-ellard)

К слову, это не настолько "бедная" страна, как и о ней думают некоторые туристы. ВВП Мексики в 2021 году – 18883 долларов на душу населения – она находится на 70 месте в списке Всемирного банка среди стран по уровню экономического развития. Украина в этом списке – на 94 месте с ВВП – 13057 долларов.

Миф 2. "Отели, сервис и еда – не хуже VIP-отелей Турции"

Вопреки заблуждениям, сервис в Мексике - на высочайшем уровне, отмечает специалист. Дело в том, что основной контингент отдыхающих - американцы, которые "приучили" мексиканцев к определенному уровню сервиса.

"Мексиканцы очень гордятся любой своей работой, очень ответственны. В отличие от Турции и Египта, Вы будете жить именно в том отеле и в той категории номера, который забронировали", - обращает внимание она.

Также по словам турагента, в Мексике одна из самых вкусных кухонь мира.

"И даже в стандартных отелях 5* было безумно вкусно, разнообразно и качественно, по уровню иногда лучше некоторых VIP-отелей Турции", - делится опытом девушка.

Фото: Отель в Канкуне (unsplash.com/donato-gamboa)

Миф 3. В курортной Мексике неинтересно

Курортная Мексика очень интересна в контексте экскурсий, уверяет турагент.

"Я до сих пор под впечатлением от экскурсии к пирамидам майя в Чичен-Ице, от истории этого народа. Тут чувствуются традиции, культура и уважение ко всему этому", - восхищается Асланова в посте.

По ее словам, в курортной зоне в Мексике можно найти разнообразные форматы отдыха, которые гармонично сочетаются:

яркая тусовочная жизнь;

релакс в гармонии с природой;

"ленивый" отдых в рамках отеля;

богатая активная экскурсионная программа;

семейный отдых с малышами;

эксклюзивный отдых только для взрослых.

"В Мексике можно прикоснуться к истории величайшей цивилизации и посетить удивительные парки развлечений, от которых дух захватывает", - рассказывает она.

Фото: Пирамида Чичен-Ица (unsplash.com/filip-gielda)

Миф 4. "В курортных зонах – безопасно"

Несмотря на то, что из-за высокой криминогенной обстановки в Мексике туристов часто просят воздержаться от самостоятельных путешествий по стране, в курортных зонах уровень безопасности обеспечивается полицией.

"В курортной Мексике очень безопасно. Тут много туристов, и на улицах я много раз видела полицейских, которые просто следят за порядком. И мы не раз допоздна гуляли", - делится впечатлениями турагент.

Фото: Туристы могут познакомиться с колоритными традициями в Мексике (unsplash.com/laurentiu-morariu)

К слову, по данным Global Peace Index 2021, по уровню общей безопасности (включая криминогенную обстановку и военные конфликты) Мексика находится на 140 месте из 163 стран мира с определением "низкая". Украина в этом списке на 142 месте.

При этом в Мексике больше всего людей называли насилие самым большим риском - 49 процентов.

"Этот страх соответствует фактическому росту насилия в Мексике за последнее десятилетие, где уровень убийств неуклонно рос на протяжении большей части последних двадцати лет", - отмечается в отчете.

Эльмира Асланова подводит итог: впечатления от отдыха быстро перекроют усталость от длительного перелета.

"Курортная Мексика – "вкусная", яркая, атмосферная, настоящая, сочная, глубокая, безопасная, красивая, интересная", - описывает общие впечатления она.

Напомним, ранее сравнивали особенности зимнего отдыха в Таиланде и Доминикане.

Также мы рассказывали, что украинцам вновь будут доступны туры на Кубу.