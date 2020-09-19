Відпочинок у форматі "делюкс": скільки коштує вікенд у преміальних спа-комплексах біля Києва

Фото: Спа-зона в готелі (booking.com)

П'ять дорогих заміських спа-готелів неподалік від столиці

Коли настають перші холоди, на вихідних вже хочеться відпочити в комфорті й набратися сил. Оскільки теплі пляжі знаходяться далеко, то атмосферу релаксу і екзотики можна пошукати й поруч із великим містом. Як виявилося, в деяких випадках такі послуги обходяться недешево.

Ми підібрали п'ять дорогих спа-готелів і велнес-комплексів в годині їзди від Києва, де за вікенд можна відпочити на природі та одночасно відчути себе, немов на екзотичному курорті.

РБК-Україна дізналося, скільки коштує ніч проживання зі спа-послугами в таких комплексах на двох, якщо заїхати в готелі на відпочинок в суботу і виїхати в неділю.

Фото: Спа-комплекс біля Києва (booking.com)

Обгортання і корекція фігури

Готельний комплекс "Grand Admiral Resort & SPA" знаходиться в Ірпені, у 7 км від Києва. Він розташований у лісі площею в кілька гектарів. До послуг гостей - 3 плавальних басейни, сауни і фітнес-центр.

В комплексі пропонують багато спа-програм для жінок, чоловіків, для пар. Наприклад, 3-годинні спа-програми на двох за 180 хвилин з пілінгами, масажами, доглядом за обличчям і ногами, грязями і прогріваннями в індивідуальній парній коштують 6000-8000 гривень.

Спа-ритуали для чоловіків зі скрабами, пілінгами, грязьовими обгортаннями і масажами коштують 3800-4200 гривень. А дві години ритуалу в хамамі – від 3300 гривень.

Окремі програми спрямовані на детокс і корекцію фігури, зняття стресу й профілактику болю в суглобах (бальнео-спа з грязями і мінералами Мертвого моря). Пропонують також масажі, включаючи екзотичні (з використанням європейських, тайських, берберських, аюрведичних технік).

Фото: Спа-зона в одному з комплексів (booking.com)

Проживання в спа-готелі – одному з готелів комплексу, де є вхід в аквазону, обійдеться в номері "стандарт" в 2655 на добу, і 10 118 гривень - у номері "делюкс СПА" на двох.

Аюрведа: очищення та масаж

Велнес-комплекс "Шамбала" знаходиться на березі Десни в селі Рожни Броварського району. Це новий оздоровчий комплекс з двома басейнами, велнес-зоною, залами для йоги та фітнесу, ресторанами вегетаріанської кухні та фіто-барами.

У центр їдуть для процедур і спа-програм, які спрямовані на детоксикацію і омолодження організму.

Фото: Масажна кімната (bit.ua)

Програми "спа-день" і "спа-вікенд" коштують від 3100 і 5900 з людини. В програму на вікенд включено проживання та триразове харчування.

У "Шамбалу" можна їхати і з лікувальною метою, як в санаторій. У центрі пропонують оздоровчі програми на 3, 7 і 10 днів. У кожну з них входить консультація лікаря аюрведи та сімейного доктора, аюрведичні процедури (у тому числі масажі) по 105 хвилин в день, індивідуальний підбір корисних олій для масажу, триразове харчування та фіточаї, відвідування занять з йоги і пранаями (дихальних практик).

Також - користування спа-зоною (басейном, хамамом і фінською сауною, соляною кімнатою), тренажерним залом. Вартість програм: від 4000 гривень на добу з людини.

Проживання в готелі – від 3600 гривень за двох в номері "стандарт" за ніч. Аюрведичне харчування – 1000 гривень за повний пансіон, 200 гривень за сніданок і по 450 – за обід і вечерю на людину.

Вода Юрського горизонту та грязі

Готель "WISH Aqua&SPA Resort" зі спа-центром знаходиться в селищі Вишеньки Бориспільського району за 9 км від Києва. Особливість курорту – використання води Юрського горизонту, яку видобувають з глибини 250 метрів.

У спа-комплексі гостям дають можливість приймати душ і спа-процедури з такою водою.

Також під час відпочинку пропонують спробувати мінеральні ванни з додаванням ефірних олій, солей, водоростей і грязей. У програмі бальнео-догляду роблять масаж з допомогою океанічних мушель і обгортання водоростями.

Фото: Відпочити і прогрітися можна в лазнях і хамамах (booking.com)

Крім лікувальних і розслаблюючих процедур, в готелі можна поплавати в будь-якому з 5 басейнів і позайматися в тренажерному залі. Відпочити і прогрітися можна в лазнях і хамамах. Гостям пропонують аюрведичні масажі та процедури, тайський масаж, косметологічний догляд, програми корекції фігури.

Вартість "детокс-комплексу" на 110 хвилин – від 2150 гривень, аюрведа – 1000-2500 гривень за процедуру, тайський масаж – від 1000 гривень на годину. Хамами – від 1400 гривень за півтори години.

Ціни на проживання: 2-місний номер "стандарт" з сніданком доступом до спа-зону – 4100 гривень, "напівлюкс" – 4800 гривень на добу.

Фото: Гостям пропонують різні масажі (booking.com)

Турбота про спину і шкіру

В заміському парково-готельному клубі" Equides Club" в Конча-Заспі, в селі Лісники, можна грати в гольф і кататися на конях. А після активного відпочинку відправитися в велнес-центр, щоб розслабитися і відновити сили.

Наприклад, можна вибрати сауну на свій смак: римську або більш щадну турецьку (хамам), а після прогрівання пірнути в холодну купіль. Також гостям пропонують поплавати в критому басейні, позайматися в тренажерному залі.

Фото: Після активного відпочинку відправитися у велнес-центр (booking.com)

У спа-зоні є масажі: класичний, лімфодренажний, антицелюлітний, арома-масаж. Також - програми очищення і омолодження шкіри за допомогою віскі-пеленань і детокс - та антицелюлітних обгортань, спа-програми з грязями Мертвого моря.

У готелі можна проконсультуватися і отримати допомогу спортивного лікаря-кінезіолога, є послуги з психо-емоційної та мануальної корекції, остеопатії і міофасциальний реліз.

Вартість: проживання в готелі у номері-стандарт для двох з сніданком – 1890 гривень, у люксі – 2400 гривень, вартість гостьового візиту в Equides SPA в день за 1 людину – 1550 гривень (басейн, хамами, тренажери, зона релакс).

Догляд за обличчям і тілом – від 1060 гривень. Спа-програма "Магія Мертвого моря" – 3270 гривень за 320 хвилин. Масажі – від 1250 до 1450 гривень за годину (найдорожчий – гарячими бамбуковими палицями і гарячими каменями).

Фото: Можна вибрати сауну на свій смак: римську або більш щадну турецьку (booking.com)

Соляний грот і парні

5-зірковий "Сіті Холідей Резорт і СПА" знаходиться в Києво-Святошинському районі.

У спа-готелі облаштовано "соляний грот" - кімнату, яка відтворює мікроклімат природних соляних печер. Вважається, що час, проведений у соляній кімнаті, за корисним впливом на організм дорівнює кільком дням перебування на морі.

Гостям пропонують безліч видів масажу, які роблять сертифіковані масажисти з використанням ексклюзивної косметики провідних світових виробників. Також у спа-зоні готелю є косметологічні процедури і маски на основі меду, шоколаду, кави.

У готелі можна погрітися у фінській, римській та російської парних, щоб тонізувати шкіру і розслабити м'язи, подихати парами хвої, дуба, меду, ефірними маслами евкаліпта та м'яти.

Користування будь-яким з п'яти басейнів на території готелю входить у вартість проживання незалежно від обраної категорії номеру, також як і фітнес-залом.

Вартість: двомісний стандарт обійдеться в 3200-4000 гривень на добу.

Фото: "Соляний грот" замінює морське повітря (booking.com)

Осінь – не тільки новий "сезон турбот", але і найкращий час, щоб подбати про своє здоров'я і забезпечити собі гарний настрій. Ідеальне рішення для зайнятих та активних людей – релакс-вікенд в заміському спа-готелі.

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