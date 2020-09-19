Отдых в формате "делюкс": дорогие спа-комплексы для уикенда возле Киева

Фото: Cпа-зона в отеле (booking.com)

Пять премиальных загородных спа-отелей недалеко от столицы

Когда наступают первые холода, на выходных уже хочется отдохнуть в комфорте и набраться сил. Поскольку теплые пляжи находятся далеко, то атмосферу релакса и экзотики можно поискать и рядом с большим городом. Как оказалось, в некоторых случаях такие услуги обходятся недешево.

Мы подобрали пять дорогих спа-отелей и велнесс-комплексов в часе езды от Киева, где за уикенд можно отдохнуть на природе и одновременно почувствовать себя, словно на экзотическом курорте.

РБК-Украина разузнало, сколько стоит ночь проживания со спа-услугами в таких комплексах на двоих, если заехать в отели на отдых в субботу и выехать в воскресенье.

Фото: Спа-комплекс возле Киева (booking.com)

Обертывания и коррекция фигуры

Гостиничный комплекс "Grand Admiral Resort & SPA" находится в Ирпене, в 7 км от Киева. Он расположен в лесу площадью в несколько гектаров. К услугам гостей - 3 плавательных бассейна, сауны и фитнес-центр.

В комплексе предлагают много спа-программ для женщин, мужчин, для пар. Например, 3-часовые спа-программы на двоих за 180 минут с пилингами, массажами, уходом за лицом и ногами, грязями и прогреваниями в индивидуальной парной стоят 6000-8000 гривен.

Спа-ритуалы для мужчин со скрабами, пилингами, грязевыми обертываниями и массажами стоят 3800-4200 гривен. А два часа ритуала в хамаме – от 3300 гривен.

Отдельные программы направлены на детокс и коррекцию фигуры, снятие стресса и профилактику боли в суставах (бальнео-спа с грязями и минералами Мертвого моря). Предлагают также массажи, включая экзотические (с использованием европейских, тайских, берберских, аюрведических техник).

Фото: Спа-зона в одном из комплексов (booking.com)

Проживание в спа-отеле – одном из отелей комплекса, где есть вход в аквазону, обойдется в номере "стандарт" в 2655 в сутки, и в 10 118 гривен - в номере "делюкс СПА" на двоих.

Аюрведа: очищение и массаж

Велнесс-комплекс "Шамбала" находится на берегу Десны в селе Рожны Броварского района. Это новый оздоровительный комплекс с двумя бассейнами, велнесс-зоной, залами для йоги и фитнеса, ресторанами вегетарианской кухни и фито-барами.

В центр едут для процедур и спа-программ, которые направлены на детоксикацию и омоложение организма.

Фото: Массажная комната (bit.ua)

Программы "спа-день" и "спа-уикенд" стоят от 3100 и 5900 с человека. В программу на уикенд включено проживание и трехразовое питание.

В "Шамбалу" можно ехать и с лечебной целью, как в санаторий. В центре предлагают оздоровительные программы на 3, 7 и от 10 дней. В каждую из них входит консультация врача аюрведы и семейного доктора, аюрведические процедуры (в том числе массажи) по 105 минут в день, индивидуальный подбор полезных масел для массажа, трехразовое питание и фиточаи, посещение занятий по йоге и пранаяме (дыхательных практик).

Также - пользование спа-зоной (бассейном, хамамом и финской сауной, соляной комнатой), тренажерным залом. Стоимость программ: от 4000 гривен в сутки с человека.

Проживание в отеле – от 3600 гривен за двоих в номере "стандарт" за ночь. Аюрведическое питание – 1000 гривен за полный пансион, 200 гривен за завтрак и по 450 – за обед и ужин на человека.

Вода Юрского горизонта и грязи

Отель "WISH Aqua&SPA Resort" со спа-центром находится в поселке Вишенки Бориспольского района в 9 км от Киева. Особенность курорта – использование воды Юрского горизонта, которую добывают с глубины 250 метров.

В спа-комплексе гостям дают возможность принимать душ и спа-процедуры с такой водой.

Также во время отдыха предлагают попробовать минеральные ванны с добавлением эфирных масел, солей, водорослей и грязей. В программе бальнео-ухода делают массаж с помощью океанических ракушек и обертывания водорослями.

Фото: Отдохнуть и прогреться можно в банях и хамамах (booking.com)

Кроме лечебных и расслабляющих процедур, в отеле можно поплавать в любом из 5 бассейнов и позаниматься в тренажерном зале. Отдохнуть и прогреться можно в банях и хамамах. Гостям предлагают аюрведические массажи и процедуры, тайский массаж, косметологический уход, программы коррекции фигуры.

Стоимость "детокс-комплекса" на 110 минут – от 2150 гривен, аюрведа – 1000-2500 гривен за процедуру, тайский массаж – от 1000 гривен в час. Хамамы – от 1400 гривен за полтора часа.

Цены на проживание: 2-местный номер "стандарт" с завтраком и доступом в спа-зону – 4100 гривен, "полулюкс" – 4800 гривен в сутки.

Фото: Гостям предлагают различные массажи (booking.com)

Забота о спине и коже

В загородном парково-отельном клубе" Equides Club" в Конча-Заспе, в селе Лесники, можно играть в гольф и кататься на лошадях. А после активного отдыха отправиться в велнесс-центр, чтобы расслабиться и восстановить силы.

Например, можно выбрать сауну на свой вкус: римскую или более щадящую турецкую (хамам), а после прогревания окунуться в холодную купель. Также гостям предлагают поплавать в крытом бассейне и позаниматься в тренажерном зале.

Фото: После активного отдыха отправиться в велнесс-центр (booking.com)

В спа-зоне есть массажи: классический, лимфодренажный, антицеллюлитный, арома-массаж. Также - программы очищения и омоложения кожи с помощью виски-пеленаний и детокс- и антицеллюлитных обертываний, спа-программы с грязями Мертвого моря.

В отеле можно проконсультироваться и получить помощь спортивного врача-кинезиолога, есть услуги по психо-эмоциональной и мануальной коррекции, остеопатии и миофасциальный релиз.

Стоимость: проживание в отеле в номере-стандарт для двоих с завтраком – 1890 гривен, в люксе – 2400 гривен, стоимость гостевого визита в Equides SPA в день за 1 человека – 1550 гривен (бассейн, хаммамы, тренажеры, зона релакс).

Уход за лицом и телом – от 1060 гривен. Спа-программа "Магия Мертвого моря" – 3270 гривен за 320 минут. Массажи – от 1250 до 1450 гривен за час (самый дорогой – горячими бамбуковыми палками и горячими камнями).

Фото: Можно выбрать сауну на свой вкус: римскую или более щадящую турецкую (booking.com)

Соляной грот и парные

5-звездочный "Сити Холидей Резорт и СПА" находится в Киево-Святошинском районе.

В спа-отеле обустроен "соляной грот" - комнату, которая воссоздает микроклимат природных соляных пещер. Считается, что час, проведенный в соляной комнате, по полезному воздействию на организм равен нескольким дням пребывания на море.

Гостям предлагают множество видов массажа, которые делают сертифицированные массажисты с использованием эксклюзивной косметики ведущих мировых производителей. Также в спа-зоне отеля есть косметологические процедуры и маски на основе меда, шоколада, кофе.

В отеле можно погреться в финской, римской и русской парных, чтобы тонизировать кожу и расслабить мышцы, надышаться парами хвои, дуба, меда, эфирными маслами эвкалипта и мяты.

Пользование любым из пяти бассейнов на территории отеля входит в стоимость проживания независимо от выбранной категории номера, также как и фитнес-залом.

Стоимость: двухместный стандарт обойдется в 3200-4000 гривен в сутки.

Фото: "Соляной грот" заменяет морской воздух (booking.com)

Осень – не только новый "сезон хлопот", но и лучшее время, чтобы позаботиться о своем здоровье и обеспечить себе хорошее настроение. Идеальное решение для занятых и активных людей – релакс-уикенд в загородном спа-отеле.

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