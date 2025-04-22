Автопутешествие по Европе: 11 топовых маршрутов, от которых вы будете в восторге

Путешествия на автомобиле - это не только свобода выбора, но и шанс увидеть Европу совсем по-другому. Если есть авто, свободное время и жажда приключений, спланируй этим летом интересное и насыщенное путешествие по Европе.
РБК-Украина рассказывает, какие маршруты по Европе популярны и могут подарить море впечатлений, а еще - как рассчитать путешествие и на что посмотреть.
Что смотреть: архитектурная классика Праги, музеи BMW в Мюнхене, озеро Цюрих. Стоит заехать в Бамберг - средневековый город с речными каналами.
Бюджет: около 800 евро на двоих (топливо, ночевки, еда)
Время в пути: 30-35 часов (все путешествие)
Что смотреть: термальные купальни Будапешта, роскошная Венская опера, маршруты вдоль Дуная. Можно заехать к озеру Балатон.
Бюджет: около 600 евро на двоих
Время в пути: 25 часов
Что смотреть: замок Дракулы в Брашове, старинная архитектура Сучавы, пляжи на Черном море. Не обойти Трансфегерашан - один из самых красивых горных маршрутов в Европе.
Бюджет: от 450 евро
Время в пути: 20-22 часа
Что смотреть: Дворец культуры в Варшаве, Бранденбургские ворота, музеи и каналы Амстердама. Заезжай в Потсдам - город дворцов.
Бюджет: около 850-900 евро
Время в пути: 35-40 часов
Что смотреть: румынские крепости, карпатские пейзажи, ночная жизнь Будапешта. Стоит заехать в Сибиу - город с глазами на крышах.
Бюджет: 500-600 евро
Время в пути: 25-28 часов
Что посмотреть: университетские города с молодежной атмосферой, готика и богемный дух Праги. Хорошо ехать весной или осенью.
Бюджет: 700-750 евро
Время в пути: 30 часов
Что смотреть: австрийские Альпы, классическая музыка в Зальцбурге, старые замки и винные маршруты. Заезжай в Линдерхоф и Нойшванштайн - эти старинные замки имеют волшебную атмосферу.
Бюджет: 700-800 евро
Время в пути: 28-32 часа
Что посмотреть: старинные церкви и архитектура, региональные блюда, рынки, исторические центры. Не пропустите соляные копи в Мармароше.
Бюджет: 500-550 евро
Время в пути: 22-25 часов
Что посмотреть: пляжи Французской Ривьеры, колорит Прованса, виноградники, старые римские арки и ленивый шик юга Франции.
Бюджет: 950-1100 евро (9-10 дней)
Время в пути: примерно 45 часов
Совет: во Франции трассы платные - заведения в бюджет дополнительно 70-100 евро
Что посмотреть: зеленая Словения, морской Триест, модный Милан, сказочное озеро Комо - все в одном туре.
Бюджет: 750-850 евро (7-9 дней)
Время в пути: примерно 36 часов
Маршрут: через Венгрию и Словению (безопасный, с хорошими дорогами)
Все маршруты пригодны для легковых авто, учтены проверенные пункты пересечения границы. Для путешествия понадобится: зеленая карта, страховка, сертификат о техосмотре и обязательные элементы безопасности (жилет, аптечка и т.д.).
Бюджет в каждом маршруте рассчитан на двух взрослых человек, путешествующих на собственном авто. Он включает:
Не включено: шопинг, серьезные ремонтные расходы, штрафы, дополнительная страховка, плата за автобаны (некоторые маршруты частично имеют платные участки - например, в Австрии, Польше и Швейцарии), а также экскурсии с гидами.
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При подготовке материала были использованы источники: Lonely Planet, TheCultureTrip, официальные сайты городов и регионов, TripSavvy, Rick Steves Europe.