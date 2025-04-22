Автомандрівка Європою: 11 топових маршрутів, від яких ви будете у захваті

Подорожі автомобілем - це не лише свобода вибору, а й шанс побачити Європу зовсім по-іншому. Якщо маєш авто, вільний час і жагу до пригод, сплануй цього літа цікаву та насичену подорож по Європі.

РБК-Україна розповідає, які маршрути Європою популярні й можуть подарувати море вражень, а ще - як розрахувати подорож та на що подивитися.

Львів - Краків - Прага - Мюнхен - Цюрих

Що дивитися: архітектурна класика Праги, музеї BMW у Мюнхені, озеро Цюрих. Варто заїхати в Бамберг - середньовічне місто з річковими каналами.

Бюджет: близько 800 євро на двох (паливо, ночівлі, їжа)

Час у дорозі: 30-35 годин (вся мандрівка) Озеро Цюрих (фото: Вікіпедія)

Ужгород - Будапешт - Відень - Мюнхен

Що дивитися: термальні купальні Будапешта, розкішна Віденська опера, маршрути вздовж Дунаю. Можна заїхати до озера Балатон.

Бюджет: близько 600 євро на двох

Час у дорозі: 25 годин Віденська опера (фото: Вікіпедія)

Чернівці - Сучава - Брашов - Бухарест - Констанца

Що дивитися: замок Дракули в Брашові, старовинна архітектура Сучави, пляжі на Чорному морі. Не оминути Трансфегерашан - один з найкрасивіших гірських маршрутів у Європі.

Бюджет: від 450 євро

Час у дорозі: 20-22 години Замок Дракули (фото: Вікіпедія)

Київ - Варшава - Берлін - Амстердам

Що дивитися: Палац культури у Варшаві, Бранденбурзькі ворота, музеї та канали Амстердама. Заїдь у Потсдам - місто палаців.

Бюджет: близько 850-900 євро

Час у дорозі: 35-40 годин Бранденбурзькі ворота (фото: Вікіпедія)

Одеса - Яси - Сігишоара - Клуж-Напока - Будапешт

Що дивитися: румунські фортеці, карпатські пейзажі, нічне життя Будапешта. Варто заїхати в Сібіу - місто з очима на дахах.

Бюджет: 500-600 євро

Час у дорозі: 25-28 годин Місто Сібіу (фото: Вікіпедія)

Київ - Люблін - Варшава - Познань - Прага

Що подивитися: університетські міста з молодіжною атмосферою, готика та богемний дух Праги. Добре їхати навесні або восени.

Бюджет: 700-750 євро

Час у дорозі: 30 годин Місто Познань (фото: Вікіпедія)

Львів - Оломоуц - Брно - Відень - Зальцбург - Інсбрук

Що дивитися: австрійські Альпи, класична музика в Зальцбурзі, старі замки та винні маршрути. Заїдь у Ліндерхоф та Нойшванштайн - ці старовинні замки мають чарівну атмосферу.

Бюджет: 700-800 євро

Час у дорозі: 28-32 години Місто Інсбрук (фото: Вікіпедія)

Київ - Чернівці - Сучава - Клуж - Дебрецен - Будапешт

Що подивитися: старовинні церкви та архітектура, регіональні страви, ринки, історичні центри. Не проґав соляні копальні в Мармароші.

Бюджет: 500-550 євро

Час у дорозі: 22-25 годин Соляна копальня в Мармароші (фото: Вікіпедія)

Львів - Будапешт - Загреб - Ніцца - Марсель - Прованс (Авіньйон)

Що подивитися: пляжі Французької Рив'єри, колорит Провансу, виноградники, старі римські арки та лінивий шик півдня Франції.

Бюджет: 950-1100 євро (9-10 днів)

Час у дорозі: приблизно 45 годин

Порада: у Франції траси платні - заклади в бюджет додатково 70-100 євро Місто Марсель (фото: Вікіпедія)

Львів - Грац - Любляна - Трієст - Мілан - озеро Комо

Що подивитися: зелена Словенія, морський Трієст, модний Мілан, казкове озеро Комо - все в одному турі.

Бюджет: 750-850 євро (7-9 днів)

Час у дорозі: приблизно 36 годин

Маршрут: через Угорщину й Словенію (безпечний, з хорошими дорогами) Місто Мілан (фото: Вікіпедія)

Усі маршрути придатні для легкових авто, враховано перевірені пункти перетину кордону. Для мандрівки знадобиться: зелена карта, страхування, сертифікат про техогляд та обов'язкові елементи безпеки (жилет, аптечка тощо).

Бюджет у кожному маршруті розрахований на двох дорослих осіб, які подорожують на власному авто. Він включає:

витрати на паливо (враховано середню витрату пального та відстань)

проживання в бюджетних готелях/апартаментах (3-4 ночі, середній рівень)

харчування (частково самостійне, частково в кафе/ресторанах)

вхідні квитки у популярні місця (за потреби).

Не включено: шопінг, серйозні ремонтні витрати, штрафи, додаткове страхування, плата за автобани (деякі маршрути частково мають платні ділянки - наприклад, в Австрії, Польщі та Швейцарії), а також екскурсії з гідами.

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Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Lonely Planet, TheCultureTrip, офіційні сайти міст та регіонів, TripSavvy, Rick Steves Europe.