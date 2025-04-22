Автомандрівка Європою: 11 топових маршрутів, від яких ви будете у захваті

Подорожі автомобілем - це не лише свобода вибору, а й шанс побачити Європу зовсім по-іншому. Якщо маєш авто, вільний час і жагу до пригод, сплануй цього літа цікаву та насичену подорож по Європі.
РБК-Україна розповідає, які маршрути Європою популярні й можуть подарувати море вражень, а ще - як розрахувати подорож та на що подивитися.
Що дивитися: архітектурна класика Праги, музеї BMW у Мюнхені, озеро Цюрих. Варто заїхати в Бамберг - середньовічне місто з річковими каналами.
Бюджет: близько 800 євро на двох (паливо, ночівлі, їжа)
Час у дорозі: 30-35 годин (вся мандрівка)
Що дивитися: термальні купальні Будапешта, розкішна Віденська опера, маршрути вздовж Дунаю. Можна заїхати до озера Балатон.
Бюджет: близько 600 євро на двох
Час у дорозі: 25 годин
Що дивитися: замок Дракули в Брашові, старовинна архітектура Сучави, пляжі на Чорному морі. Не оминути Трансфегерашан - один з найкрасивіших гірських маршрутів у Європі.
Бюджет: від 450 євро
Час у дорозі: 20-22 години
Що дивитися: Палац культури у Варшаві, Бранденбурзькі ворота, музеї та канали Амстердама. Заїдь у Потсдам - місто палаців.
Бюджет: близько 850-900 євро
Час у дорозі: 35-40 годин
Що дивитися: румунські фортеці, карпатські пейзажі, нічне життя Будапешта. Варто заїхати в Сібіу - місто з очима на дахах.
Бюджет: 500-600 євро
Час у дорозі: 25-28 годин
Що подивитися: університетські міста з молодіжною атмосферою, готика та богемний дух Праги. Добре їхати навесні або восени.
Бюджет: 700-750 євро
Час у дорозі: 30 годин
Що дивитися: австрійські Альпи, класична музика в Зальцбурзі, старі замки та винні маршрути. Заїдь у Ліндерхоф та Нойшванштайн - ці старовинні замки мають чарівну атмосферу.
Бюджет: 700-800 євро
Час у дорозі: 28-32 години
Що подивитися: старовинні церкви та архітектура, регіональні страви, ринки, історичні центри. Не проґав соляні копальні в Мармароші.
Бюджет: 500-550 євро
Час у дорозі: 22-25 годин
Що подивитися: пляжі Французької Рив'єри, колорит Провансу, виноградники, старі римські арки та лінивий шик півдня Франції.
Бюджет: 950-1100 євро (9-10 днів)
Час у дорозі: приблизно 45 годин
Порада: у Франції траси платні - заклади в бюджет додатково 70-100 євро
Що подивитися: зелена Словенія, морський Трієст, модний Мілан, казкове озеро Комо - все в одному турі.
Бюджет: 750-850 євро (7-9 днів)
Час у дорозі: приблизно 36 годин
Маршрут: через Угорщину й Словенію (безпечний, з хорошими дорогами)
Усі маршрути придатні для легкових авто, враховано перевірені пункти перетину кордону. Для мандрівки знадобиться: зелена карта, страхування, сертифікат про техогляд та обов'язкові елементи безпеки (жилет, аптечка тощо).
Бюджет у кожному маршруті розрахований на двох дорослих осіб, які подорожують на власному авто. Він включає:
Не включено: шопінг, серйозні ремонтні витрати, штрафи, додаткове страхування, плата за автобани (деякі маршрути частково мають платні ділянки - наприклад, в Австрії, Польщі та Швейцарії), а також екскурсії з гідами.
Вас може зацікавити:
Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Lonely Planet, TheCultureTrip, офіційні сайти міст та регіонів, TripSavvy, Rick Steves Europe.