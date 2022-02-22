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Тест замість вакцинації. Від сьогодні туристам значно простіше потрапити до Австрії

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Вівторок 22 лютого 2022 15:45
Тест замість вакцинації. Від сьогодні туристам значно простіше потрапити до Австрії Фото: Австрія (unsplash.com/daniela-castro)
Автор: Євгенія Тугушева

Тепер у країні приймають ПЛР-тести на COVID-19 як дійсний доказ для в'їзду

З вівторка, 22 лютого, в Австрію можна в'їхати як вакцинованим, так і невакцинованим іноземним туристам.

Тепер мандрівники можуть в'їжджати в країну за спрощеними правилами, оскільки Австрія приймає тести на COVID-19 як дійсний доказ для в'їзду.

Про це TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт SchengenVisaInfo.com.

Також у країні застосовуватиметься "Правило 3-G". Це означає, що туристам дозволено в'їзд у країну, якщо у них є сертифікат, що діє, який вказує, що власник був вакцинований, протестований або вилікувався від вірусу.

Тест замість вакцинації. Від сьогодні туристам значно простіше потрапити до Австрії

Фото: В Австрії спрощують в'їзд для туристів (unsplash.com/anikinearth-walker)

"Щоб підтвердити свій статус "3-G", ви можете використовувати додаток NHS Covid або EU Covid Pass. Також приймаються друковані версії та медичні довідки про щеплення або одужання", — йдеться у повідомленні.

За даними офіційного туристичного порталу Австрії, ПЛР-тест має бути зданий протягом 72 годин, а експрес-тест на антиген має бути зданий протягом 24 годин до поїздки до Австрії, щоб бути прийнятим під час в'їзду до країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Болгарія вирішила поступово пом'якшувати обмеження в країні.

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