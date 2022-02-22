Тест замість вакцинації. Від сьогодні туристам значно простіше потрапити до Австрії

Тепер у країні приймають ПЛР-тести на COVID-19 як дійсний доказ для в'їзду

З вівторка, 22 лютого, в Австрію можна в'їхати як вакцинованим, так і невакцинованим іноземним туристам.

Тепер мандрівники можуть в'їжджати в країну за спрощеними правилами, оскільки Австрія приймає тести на COVID-19 як дійсний доказ для в'їзду.

Про це TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт SchengenVisaInfo.com.

Також у країні застосовуватиметься "Правило 3-G". Це означає, що туристам дозволено в'їзд у країну, якщо у них є сертифікат, що діє, який вказує, що власник був вакцинований, протестований або вилікувався від вірусу.

Фото: В Австрії спрощують в'їзд для туристів (unsplash.com/anikinearth-walker)

"Щоб підтвердити свій статус "3-G", ви можете використовувати додаток NHS Covid або EU Covid Pass. Також приймаються друковані версії та медичні довідки про щеплення або одужання", — йдеться у повідомленні.

За даними офіційного туристичного порталу Австрії, ПЛР-тест має бути зданий протягом 72 годин, а експрес-тест на антиген має бути зданий протягом 24 годин до поїздки до Австрії, щоб бути прийнятим під час в'їзду до країни.

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