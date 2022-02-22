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Без "зелених сертифікатів": ще одна популярна країна пом'якшує обмеження

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Вівторок 22 лютого 2022 12:59
Без "зелених сертифікатів": ще одна популярна країна пом'якшує обмеження Фото: Софія, Болгарія (unsplash.comfred-moon)
Автор: Євгенія Тугушева

Від 20 березня у Болгарії скасовують медичний паспорт

Болгарія вирішила поступово пом'якшувати обмеження у країні. Почне зі скасування "зелених сертифікатів".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Reuters.

"Зелений сертифікат" COVID-19 більше не знадобляться для входу в ресторани, торгові центри та інші громадські місця від 20 березня в міру послаблення поширення коронавірусної інфекції, заявив 21 лютого прем'єр-міністр Кирил Петков.

Медичний паспорт — цифровий чи паперовий сертифікат, який показує, що хтось був вакцинований, дав негативний результат або недавно вилікувався від вірусу — став обов'язковим для більшості закритих приміщень у Болгарії у жовтні минулого року.

"Нам вдалося пройти хвилю Омікрон без масових закриттів шкіл та підприємств... Наші прогнози показують, що приблизно 20 березня можна буде зняти всі обмеження в країні, пов'язані із "Зеленим сертифікатом", — сказав Петков журналістам видання Straitstimes.com.

Болгарія почне послаблювати обмеження від 24 лютого, коли власникам громадських місць, таких як торгові центри, кінотеатри, спортивні зали та бари, буде дозволено пускати осіб, які не мають зеленого сертифіката, йдеться у Straitstimes.com.

Петков також додав, що уряд продовжить закликати громадян до вакцинації, і сказав, що сертифікат, як і раніше, буде необхідний тим, хто хоче поїхати в інші країни Європейського Союзу.

Без &quot;зелених сертифікатів&quot;: ще одна популярна країна пом'якшує обмеження

Фото: У Болгарії скасують "зелений сертифікат" (unsplash.com/jackroaming)

Від 5 березня всім іноземним мандрівникам, які мають зелений сертифікат, буде дозволено в'їзд до Болгарії. Уряд сподівається це дасть поштовх туристської індустрії.

Від 20 березня, якщо все піде за планом, медична перепустка буде використовуватися лише для полегшення виїзду за кордон, повідомив головний санітарний лікар Ангел Кунчев.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Італії розповіли, коли відкриються для туристів.

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