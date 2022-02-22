Тест вместо вакцинации. С сегодняшго дня туристам значительно проще попасть в Австрию

Теперь в стране принимают ПЦР-тесты на COVID-19 в качестве действительного доказательства для въезда

Со вторника, 22 февраля, в Австрию можно въехать как вакцинированным, так и невакцинированным иностранным туристам.

Теперь путешественники могут въезжать в страну по упрощенным правилам, поскольку Австрия принимает тесты на COVID-19 в качестве действительного доказательства для въезда.

Об этом TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт SchengenVisaInfo.com.

Также в стране будет применяться "Правило 3-G". Это означает, что туристам разрешен въезд в страну, если у них есть действующий сертификат, который указывает, что владелец был вакцинирован, протестирован или излечился от вируса.

Фото: В Австрии упрощают въезд для туристов (unsplash.com/anikinearth-walker)

"Чтобы подтвердить свой статус "3-G", вы можете использовать приложение NHS Covid или EU Covid Pass. Также принимаются печатные версии и медицинские справки о прививках или выздоровлении", — говорится в сообщении.

По данным официального туристического портала Австрии, ПЦР-тест должен быть сдан в течение 72 часов, а экспресс-тест на антиген должен быть сдан в течение 24 часов до поездки в Австрию, чтобы быть принятым при въезде в страну.

Напомним, ранее мы писали, что Болгария решила постепенно смягчать ограничения в стране.