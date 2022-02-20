Скандинавська авіакомпанія SAS припиняє польоти над Україною: названа дата

Авіакомпанія SAS ("скандинавські авіалінії") припиняє польоти над повітряним простором України з 20 до 27 лютого.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство TT.

"У нас є щотижневий рейс до Києва з Осло по вівторках, який ми зараз припиняємо через ситуацію з безпекою", - зазначила представник компанії Фрейя Аннаматц.

Вона додала, що рейси з Копенгагена до Пекіну та Шанхаю також змінять маршрути.

"Зараз ми відносно мало літаємо в Азію, тому що вона зараз закрита через пандемію і діючих обмежень на поїздки, тому мова йде про кілька рейсів", - уточнила Аннаматц.

"Ми будемо постійно стежити за розвитком подій і приймемо нові рішення пізніше в лютому. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією", - додала представниця SAS.

Зазначимо, SAS - це мультинаціональна авіакомпанія та провідний перевізник Скандинавських країн. Штаб-квартира знаходиться у Стокгольмі. Член-засновник Star Alliance. Засновник Air Greenland, Linjeflyg, Spanair, Thai Airways International, а також колишнього чартерного оператора Scanair.

У суботу, 19 лютого, також стало відомо, що німецька компанія Lufthansa призупиняє всі польоти до Києва, а Austrian Airlines - з Києва та Одеси.

Але лоукостер Ryanair не зупинятиме рейси в Україну.