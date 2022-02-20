Скандинавская авиакомпания SAS прекращает полеты над Украиной: названа дата

Авиакомпания SAS ("Скандинавские авиалинии") прекращает полеты над воздушным пространством Украины с 20 до 27 февраля.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство TT.

"У нас есть еженедельный рейс в Киев из Осло по вторникам, который мы сейчас приостанавливаем из-за ситуации с безопасностью", - отметила представитель компании Фрейя Аннаматц.

Она добавила, что рейсы из Копенгагена в Пекин и Шанхай также изменят маршруты.

"Сейчас мы относительно мало летаем в Азию, потому что она сейчас закрыта из-за пандемии и действующих ограничений на поездки, поэтому речь идет о нескольких рейсах", - уточнила Аннаматц.

"Мы будем постоянно следить за развитием событий и примем новые решения позже в феврале. Мы очень внимательно следим за ситуацией", - добавила представитель SAS.

Отметим, SAS - это мультинациональная авиакомпания и ведущий перевозчик Скандинавских стран. Штаб-квартира находится в Стокгольме. Член-основатель Star Alliance. Учредитель Air Greenland, Linjeflyg, Spanair, Thai Airways International, а также бывшего чартерного оператора Scanair.

В субботу, 19 февраля, также стало известно, что немецкая компания Lufthansa приостанавливает все полеты в Киев, а Austrian Airlines - из Киева и Одессы.

Но лоукостер Ryanair не будет останавливать рейсы в Украину.