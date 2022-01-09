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Шлях у шість смуг. У Китаї відкрили найдовший підводний автомобільний тунель

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Неділя 09 січня 2022 16:16
Шлях у шість смуг. У Китаї відкрили найдовший підводний автомобільний тунель Фото: У Китаї відкрили найдовший підводний автомобільний тунель (facebook.com/globaltimesnews)
Автор: Євгенія Тугушева

Вартість будівництва склала близько 1,56 мільярда доларів

У китайській провінції Цзянсу для руху автомобілів відкрили найдовший у державі підводний тунель, пише CNN Travel.

Тунель тягнеться під озером Тайху в провінції Цзянсу на сході Китаю, приблизно за 50 км на схід від Шанхаю.

Його довжина становить 10,79 км. Вартість будівництва тунелю склала 9,9 мільярда юанів (близько 1,56 мільярда доларів).

На будівництво шестисмугового тунелю шириною 17,45 метра пішло понад два мільйони кубометрів бетону. Стеля тунелю обладнана яскравими світлодіодними лампами, щоб увага водіїв не розсіювалася.

Новий тунель є частиною шосе Чанчжоу-Усі, довжина якого 43,9 км.

Шлях у шість смуг. У Китаї відкрили найдовший підводний автомобільний тунель

Фото: Тоннель з'єднує швидкісні автомагістралі Сучжоу, Усі та Чанчжоу (facebook.com/globaltimesnews)

Тунель є альтернативною швидкісною автомагістраллю для автомобілістів, що подорожують між Шанхаєм і Нанкіном, столицею Цзянсу. Він з'єднує швидкісні автомагістралі Сучжоу, Усі й Чанчжоу.

Які ще є автомобільні тунелі

Найдовший у світі автомобільний тунель – це 14,3-кілометровий подвійний тунель Ріфаст у Норвегії, що проходить між містом Ставангер та муніципалітетом Странд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що скляний міст у Венеції закриють на ремонт після численних скарг.

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