Апокаліптичний пейзаж: гірськолижні курорти накрило піском із Сахари

Днями небо в декількох європейських країнах стало рожево-оранжевого кольору, а сніг на гірськолижних курортах укрився бурим шаром пилу. ЗМІ писали про те, що повітря змінило колір через пил, який вітер приніс із африканської пустелі.

Величезна маса пилу з Сахари перемістилася через Середземне море в Центральну Європу через зворотній атмосферний потік у південному напрямку. Висока концентрація пилу змінила небо і сніг в помаранчевий колір, створивши апокаліптичний пейзаж, повідомило Severe Weather Europe.

Потік прямо з пустелі

Метеороги пояснили: одна зі штормових систем в ці вихідні заглибилася в південно-західній Європі і повернула струменевий потік в південно-західному напрямку. Це означає, що потік пішов прямо з пустелі Сахара, і зазвичай це збільшує імовірність попадання частинок пилу через європейський континент.

Фото: Помаранчеве небо в Альпах (twitter.com/Bruno von Arx)

Цього разу результатом стало значне проникнення сахарского пилу в Середземноморський регіон і Центральну Європу, включаючи Альпи і райони далі на північ, звідки почали надходити повідомлення про помаранчевий сніг і небо.

Пил був виявлений в центральній Франції, Швейцарії, південній Німеччині, Австрії, а також на північних Балканах. По знімках NASA було видно, що хмара продовжувала рухатися на північ і схід.

"Частинки пилу, ймовірно, будуть виявлені в неділю на крайній півночі і північному сході Німеччини, півдні центральної Польщі та Україні", - писало прогноз метеорологів видання.

У мережі стали публікувати відео з незвичайним явищем, зафіксованим в різних країнах: Франції, Німеччини, Швейцарії, Андоррі, Іспанії. Кадри з гірськолижних курортів вражають: замість белосніжного сніг став коричневим, а пейзаж став нагадувати марсіанський.

Відео: Помаранчевий сніг на гірських схилах Піренеїв і Альп (YouTube/Forum Atmosfer)

Втім, деяким лижникам брудний сніг не завадив кататися на схилах, тоді як багатьох місцевих жителів небеса, що жевріють, не на жарт стурбували.

"Мільйони тонн пилу переносяться через океан"

Явище, коли вітер сироко з Африки приносить в Європу не тільки тепле повітря, але й хмари піску і пилу, не нове. Через концентрацію частинок в атмосфері небо стає оранжевого кольору, а місцевість покривається шаром пилу.

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"Зазвичай сотні мільйонів тонн пилу збираються з пустель Африки і переносяться через Атлантичний океан кожен рік. Цей пил допомагає будувати пляжі в Карибському басейні і удобрює грунти в Амазонії. Це також може вплинути на якість повітря в Північній і Південній Америці", - пишуть про явище на сайті NASA.

Такі вітри з пустелі бувають кілька разів на рік, цього разу явище виявилося особливо інтенсивним. Появи пилу з Сахари в Європі вивчають фахівці. У статті Forbes, присвяченій природному явищу, повідомляється, що 2019 році вчені зробили висновок про те, що пил і пісок з Африки сприяють таненню снігу в Європі, оскільки затемнюють його і знижують відображальні властивості.

Фото: Піски з пустелі щорічно переносяться вітром за океан (pixabay.com)

До речі, зміни звичної погоди на фоні глобального потепління торкнулися і Африки. Минулого тижня в пустелі сталося аномальне природне явище. На єгипетському курорті Шарм-Ель-Шейх пройшла потужна злива, яка ледь не затопила місто бурхливими потоками води з брудом з навколишньої пустелі.

Нагадаємо, ми писали, що на гірському курорті біля Анталії розпочався сезон катання.