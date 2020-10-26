Альтернатива Швейцарії: ще одна європейська країна стане доступнішою для зимового відпочинку

З 1 грудня авіакомпанія Windrose ("Роза вітрів") починає польоти до ще однієї Балканської країни – Чорногорії. На зимовий період відкриваються прямі рейси в столицю Подгоріцу. Також на крилах цієї авіакомпанії можна буде полетіти в Північну Сербію та Македонію.

Крім того, рейси з пересадками до Чорногорії в грудні будуть виконувати авіакомпанії "Wizz Air", "Turkish Airlines", "Ryanair", "Pegasus", "LOT".

Фото: Прямі рейси в Подгоріцу запустять з 1 грудня (pixabay.com)

Як будемо літати

Авіакомпанія "Роза вітрів" запускає новий рейс в Чорногорію з 1 грудня 2020 року до 27 березня 2021 року за маршрутом "Київ-Подгоріца".

Прямі рейси будуть виконуватися в столицю Чорногорії щовівторка і щосуботи. Виліт з Києва о 13:35, повернення – о 18:55. Час польоту – 2 години 20 хвилин.

Вартість квитків в обидві сторони – від 220 євро.

В'їзд до Чорногорії дозволено без обмежень всім іноземцям із переліку країн "зеленої" зони.

Чим зайнятися в Чорногорії з грудня по березень

Окрім традиційних екскурсій, Чорногорія взимку славиться гірськолижними курортами. Найпопулярніше місце – гірський масив Дурмітор в 150 кілометрах на північ від Подгоріци. Цей унікальний природний заповідник і національний парк внесений у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На території майже 400 квадратних кілометрів розташовані понад 20 вершин висотою понад 2200 метрів, 18 льодовикових озер, понад 700 джерел.

Фото: Гірськолижний курорт у Жабляку (seetheworld.top)

У Дурміторі прокладені траси різної складності для лижників з різним досвідом і школи катання на лижах і сноуборді. Товщина снігу в курортній частині досягає 1,2 метра з грудня по кінець березня. Піднятися на траси можна за допомогою підйомників від центру гірськолижного курорту – міста Жабляк, який розташований на висоті 1,5 кілометрів над рівнем моря. Там розташовано багато маленьких готелів і вілл.

Ще один дуже популярний гірськолижний курорт знаходиться за 70 кілометрів від столиці – Колашин. Гірськолижний центр Біеласіца-Езеріне розташований за 10 кілометрів від Колашина. Це місце назвали "незайманою Швейцарією". Цей курорт підходить для новачків – траси прокладені по пологим схилам.

Фото: Гірськолижний курорт у Колашині (booking.com)

Де і за якою ціною відпочити в Чорногорії взимку

До речі, деякі туристичні компанії вже пропонують тури на гірськолижні курорти Чорногорії, хоча вибір невеликий.

Наприклад, тижневий відпочинок на двох у Подгориці в 3* готелі без харчування з вильотом 5 грудня у туристичної компанії "Фарватер" коштує від 932 євро (32387 гривень), в Жабляку – від 781 євро (27140 гривень), у Колашині – від 748 євро (25993 євро).

У компанії "Пілігрим" відпочинок в 3* готелі в Колашині коштує від 824 євро без харчування з вильотом 8 грудня.

Між тим, за останніми оновленнями МОЗ України 23 жовтня, Чорногорія знаходиться в "червоній зоні" з показником захворюваності 526,4 випадків коронавірусної хвороби на 100 тисяч населення (в Україні – 200,8). Тому після повернення з цієї країни необхідно здавати ПЛР-тест або вирушити на двотижневу самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про рейси, які запускаються з України вже скоро.

Також, ми повідомляли, чому непросто потрапити в Словенію, навіть коли країна відкрита для українців.