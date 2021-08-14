Розчарування чи ідеальна альтернатива морю: чи варто їхати на знамениті Голубі озера на Чернігівщині

Цього року багато людей масово скаржаться на те, що відпочинок на Азовському та Чорному морях псують медузи та комарі. І сьогодні ви відкриєте для себе місце абсолютно без перших і майже без других. Медузи тут просто не водяться, а сезон комарів залишився далеко в травні, і вони ліниво й по одному вилітають на полювання тільки в суцільній темряві.

Це широко відомі Голубі озера являють собою три водойми біля села Олешня. Ці незвичайні озера серед соснових лісів Чернігівщини називають саме Голубими, а не Блакитними. А ще їх прозвали "чернігівськими Мальдівами" за яскравий колір води.

Озера, на які цивілізацію "привезли" туристи

Якщо вам рекомендують це місце як зовсім дике, не вірте: захоплені красою цих місць відпочивальники привезли цивілізацію з собою, хоча ще років п’ять тому тут дійсно було доволі тихо.

А тепер тут є бази відпочинку, обладнані кемпінги, катамарани, зіплайн і навіть дискотека. І їхати сюди варто не тільки заради купання. Ця місцина напрочуд мальовнича, у селах збереглося багато автентичних дерев’яних будиночків з різними віконницями. До того ж, поблизу збереглося немало історичних й архітектурних пам’яток, подібних яким ви ніде більше в Україні не зустрінете. Про них ми розповімо у наступних публікаціях.

Але зараз - тільки про Голубі озера.

Відео: Голубі озера на Чернігівщині: їхати чи ні? Ціни на їжу та житол (youtube.com/Непопсовая Ukraine)

Походження, назва та лікувальні властивості Голубих озер

До виникнення цих озер доклали руку люди. Тут були кар’єри з видобутку кварцевого піску для склодувної промисловості. Кар’єри поступово наповнилися підземними джерелами, і дали Чернігівщині три гарні водойми, оточені лісом: Велике, Зелене та Чорне озера. Подейкують, що раніше вода в них була саме блакитного кольору, але зараз вона - смарагдова.

У чому причина дивного кольору води в Голубих озерах? Цей відтінок дає кварцевий пісок. Він дуже світлий та ідеально дрібний.

Особливо яскравим є озеро Зелене. А от Чорне, найменше тутешнє озеро, нічим особливим не вирізняється. Воно схоже на звичайну водойму, власне, і людей біля нього небагато.

Фото: Особливий колір води Голубих озер виникає завдяки кварцевому піску (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Кварцевий пісок неподалік Олешні продовжують видобувати, але нові кар’єри далеко від озер, тож шум техніки не заважатиме вашому відпочинку.

Відпочивальники стверджують, що мінеральна вода Голубих озер сприятливо впливає на суглоби. А чисте соснове повітря навколишніх густих лісів полегшує стан людей із легеневими хворобами та захворюваннями нервової системи.

Пляжі на озерах: основні локації

Через те, що Голубі озера виникли на місці кар’єрів, більша частина берегів тут стрімка, урвиста, люди подекуди вирізали с кручах сходинки, щоб спуск до води зробити комфортнішим. Але є й п’ять піщаних пляжів, усі вони - безкоштовні:

- два пляжі на Великому озері.

На найбільшому з них є кафе, щоправда, там продають тільки напої та морозиво, дають в оренду шезлонги (150 грн за день) та мангали (50 грн). Де поїсти повноцінно, розглянемо трохи далі. Також на великому пляжі є сітка для пляжного волейболу.

Фото: Кафе на пляжі Великого озера (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Інший пляж Великого озера - не такий просторий, знаходиться на території комплексу Голубі озера", але не хвилюйтеся: попри негостинного вигляду частокіл, вхід до 20:00 туди цілковито вільний.

- два невеличкі пляжі на озері Зелене;

- один маленький пляж на озері Чорне.

Усюди вхід у воду піщаний, приємний. Родинам з маленькими дітьми краще зупинитися на найбільшому пляжі, на Великому озері, адже там біля глибина наростає не так швидко, як в інших місцях.

Центром цивілізації та розваг є озеро Велике, розташоване найближче до села Олешня.

Фото: Озеро Зелене (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Житло на Голубих озерах: від кемпінгу до гостьових будиночків

Якщо ви наївно гадали, що не на морі та в такій глушині ціни на проживання мають бути низькими, то ви помилялися. Оселитися з комфортом тут коштує не дешевше, ніж на українських морях.

Найдешевший і дуже популярний варіант розміщення – кемпінг: в’їзд автівки – від 25 грн на день і по 25 грн з кожного відпочивальника. Кемпінгів тут кілька, вони розташувалися на берегах Великого та Зеленого озер. Обладнані столами з лавками, альтанками, туалетами. Але можна розміститися й цілковито безплатно, знайшовши місце для намету за межами кемпінгів.

Житло на базах відпочинку на озерах в сезон краще бронювати тижні за три.

Комплекс "Голубі озера" варто радити тільки тим, хто їде сюди не по тихий відпочинок, а тусуватися, бо там часто проводять шумні дискотеки, які тривають до першої години ночі.

Якщо ж вам потрібен спокій, звертайтеся на бази відпочинку якнайдалі від цього комплексу. Найтихіше і найдешевше - в сусідньому селі Заводське, а до озер пішки 10-15 хвилин. До речі, у Заводському є свої озерця. Вони зовсім крихітні, але в них теж купаються.

Фото: Озеро Велике (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Є також варіанти оренди гостьового будиночка в приватному секторі.

Ціни на житло стартують від 450 грн за добу: за ці гроші ви отримаєте будиночок на двох, туалет і душ на території. Якщо вас цікавлять варіанти з вигодами, орієнтуйтеся на ціну від 900 грн.

Харчування на Голубих озерах: що варто знати

Досвідчені відпочивальники радять брати продукти з собою, бо в місцевих магазинчиках вибір невеликий. У них можна розплатитися карткою, але про всяк випадок майте при собі готівку, бо термінали не завжди працюють.

На базі відпочинку "Затишок" можна завчасно замовити комплексні сніданки, обіди та вечері. Обід з першого, другого, компоту та фрукта на десерт обійдеться у 200 грн з людини.

В Олешні є невеличкі кафе, де вам зможуть запропонувати розігріті в мікрохвильовці піцу чи бутерброд, а також пиво на розлив.

Фото: Озеро Зелене (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Ресторан у комплексі "Голубі озера", на перший погляд, видається цілком респектабельним місцем. Є привабливі тераси з озерними краєвидами. Але перше враження оманливе. Обслуговування тут далеке від ідеалу, а ввечері елементарного замовлення доведеться чекати не менш як годину. Але якщо вам дуже хочеться посидіти за столиком з красивим краєвидом, беріть напої, а не те, що потребує приготування.

Розваги на Голубих озерах. Ціни на послуги

Усі розваги на Голубих озерах зосереджені навколо Великого озера.

На великому пляжі можна пограти в пляжний волейбол, що цілком безплатно. Інші розваги - платні:

- оренда катамарана (200 грн/година) чи каяка (100 грн/година);

- прокат велосипедів (100 грн/година);

- зіплайн (100 грн/спуск);

- катання навколо озера на конях і поні;

- лазня (від 350 грн) та купання в чані (від 400 грн);

- кальян (від 250 грн).

Якщо ви вирішили на власні очі побачити смарагдові води Голубих озер, постарайтеся запланувати поїздку на будні дні, оскільки на вихідні, особливо у спекотні дні, тут дуже велелюдно.

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