Альтернатива Карпатам: кращі місця, де можна покататися на лижах в цьому сезоні

Якщо до карантинних обмежень українські туристи часто їздили покататися на лижах по схилах Альп, то в цьому сезоні є запасний варіант – гірськолижна Туреччина. Коли ціни в українських Карпатах на зимовий відпочинок "кусаються", варто придивитися до турецьких засніжених гір.

Щоб у курортну країну було легше дістатися на зимові канікули, авіакомпанії запускають сезонні маршрути ближче до гірськолижних курортів Туреччини. Наприклад, авіакомпанія SkyUp c 27 грудня 2020 року до 7 березня 2021 року буде літати в міжнародний аеропорт "Кайсері" в турецькій Каппадокії. Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень: по четвергах і неділях.

Цей напрямок – найближча точка від гірськолижного курорту Ерджіяс і національного печерного парку Гьореме, над яким можна політати на повітряній кулі.

Ми вивчили особливості гірськолижних курортів в Туреччині, куди можна вирушити на відпочинок із пакетним туром у зимові місяці.

Фото: Відпочинок на лижах (pixabay.com)

Курорт Ерджіяс – для новачків і дітей

Назва гірськолижного курорту походить від назви гори і згаслого вулкана в центральному регіоні Туреччини – Кайсері. Від аеропорту до гірськолижних трас – 30 кілометрів, менше години їзди.

Сезон лижного катання починається в грудні, а невеликий мороз до 10 градусів і сонячна погода тримаються до весни.

На курорті Ерджіяс облаштовано понад 30 трас різної складності – можна їхати як новачкам, так і професіоналам. Траси з'єднані, і для катання діє єдиний скіпас. На курорті працюють 18 підйомників, а всі траси обладнані сніговими гарматами. Середня довжина спусків – 1 кілометр.

Фото: Курорт Ерджіяс (wecityguide.com)

"На нижніх і деяких верхніх станціях є кафе і ресторани. Для дітей також є інфраструктура: лижні ескалатори, санні спуски та дитячі майданчики", - розповідають у туроператора "JoinUp!".

За інформацією туроператора "Coral travel", на курорті Ерджіяс вже випав сніг і там активно готуються приймати туристів.

В Улудаг зі Стамбула

Ще один популярний курорт для любителів спускатися з гір – Улудаг. Його назва буквально перекладається як Велика гора. Цей курорт підходить як для початківців, так і тих, хто стоїть на лижах не вперше.

На Улудазі облаштовані 11 трас загальною довжиною 25 кілометрів. Найдовша – 3 кілометри. Також працюють 14 підйомників з максимальним підйомом на висоту 2435 метрів. Лижний сезон на Улудазі триває до середини квітня.

Фото: Курорт Улудаг (wecityguide.com)

Улудаг вважають ідеальним сімейним курортом, адже там організовано безліч додаткових розваг – від ковзанки до екскурсій у стародавнє місто Бурса (за 35 кілометрів). У Чекирге, передмісті Бурси, знаходяться термальні джерела з цілющою водою. Поряд з ними працюють санаторії, басейни і хамами.

До речі, дістатися до Бурси можна повітрям – у 2014 році там відкрили канатну дорогу з фунікулером. По ній курсують 174 кабінок, на 8 людей кожна. Подолати по повітрю 8,8 кілометрів від залізничного вокзалу Бурси до схилів Улудага можна за 12 хвилин.

У Сакликент із Анталії

Покататися на лижах можна недалеко і від Середземноморського узбережжя Туреччини. За 60 кілометрів від аеропорту Анталії знаходиться гірськолижний курорт Сакликент.

З листопада по травень на курорті сонячно, а клімат м'який і комфортний - температура рідко буває нижче мінус 5. Середня товщина снігу на схилах – 100-230 сантиметрів.

На курорті – чотири нескладні траси, які підійдуть новачкам. Працюють три підйомники. Поруч є ресторан і кафе, а також готель з критим басейном, лазнями та оздоровчим центром.

Фото: Гірськолижний курорт Сакликент (wecityguide.com)

Давраз – "молодий" курорт

Трохи далі від Анталії (за 140 кілометрів) побудований курорт на горі Давраз. Це місце - саме "молоде" для туристів, оскільки раніше там знаходилися бази для спортсменів та інструкторів.

Гірськолижний сезон на Давразі триває з грудня до початку квітня. При цьому товщина снігу тримається на рівні 60-80 сантиметрів. Температура нижче, ніж 5 градусів морозу, буває рідко.

Фото: Гірськолижний курорт Давраз (davrazkayakmerkezi.org)

На курорті обладнані дев'ять трас. Всі вони знаходяться на висоті 1500-2500 метрів. На курорті працюють три підйомники, які можуть піднімати до 1000 людей в годину.

Курорт Ерзурум – найбільш холодний

Гірськолижний курорт за 4 кілометри від міста Ерзурум цінують професіональні лижники і сноубордисти. Він знаходиться в найбільш холодному регіоні країни. Назва курорту – Паландокен. Траси знаходяться досить високо - підйом до 3176 метрів. Там облаштовано 22 траси, а найдовша – 12 кілометрів. Працюють 9 підйомників.

Сезон катання на лижах починається в жовтні і триває до середини травня. Товщина снігу може сягати 3 метрів.

"Тур в Паландокен — шанс побачити цікаві місця в Ерзурумі, головному місті Східної Анатолії і культурному центрі з безліччю історичних пам'яток. Можна відвідати стародавні мечеті, фортеці, гробниці", - описують дозвілля мандрівників у "Coral travel".

Фото: Курорт Паландокен (wecityguide.com)

Скільки коштує відпочинок на гірськолижних курортах Туреччини

Ми вивчили вартість тижневого відпочинку на гірськолижних курортах Туреччини для двох з перельотом, трансфером і харчуванням від провідних туроператорів.

Тижневий тур для двох у туроператора "Coral travel" у Кайсері – від 19600 гривень в 5* готелі з басейнами та спа з вильотом 19 грудня, в Ерзурумі в 3* готелі коштує від 41848 гривень з вильотом 9 січня.

У туроператора "JoinUp!" тижневий тур уКайсері коштує від 21223 гривень в 3* з вильотом 10 січня, від 24122 гривень в 3* готелі за двох з вильотом 11 грудня.

У туроператора "Компас" тижневий відпочинок на курорті Улудаг на двох в 3* готелі обійдеться від 46935 гривень з вильотом 18 грудня.

У туроператора "Anex Tour" відпочинок в Ерджіясі в 3* коштує від 35905 гривень з вильотом 19 грудня.

У компанії "Аполло-тур" відпочинок на двох у 4* готелі в Улудазі коштує від 46570 гривень з вильотом 13 грудня, а в Ерзурумі – від 46183 гривень з вильотом 23 грудня.

До речі, Туреччина для України перебуває в "зеленій зоні". Це означає, що після повернення з відпустки самоізолюватися або здавати тест не потрібно.

Для в'їзду до Туреччини ПЛР-тести також не потрібні. Їх можуть зробити безкоштовно вже по прибуттю в країну, якщо у туриста в аеропорту виявлять симптоми COVID-19. Туристи повинні бути застраховані від COVID-19, а поліс можна придбати в Україні при покупці туру, або в аеропорту Туреччини.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі екскурсії, які варто відвідати в Туреччині.

Також ми повідомляли, де крім пляжів можна відпочити в Туреччині.