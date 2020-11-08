Альтернатива Карпатам: лучшие места, где можно покататься на лыжах в этом сезоне

Если до карантинных ограничений украинские туристы часто ездили покататься на лыжах по склонам Альп, то в этом сезоне есть запасной вариант – горнолыжная Турция. Когда цены в украинских Карпатах на зимний отдых "кусаются", стоит присмотреться к турецким заснеженным горам.

Чтобы в курортную страну было легче добраться на зимние каникулы, авиакомпании запускают сезонные маршруты поближе к горнолыжным курортам Турции. Например, авиакомпания SkyUp c 27 декабря 2020 года до 7 марта 2021 года будет летать в международный аэропорт "Кайсери" в турецкой Каппадокии. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Это направление – ближайшая точка от горнолыжного курорта Эрджиес и национального пещерного парка Гереме, над которым можно полетать на воздушном шаре.

Мы изучили особенности горнолыжных курортов в Турции, куда можно отправиться на отдых с пакетным туром в зимние месяцы.

Фото: Отдых на лыжах (pixabay.com)

Курорт Эрджиес – для новичков и детей

Название горнолыжного курорта происходит от названия горы и погасшего вулкана в центральном регионе Турции – Кайсери. От аэропорта до горнолыжных трасс – 30 километров, меньше часа езды.

Сезон лыжного катания начинается в декабре, а небольшой мороз до 10 градусов и солнечная погода держатся до весны.

На курорте Эрджиес обустроены более 30 трасс разной сложности – можно ехать как новичкам, так и профессионалам. Трассы соединены, и для катания действует единый скипасс. На курорте работают 18 подъемников, а все спуски оборудованы снежными пушками. Средняя длина спусков – 1 километр.

Фото: Курорт Эрджиес (wecityguide.com)

"На нижних и некоторых верхних станциях есть кафе и рестораны. Для детей также есть инфраструктура: лыжные эскалаторы, саночные спуски и детские площадки", - рассказывают у туроператора "JoinUp!".

По информации туроператора "Coral travel", на курорте Эрджиес уже выпал снег и там активно готовятся принимать туристов.

В Улудаг из Стамбула

Еще один популярный курорт для любителей спускаться с гор – Улудаг. Его название буквально переводится как Большая гора. Этот курорт подходит как для начинающих лыжников, так и тех, кто стоит на лыжах не впервые.

На Улудаге обустроены 11 трасс общей длиной 25 километров. Самая длинная – 3 километра. Также работают 14 подъемников с максимальным подъемом на высоту 2435 метров. Лыжный сезон на Улудаге длится до середины апреля.

Фото: Курорт Улудаг (wecityguide.com)

Улудаг считают идеальным семейным курортом, ведь там организовано множество дополнительных развлечений – от катка до экскурсий в древний город Бурса (в 35 километрах). В Чекирге, пригороде Бурсы, находятся термальные источники с целебной водой. Рядом с ними работают санатории, бассейны и хамамы.

Кстати, добраться в Бурсу можно по воздуху – в 2014 году там открыли канатную дорогу з фуникулером. По ней курсируют 174 кабинки, на 8 человек каждая. Преодолеть по воздуху 8,8 километров от железнодорожного вокзала Бурсы до склонов Улудага можно за 12 минут.

В Саклыкент из Анталии

Покататься на лыжах можно недалеко и от Средиземноморского побережья Турции. В 60 километрах от аэропорта Анталии находится горнолыжный курорт Саклыкент.

С ноября по май на курорте солнечно, а климат мягкий и комфортный - температура редко бывает ниже минус 5. Средняя толщина снега на склонах – 100-230 сантиметров.

На курорте – четыре несложные трассы, которые подойдут новичкам. Работают три подъемника. Рядом есть ресторан и кафе, а также отель с крытым бассейном, банями и оздоровительным центром.

Фото: Горнолыжный курорт Саклыкент (wecityguide.com)

Давраз – "молодой" курорт

Чуть дальше от Анталии (в 140 километрах) построен курорт на горе Давраз. Это место - самое "молодое" для туристов, поскольку раньше там находились базы для спортсменов и инструкторов.

Горнолыжный сезон на Давразе длится с декабря до начала апреля. При этом толщина снега держится на уровне 60-80 сантиметров. Температура ниже, чем 5 градусов мороза, бывает редко.

Фото: Горнолыжный курорт Давраз (davrazkayakmerkezi.org)

На курорте оборудованы девять трасс. Все они находятся на высоте 1500–2500 метров. На курорте работают три подъемника, которые могут поднимать до 1000 человек в час.

Курорт Эрзурум – самый холодный

Горнолыжный курорт в 4 километрах от города Эрзурум ценят профессинальные лыжники и сноубордисты. Он находится в самом холодном регионе страны. Название курорта – Паландокен. Трассы находятся довольно высоко - подъем до 3176 метров. Там обустроены 22 трассы, а самая длинная – 12 километров. Работают 9 подъемников.

Сезон катания на лыжах начинается в октябре и длится до середины мая. Толщина снега может достигать 3 метров.

"Тур в Паландокен — шанс увидеть интересные места в Эрзуруме, главном городе Восточной Анатолии и культурном центре со множеством исторических памяток. Можно посетить древние мечети, крепости, гробницы", - описывают досуг путешественников в "Coral travel".

Фото: Курорт Паландокен (wecityguide.com)

Сколько стоит отдых на горнолыжных курортах Турции

Мы изучили стоимость недельного отдыха на горнолыжных курортах Турции для двоих с перелетом, трансфером и питанием от ведущих туроператоров.

Недельный тур для двоих у туроператора "Coral travel" в Кайсери – от 19600 гривен в 5* отеле с бассейнами и спа с вылетом 19 декабря, в Эрзуруме в 3* отеле стоит от 41848 гривен с вылетом 9 января.

У туроператора "JoinUp!" недельный тур в Кайсери стоит от 21223 гривен в 3* с вылетом 10 января, и от 24122 гривен в 3* отеле за двоих с вылетом 11 декабря.

У туроператора "Компас" недельный отдых на курорте Улудаг на двоих в 3* отеле обойдется от 46935 гривен с вылетом 18 декабря.

У туроператора "Anex Tour" отдых в Эрджиесе в 3* стоит от 35905 гривен с вылетом 19 декабря.

У компании "Аполло-тур" отдых на двоих в 4* отеле в Улудаге стоит от 46570 гривен с вылетом 13 декабря, а в Эрзуруме – от 46183 гривен с вылетом 23 декабря.

К слову, Турция для Украины находится в "зеленой зоне". Это значит, что после возвращения из отпуска самоизолироваться или сдавать тест не нужно.

Для въезда в Турцию ПЦР-тесты также не нужны. Их могут сделать бесплатно уже по прибытию в страну, если у туриста в аэропорту обнаружат симптомы COVID-19. Туристы должны быть застрахованы от COVID-19, а полис можно приобрести в Украине при покупке тура, или в аэропорту Турции.

Напомним, ранее мы писали о лучших экскурсиях, которые стоит посетить в Турции.

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