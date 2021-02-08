Альтернатива Карпатам: де ще можна покататися на лижах в Україні

Любителі активного спорту та закохані у гори чекають зими, щоб вирушити на гірськолижні курорти. Проте через велику відстань до гірського регіону від багатьох міст України не всі мають можливість вибратися в Карпати.

РБК-Україна розбиралося, де у великих містах не гірської місцевості можна зануритися в атмосферу гірськолижного курорту та навчитися кататися.

Дніпро: лижні схили у центрі України

У межах міста біля однієї з балок в Дніпрі працює комплекс "Лавина". Тут у сніжну погоду умови наближені до гірськолижного курорту. Працює витяг для лижників і сноубордистів, який піднімає на 250-метрову гору. Є окрема гора для тюбінгу, каток, крамниці з вуличною їжею та гарячими напоями, ресторан та готель.

Фото: Комплекс, де можна покататися на лижах у Дніпрі (facebook.com/LavinaPark)

Курорт обладнаний штучними пушками, тож сніг на трасах є майже завжди. Можна взяти спорядження та одяг напрокат. Оплата здійснюється за один підйом або абонемент. Підйом на гору мультиліфтом коштує 25 грн у будні та 30 грн у вихідні дні.

Прокат спорядження на 3 години – 200 грн. Можна взяти уроки катання в інструктора, вартість 1 години складає 600 грн.

Фото: Схили у Дніпрі (Ольга Орєхова)

Одеса: два схили неподалік від міста

На півдні країни також можна покататися на лижах. У селі Березівка під Одесою розташувався однойменний курорт. Дорога сюди з міста займає приблизно годину.

Тут два схили для катання на лижах та сноуборді довжиною 650-700 метрів, перепад висот яких сягає 90 метрів. Також є дитячий схил і спуск для тьюбів. Працюють снігові пушки.

Фото: Катання на лижах під Одесою (facebook.com/Валерія Полянська)

Вартість. Година катань по буднях - 200, вихідними - 250 грн, 3 години – 300 грн та 400 грн відповідно у будні та вихідні. Вартість скіпасу (абонементу) на день сягає 500 грн по будням та 700 грн у вихідний.

Фото: Схили у селі Березівка (facebook.com/actioncityberezovka)

Ціна за оренду спорядження складає 200 та 250 грн. Якщо ви вперше на лижах, то можна скористатися послугами інструктора – коштує це 450 грн на годину або на день - 1800 грн у будній та 2200 грн - у вихідний. На курорті постійно працюють снігові пушки.

Харків: нічне катання та гірськолижна школа

Харківський комплекс "Харківська Швейцарія" пропонує дві траси довжиною по 300 метрів кожна. Піднімають на гірки два бугельних підйомники.

Вартість. Один підйом коштує 30 грн, абонемент на 4 години – 250 грн по будням. Для початківців працює учбовий схил. У вихідні вартість одного підйому - 30 грн, діють різні види абонементів. З суботи 23:00 на неділю (до 02:00) працює послуга "нічне катання".

Прокат спорядження на один день коштує 200 грн. Також тут є траса для тюбінгу (сплатити треба 50 грн за один підйом). Працює гірськолижна школа, ресторан та парковка.

Фото: Схили комплексу в Харкові (mykharkov.info)

Поруч розташувався комплекс Extreme Style. Тут можна покататися на трасах довжиною 400 метрів, що мають ділянки різної крутизни. Працюють два бугельних підйомники.

Вартість. Оренда спорядження коштує 250 грн за годину та 300 грн на день упродовж тижня. Вартість одного підйому – 30 грн у будь-який день. Абонемент на 3 години – 300 грн. Вартість послуг інструктора – 500 грн за годину. Покататися на тюбінгу можна за 200 грн за годину та 250 грн - за дві години. Працює нічне катання з 22:00 до 02:00.

Львів: траса довжиною у кілометр

За 35 кілометри від міста розташувався курорт "Казкова Поляна". Тут можна покататися на трасі довжиною у 950 метрів.

Фото: Один з комплексів розташувався й під Львовом (facebook.com/kazkovapolyanacomua)

Цього сезону тут можна було спостерігати ажіотаж на катання: туристи казали, що спорядження вистачало не всім.

Вартість. Ціна за один підйом складає 30 грн, абонемент на 25 підйомів – 400 грн (лютий та березень). Працює мультиліфт та бугельний підйомник. Робота інструктора коштує 400 грн за годину. Працює також великий тьюб, мультиліфт, кафе на винос.

Київ: сноу-парк для досвідчених лижників та траси для новачків

"Протасів Яр" – головний гірськолижний комплекс столиці, який розташувався у межах міста. Є базою олімпійської підготовки збірних України з гірськолижного спорту та сноубордингу, навчальним і тренувальним центром дитячих та юнацьких спортивних шкіл Києва.

Тут часто проводять всеукраїнські та міжнародні змагання.

Фото: В Києві для катання на лижах можна поїхати у Протасів Яр (facebook.com/ProtasivYar)

На території комплексу функціонують чотири траси різного рівня складності: навчальна – довжиною 150 метри, для початківців – 175 метри, середньої складності – 500 метри та складна - довжиною у 320 метри з перепадом висот у 80 метрів.

Також є сноу-парк для досвідчених лижників з трамплінами, рейлами та фігурами різної складності. У комплексі працює ресторан.

Фото: Панорама на Київ з боку комплексу (facebook.com/ProtasivYar)

Вартість. Ціна за підйом на великому або малому витягу становить 20 грн, у вихідні – 35 грн. Абонемент на 2 години – 200 та 300 грн у будній день та вікенд відповідно. Оренда комплекту лижного спорядження видається на весь прокатний день з 10.00 до 22.00 і коштує 250 грн, а сноубордного – 300 грн.

Також діє послуга "нічне катання" з суботи з 22:30 на неділю 04:00 з безлімітним користуванням витягами та виходом на сніг. Крім того, можна придбати сезонні абонементи з безлімітним катанням вартістю від 3500 по 5000 грн. Індивідуальне заняття з інструктором коштує 500 грн за годину.

Фото: Тут працюють снігові пушки (facebook.com/ProtasivYar)

До слова, у відносно новому курорті "Гвоздів" під Києвом є два лижні схили довжиною по 220 метрів.

Вартість. Абонемент на підйомник з 10:00 до 21:00 коштує 300 грн за 2 години. Один підйом коштує 25 грн з 10 до 16:00 та 30 грн з 16:00 до 21:00. По вихідним – 50 грн за підйом протягом дня. Також на території працюють інструктори. Комплекс має ресторан та готель, побудований у вигляді стародавнього замку біля озера.

Черкаська область: комплекс, популярний у киян

Комплекс "Водяники" у Черкаській області популярний серед киян, не дивлячись на велику відстань до цього місця від столиці. Комплекс має чотири траси, на сьогодні з них працюють дві. Траса довжиною 450 метрів та перепадом висот 65 метри (ступінь складності - "синя"), та зелена довжиною 650 метри та перепадом висот 45 метри (ступінь складності - "зелена").

Червона траса довжиною 800 метрів і сноупарк закриті. Маршрут з Києва на авто: Київ - Біла Церква - Тараща - Лисянка - Звенигородка - Водяники.

Фото: Комплекс у Черкаській області (facebook.com/vodyaniki)

Міські курорти цілком можуть стати альтернативою карпатським для тих, хто хоче провести вихідний з сім’єю, не виїжджаючи далеко або потренуватися перед поїздкою до гір.

З новинок сезону комплексів - "нічні катання", які дозволяють покататися дешевше і довше. Більшість з перерахованих локацій обладнана сніговими пушками, що забезпечує сніговий шар на трасах навіть у безсніжну погоду.

Але часто робота міських комплексів сильно залежить від погодних умов: при надто низьких або високих температурах траси можуть бути зачинені. Тож цю інформацію варто перевіряти заздалегідь на сайтах або за допомогою веб-камер.

Нагадаємо, раніше ми писали, де недорого покататися на лижах у Карпатах.

Також ми повідомляли про тонкощі поїздки на гірськолижний курорт Мигове у Карпатах на Буковині.