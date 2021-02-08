Альтернатива Карпатам: где еще можно покататься на лыжах в Украине

Горнолыжные комплексы в крупных городах для зимнего сезона
Любители активного спорта и влюбленные в горы ждут зимы, чтобы отправиться на горнолыжные курорты. Однако из-за большого расстояния к горному региону от многих городов не у всех есть возможность выбраться в Карпаты.
РБК-Украина разбиралось, где в крупных городах не горной местности можно окунуться в атмосферу горнолыжного курорта и научиться кататься.
Днепр: лыжные склоны в центре Украины
В черте города у одной из балок Днепра расположен комплекс "Лавина". Здесь в снежную погоду условия приближенные к горнолыжному курорту. Работает подъемник для лыжников и сноубордистов, который поднимает на 250-метровую гору. Есть отдельная горка для тюбинга, каток, лавки с уличной едой и горячими напитками, ресторан и гостиница.
Курорт оборудован искусственными пушками, поэтому снег на трассах есть почти всегда. Можно взять снаряжение и одежду напрокат. Оплата осуществляется за один подъем или по абонементу. Подъем на гору мультилифтом стоит 25 грн в будние и 30 грн в выходные дни.
Прокат снаряжения на 3 часа стоит 200 грн. Можно взять уроки катания у инструктора, стоимость 1 часа катания составляет 600 грн.
Фото: Склоны в Днепре (Ольга Орехова)
Одесса: два склона неподалеку от города
На юге страны также можно покататься на лыжах. В селе Березовка под Одессой расположился одноименный курорт. Дорога сюда из города занимает около часа.
Здесь есть два склона для катания на лыжах и сноуборде длиной 650-700 метров, перепад высот достигает 90 метров. Также есть детский склон и спуск для тьюбов. Работают снежные пушки.
Фото: Катание на лыжах под Одессой (facebook.com/Валерия Полянская)
Стоимость. Час катаний по будням - 200, в выходные - 250 грн, 3 часа – 300 грн и 400 грн в будни и выходные. Стоимость ски-паcса (абонемента) на день составляет 500 грн по будням и 700 грн в выходной.
Фото: Склоны в селе Березовка (facebook.com/actioncityberezovka)
Цена за аренду снаряжения составляет 200 и 250 грн. Если вы впервые на лыжах, то можно воспользоваться услугами инструктора – стоит это 450 грн в час или на день - 1800 грн в будний и 2200 грн - в выходной. На курорте постоянно работают снежные пушки.
Харьков: ночное катание и горнолыжная школа
Комплекс "Харьковская Швейцария" предлагает две трассы длиной по 300 метров каждая. Поднимают на горки два бугельных подъемника.
Стоимость. Один подъем стоит 30 грн, абонемент на 4 часа – 250 грн по будням. Для новичков работает учебный склон. В выходные стоимость одного подъема - 30 грн, действуют различные виды абонементов. С субботы 23:00 на воскресенье (до 02:00) работает услуга "ночное катание".
Прокат снаряжения на один день стоит 200 грн. Также здесь есть трасса для тюбинга (оплатить нужно 50 грн за один подъем). Работают горнолыжная школа, ресторан и парковка.
Рядом расположился комплекс Extreme Style. Здесь можно покататься на трассах длиной 400 метров, на которых есть участки различной крутизны. Работают два бугельных подъемника.
Стоимость. Аренда снаряжения стоит 250 грн в час и 300 грн в день в течение недели. Стоимость одного подъема – 30 грн в любой день. Абонемент на 3 часа – 300 грн. Стоимость услуг инструктора – 500 грн за час. Прокатиться на тьюбинге можно за 200 грн в час и 250 грн - за два часа. Работает ночное катание с 22:00 до 02:00.
Львов: трасса длиной в километр
В 35 километрах от города расположился курорт "Сказочная Поляна". Здесь можно покататься на трассе длиной в 950 метров.
Фото: Один из комплексов расположился и под Львовом (facebook.com/kazkovapolyanacomua)
В этом сезоне здесь можно было наблюдать ажиотаж на катание: туристы говорили, что снаряжения хватало не всем.
Стоимость. Цена за один подъем составляет 30 грн, абонемент на 25 подъемов – 400 грн (февраль и март). Работает мультилифт и бугельный подъемник. Работа инструктора стоит 400 грн за час. Работает также большой тьюб, мультилифт, кафе на вынос.
Киев: сноу-парк для опытных лыжников и трассы для новичков
"Протасов Яр" – главный горнолыжный комплекс столицы, расположившийся в черте города. Является базой олимпийской подготовки сборных Украины по горнолыжному спорту и сноубордингу, учебным и тренировочным центром детских и юношеских спортивных школ Киева.
Здесь часто проводят всеукраинские и международные соревнования.
Фото: В Киеве для катания на лыжах можно поехать в Протасов Яр (facebook.com/ProtasivYar)
На территории комплекса функционируют четыре трассы разного уровня сложности: учебная – длиной 150 метров, для начинающих – 175 метра, средней сложности – 500 метра и сложная - длиной в 320 метров с перепадом высот в 80 метров.
Также есть сноу-парк для опытных лыжников с трамплинами, рейлами и фигурами различной сложности. В комплексе работает ресторан.
Стоимость. Цена за подъем на большом или малом подъемнике составляет 20 грн, в выходные – 35 грн. Абонемент на 2 часа – 200 и 300 грн в будний день и выходной соответственно. Аренда комплекта лыжного снаряжения выдается на весь прокатный день с 10.00 до 22.00 и стоит 250 грн, а сноубордного – 300 грн.
Также действует услуга "ночное катание" с субботы с 22:30 до 04:00 воскресенья с безлимитным пользованием подъемниками и выходом на снег. Кроме того, можно приобрести сезонные абонементы с безлимитным катанием стоимостью от 3500 до 5000 грн. Индивидуальное занятие с инструктором стоит 500 грн в час.
К слову, в относительно новом курорте "Гвоздов" под Киевом есть два лыжные склона протяженностью по 220 метров.
Стоимость. Абонемент на подъемник с 10:00 до 21:00 стоит 300 грн за 2 часа. Один подъем стоит 25 грн с 10 до 16:00 и 30 грн - с 16:00 до 21:00. По выходным – 50 грн за подъем в течение дня. Также на территории работают инструкторы. В комплексе есть ресторан и отель, построенный в виде старинного замка у озера.
Черкасская область: комплекс, популярный у киевлян
Комплекс "Водяники" в Черкасской области популярен среди киевлян, несмотря на большое расстояние до этого места от столицы. Здесь есть четыре трассы, на сегодня из них работают пока только две. Трасса длиной 450 метров и перепадом высот 65 метров (степень сложности - "синяя"), и зеленая длиной 650 метров и перепадом высот 45 метров (степень сложности - "зеленая").
"Красная" трасса длиной 800 метров и сноу-парк - закрыты. Маршрут из Киева на авто: Киев - Белая Церковь - Тараща - Лысянка - Звенигородка - Водяники.
Городские курорты вполне могут стать альтернативой карпатским для тех, кто хочет провести выходной с семьей, не уезжая далеко или потренироваться перед поездкой в гор.
Из новинок сезона комплексов - "ночные катания", которые позволяют покататься дешевле и дольше. Большинство из перечисленных локаций оборудованы снежными пушками, что обеспечивает снежный слой на трассах даже в бесснежную погоду.
Но часто работа городских комплексов сильно зависит от погодных условий: при крайне низких или слишком высоких температурах трассы могут быть закрыты. Поэтому эту информацию стоит проверять заранее на сайтах или с помощью веб-камер.
Напомним, ранее мы писали, где недорого покататься на лыжах в Карпатах.
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