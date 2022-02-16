Альпи, Відень і Марокко. Вражаючі подорожі, які змусять вас вибрати поїзд замість літака

Куди вирушити на експресі в 2022 році, побувавши відразу в багатьох країнах Європи
Повільні подорожі поїздом серед мальовничих пейзажів європейських країн - яскравий спосіб провести відпустку і можливість зробити крок у бік екологічних подорожей.
Як побачити багато країн, уникаючи шкідливих для атмосфери літаків, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The National News.
Які найцікавіші подорожі можна здійснити поїздом в 2022 році?
Ті, хто давно хотів побачити більше Європи, нова подорож на поїзді з Брюсселя до Праги допоможе здійснити мрію.
Голландсько-бельгійський стартап European Sleeper запускає цього літа бюджетну послугу: поїзд вирушить ыз бельгійської столиці і доставить відпочивальників, одноденних екскурсантів і ділових мандрівників через Антверпен, Амстердам, Берлін і Дрезден, а завершить поїздку вранці в Празі.
Потяги відправлятимуться по вівторках, четвергах і суботах, а час у дорозі складе близько 15 годин. Кожен квиток буде включати в себе безкоштовний Wi-Fi, сніданок і розкладне ліжко.
Маршрут у партнерстві з чеською компанією RegioJet передбачає, що новий рейс нічного поїзда до Праги скоротить викиди вуглекислого газу під час поїздки на 75 тонн.
Квитки надійдуть у продаж у квітні 2022 року, а дати запуску сервісу з'являться найближчим часом.
Після тріумфального повернення на залізничні колії Європи відреставрований Danube Express готовий вирушити по абсолютно новому маршруту в 2022 році.
Цього літа компанія Golden Eagles Luxury Trains запускає Habsburg Express, перший рейс якого запланований на 18 травня.
Пасажирам пропонують подорож між озерами і лісами із захопливими пейзажами та історичними пам'ятками, 8-денний відпочинок за системою "все включено" по Балканах, Німеччині та Австрії з безліччю екскурсій в кожному напрямку.
Фото: Відреставрований поїзд вирушить по новому маршруту (facebook.com/travellerkey/Andrea Peto)
"Почніть подорож зі знайомства з Віднем, який називають містом мрії. Підніміться "на борт" прекрасно відреставрованого паровоза, побудованого в 1887 році, де у гостей буде власне купе з ванною кімнатою, а також доступ до лаунж-бару і вагонів-ресторанів, поки вони мчать через гори у Зальцбург", - рекламують вояж для заможних туристів.
Далі поїзд йде через Юлійські Альпи Словенії в столицю Любляну. Потім вирушить в Рієку в Хорватії, потім - в Сараєво, потім - в Мостар, історичне місто в Боснії і Герцеговині.
Поїздка закінчується в Дубровнику - там мандрівники проведуть ніч в розкішному готелі і повечеряють в ресторані, відзначеному зіркою Мішлен.
Вартість: від 11795 доларів, включаючи проїзд на поїзді, все харчування, напої, екскурсії та проживання в готелі до і після поїздки.
Подорож з Великобританії в Африку без посадки в літак туристи можуть здійснити вже в цьому році, хоча це залежить від обмежень на поїздки через Covid-19.
Восьмиденна екскурсія Responsible Travel від Лондонського міжнародного вокзалу Сент-Панкрас включає поїздку на поїзді Eurostar до Парижа, а потім поїздку на поїзді до Барселони.
"З галасливої каталонської столиці Іспанії приготуйтеся до більш повільної мальовничої поїздки по трасах у бік Андалусії, де поромна переправа через Гібралтарську протоку доставить вас в Африку", - пояснюють туристам маршрут незвичайної подорожі.
Після прибуття в Марокко любителів пригод чекає поїзд Marrakesh Express. Спочатку варто вирушити в Касабланку на півдні країни, де мавританська архітектура поєднується з традиційними будівлями в марокканському стилі. Потім - на поїзді в бік Атлаських гір і Марракеша, де незабутнє враження залишить поєднання кольору, культури, історії та гостинності.
Вартість: від 1626 доларів.
Для любителів зимового відпочинку в Швейцарії GoldenPass Express зробить щорічну екскурсію набагато екологічнішою.
Запуск нового поїзда між мальовничими гірськолижними курортами в Бернських Альпах запланований на грудень.
Ідея зв'язати Женевське озеро, Гштад із озерами Тун і Бріенц виникла ще в 1873 році. Але каменем спотикання завжди було те, що уздовж цих маршрутів прокладені шляхи різної ширини, і мандрівникам завжди доводилося виходити і пересідати.
GoldenPass Express був розроблений, щоб безперешкодно пересуватися з вузької колії на дороги стандартної колії, що дозволяє любителям зимових видів спорту легко переміщатися між гірськолижними курортами в Монтре, Гштад та Інтерлакен.
Дизайн поїзда придумали в італійській компанії, яка розробляє автомобілі для Ferrari і Maserati.
Крім передових технологій, які дозволяють поїзду рухатися по коліях різних розмірів, в його вагонах є вікна від підлоги до стелі, щоб пасажирам гарантовано відкривалися краєвиди на навколишню швейцарську сільську місцевість.
На всіх панелях присутня антиблікова технологія, яка гарантує якісні фото для соцмереж.
Для любителів подорожувати в розкоші є можливість забронювати місце в класі "престиж". У цьому вагоні буде всього 18 місць, кожне з яких піднімається і повністю повертається, щоб пасажири могли насолоджуватися оглядом на 360 градусів. При цьому їм пропонуватимуть меню страв, приготованих з місцевих продуктів преміум-класу.
Запуск - 11 грудня; тарифи ще не оголошені.
Надшвидкісні поїзди Японії поповняться цього року новим експресом Kamome. Поїзд на максимальній швидкості буде доставляти мандрівників по новій ділянці високошвидкісної лінії Сінкансен на японському острові Кюсю - від станції Нагасакі до Такео Онсен.
Очікується, що новітній надшвидкісний пасажирський експрес, назва якого японською мовою означає "Чайка", почне роботу восени цього року.
Це красиво оформлений, блискучий білий поїзд з написом і червоною смугою вздовж вагонів. Всередині - по два ряди золотих крісел по обидва боки від проходу.
Всього в поїзді 396 сидінь з оббивкою, прикрашеною традиційними японськими мотивами. Хоча пасажирам обіцяють: їх більше зачарують види архіпелагів навколо міста Нагасакі.
Поїзд пронесеться через приголомшливі ландшафти і доставить мандрівників на станцію Такео Онсен. Після завершення будівництва ця станція стане воротами в місто термальних джерел, який має більш ніж 1300-річну історію.
Тарифи та остаточна дата запуску будуть оголошені пізніше.
Двотижневий тур Responsible Travel по Шотландії стартує в цьому році - туристи вирушать в поїзді у самостійну подорож по високогір'ях і островах країни.
"Насолоджуйтеся драматичною красою шотландських островів, включаючи мальовничу Йону, сувору чарівність Скай і багату історію Оркнейських островів. Починаючи з Глазго, приготуйтеся до подорожі без автомобіля, яка розгортається на залізничних коліях, що перетинають шотландське нагір'я, включаючи поїздку на стародавньому паровозі Якобіта, а також кілька поромних і човнових поїздок", - описують особливості туру в статті.
Туристи промчать по дорозі Уест-Хайленд-Уей і зупиняться в місті-курорті Обані. Потім сядуть на пором, щоб відвідати острови, де їх будуть супроводжувати досвідчені гіди, перш ніж повернутися на маршрут для подорожі в Інвернесс і на крайнє північне узбережжя. Поїзд проїде через національний парк Кернгорм, потім можна буде насолодитися зупинкою в Пертширі перед тим, як вирушити в історичну столицю Шотландії.
Вартість: від 3520 доларів.
Тим, кого приваблює європейський вояж із захоплюючої столиці Австрії до найбільшого міста румунської Трансільванії, варто розглянути новий експрес OBB від Австрійської федеральної залізниці, який запустять у червні 2022 року.
Подорож варто почати з кращого, що є у Відні – від огляду багато прикрашених палаців міста до смачного віденського штруделя.
"Потім сядьте на нічний поїзд і приготуйтеся до вечора. Коли ви прокинетеся, ви опинитеся в румунському Клуж-Напоці, місті, відомому своєю середньовічною архітектурою і обстановкою, яка надихнула Брема Стокера на роман про Дракулу", - радять пасажирам.
Подорож майже в 600 кілометрів займає близько 11 годин. Туристи з обмеженим бюджетом можуть забронювати місця від 34,9 євро (40 доларів), але їм рекомендують витратитися на ліжко в купе, де ціни починаються від 59 євро. Щоб отримати своє особисте купе, квитки обійдуться від 139 євро і включають сніданок.
Вартість: від 40 доларів.
Нагадаємо, ми писали, у яких містах після пандемії хочуть бачити менше туристів.
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