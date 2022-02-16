Альпы, Вена и Марокко. Впечатляющие путешествия, которые заставят вас выбрать поезд вместо самолета

Медленные путешествия поездом среди живописных пейзажей европейских стран – яркий способ провести отпуск и возможность сделать шаг в сторону экологических путешествий.

Как увидеть много стран, избегая вредных для атмосферы самолетов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The National News.

Какие самые интересные путешествия можно совершить поездом в 2022 году?

1. Бюджетный экспресс по Европе

Те, кто давно хотел увидеть больше Европы, новое путешествие на поезде из Брюсселя в Прагу поможет осуществить мечту.

Голландско-бельгийский стартап European Sleeper запускает этим летом бюджетную услугу: поезд отправится из бельгийской столицы и доставит отдыхающих, однодневных экскурсантов и деловых путешественников через Антверпен, Амстердам, Берлин и Дрезден, а завершит поездку утром в Праге.

Фото: Достопримечательности Праги (unsplash.com/martin-krchnacek)

Поезда будут отправляться по вторникам, четвергам и субботам, а время в пути составит около 15 часов. Каждый билет будет включать в себя бесплатный Wi-Fi, завтрак и раскладную кровать.

Маршрут в партнерстве с чешской компанией RegioJet предусматривает, что новый рейс ночного поезда в Прагу сократит выбросы углекислого газа во время поездки на 75 тонн.

Билеты поступят в продажу в апреле 2022 года, а даты запуска сервиса появятся в ближайшее время.

2. Роскошный Габсбургский экспресс с "all inclusive"

После триумфального возвращения на железнодорожные пути Европы отреставрированный Danube Express готов отправиться по совершенно новому маршруту в 2022 году.

Этим летом компания Golden Eagles Luxury Trains запускает Habsburg Express, первый рейс которого запланирован на 18 мая.

Пассажирам предлагают путешествие между озерами и лесами с захватывающими пейзажами и историческими достопримечательностями, 8-дневный отдых по системе "все включено" по Балканам, Германии и Австрии с множеством экскурсий в каждом направлении.

Фото: Отреставрированный поезд отправится по новому маршруту (facebook.com/travellerkey/Andrea Peto)

"Начните путешествие с знакомства с Веной, которую называют городом мечты. Поднимитесь "на борт" прекрасно отреставрированного паровоза, построенного в 1887 году, где у гостей будет собственное купе с ванной комнатой, а также доступ к лаунж-бару и вагонам-ресторанам, пока они мчатся через горы в Зальцбург", - рекламируют вояж для состоятельных туристов.

Дальше поезд идет через Юлийские Альпы Словении в столицу Любляну. Затем отправится в Риеку в Хорватии, потом - в Сараево, а затем в Мостар, исторический город в Боснии и Герцеговине.

Поездка заканчивается в Дубровнике – там путешественники проведут ночь в роскошном отеле и поужинают в ресторане, отмеченном звездой Мишлен.

Стоимость: от 11795 долларов, включая проезд в поезде, все питание, напитки, экскурсии и проживание в отеле до и после поездки.

3. Самолеты не нужны: из Лондона в Марокко по железной дороге

Путешествие из Великобритании в Африку без посадки в самолет туристы могут совершить уже в этом году, хотя это зависит от ограничений на поездки из-за Covid-19.

Восьмидневная экскурсия Responsible Travel от лондонского международного вокзала Сент-Панкрас включает поездку на поезде Eurostar до Парижа, а затем поездку на поезде до Барселоны.

"Из шумной каталонской столицы Испании приготовьтесь к более медленной живописной поездке по трассам в сторону Андалусии, где паромная переправа через Гибралтарский пролив доставит вас в Африку", - объясняют туристам маршрут необычного путешествия.

Фото: Экспресс в Марокко (flickr.com)

После прибытия в Марокко любителей приключений ждет поезд Marrakesh Express. Сначала стоит отправиться в Касабланку на юге страны, где мавританская архитектура сочетается с традиционными зданиями в марокканском стиле. Потом - на поезде в сторону Атласских гор и Марракеша, где неизгладимое впечатление оставит сочетание цвета, культуры, истории и гостеприимства.

Стоимость: от 1626 долларов.

4. Роскошные виды в Швейцарских Альпах

Для любителей зимнего отдыха в Швейцарии GoldenPass Express сделает ежегодную экскурсию намного экологичнее.

Запуск нового поезда между живописными горнолыжными курортами в Бернских Альпах запланирован на декабрь.

Идея связать Женевское озеро, Гштад с озерами Тун и Бриенц возникла еще в 1873 году. Но камнем преткновения всегда было то, что вдоль этих маршрутов проложены пути разной ширины, и путешественникам всегда приходилось выходить и пересаживаться.

Фото: Поезд в живописных Альпах (facebook.com/mob.goldenpas)

GoldenPass Express был разработан, чтобы беспрепятственно передвигаться с узкой колеи на дороги стандартной колеи, что позволяет любителям зимних видов спорта легко перемещаться между горнолыжными курортами в Монтре, Гштад и Интерлакен.

Дизайн поезда придумали в итальянской компании, которая разрабатывает автомобили для Ferrari и Maserati.

Кроме передовых технологий, которые позволяют поезду двигаться по путям разных размеров, в его вагонах есть окна от пола до потолка, чтобы пассажирам гарантированно открывались виды на окружающую швейцарскую сельскую местность.

На всех панелях присутствует антибликовая технология, которая гарантирует качественные фото для соцсетей.

Для любителей путешествовать в роскоши есть возможность забронировать место в классе "престиж". В этом вагоне будет всего 18 мест, каждое из которых поднимается и полностью поворачивается, чтобы пассажиры могли наслаждаться обзором на 360 градусов. При этом им будут предлагать меню блюд, приготовленных из местных продуктов премиум-класса.

Запуск - 11 декабря; тарифы еще не объявлены.

5. Суперскоростной поезд к горячим источникам Японии

Сверхскоростные поезда Японии пополнятся в этом году новым экспрессом Kamome. Поезд на максимальной скорости будет доставлять путешественников по новому участку высокоскоростной линии Синкансэн на японском острове Кюсю - от станции Нагасаки до Такео Онсэн.

Ожидается, что новейший сверхскоростной пассажирский экспресс, название которого на японском языке означает "Чайка", начнет работу осенью этого года.

Фото: Экспресс в Японии (facebook.com/JRKyushuEN)

Это красиво оформленный, сверкающий белый поезд с надписью и красной полосой вдоль вагонов. Внутри - по два ряда золотых кресел по обеим сторонам от прохода.

Всего в поезде 396 сидений с обивкой, украшенной традиционными японскими мотивами. Хотя пассажирам обещают: их больше очаруют виды архипелагов вокруг города Нагасаки.

Поезд будет пронесется через потрясающие ландшафты и доставит путешественников на станцию ​​Такео Онсэн. После завершения строительства эта станция станет воротами в город термальных источников, который имеет более чем 1300-летнюю историю.

Тарифы и окончательная дата запуска будут объявлены позже.

6. Грандиозный тур по Шотландии

Двухнедельный тур Responsible Travel по Шотландии стартует в этом году – туристы отправятся в поезде в самостоятельное путешествие по высокогорьям и островам страны.

"Насладитесь драматической красотой шотландских островов, включая живописную Иону, суровое очарование Скай и богатую историю Оркнейских островов. Начиная с Глазго, приготовьтесь к путешествию без автомобиля, которое разворачивается на железнодорожных колеях, пересекающих Шотландское нагорье, включая поездку на древнем паровозе Якобита, а также несколько паромных и лодочных поездок", - описывают особенности тура в статье.

Фото: В туре по Шотландии туристы увидях захватывающие пейзажи (westcoastrailways.co.uk)

Туристы промчатся по дороге Уэст-Хайленд-Уэй и остановятся в городе-курорте Обане. Затем сядут на паром, чтобы посетить острова, где их будут сопровождать опытные гиды, прежде чем вернуться на маршрут для путешествия в Инвернесс и на крайнее северное побережье. Поезд проедет через национальный парк Кэрнгорм, потом можно будет насладиться остановкой в ​​Пертшире перед тем, как отправиться в историческую столицу Шотландии.

Стоимость: от 3520 долларов.

7. Заснуть в Австрии - проснуться в Румынии

Тем, кого привлекает европейский вояж из захватывающей столицы Австрии в крупнейший город румынской Трансильвании, стоит рассмотреть новый экспресс OBB от Австрийских федеральных железных дорог, который будет запущен в июне 2022 года.

Путешествие стоит начать из лучшего, что есть в Вене – от осмотра богато украшенных дворцов города до вкусного венского штруделя.

"Затем сядьте на ночной поезд и приготовьтесь к вечеру. Когда вы проснетесь, вы окажетесь в румынском Клуж-Напоке, городе, известном своей средневековой архитектурой и обстановкой, которая вдохновила Брэма Стокера на роман о Дракуле", - советуют пассажирам.

Фото: Поезд из Австрии в Румынию (wikimedia.org/NOLB)

Путешествие почти в 600 километров занимает около 11 часов. Туристы с ограниченным бюджетом могут забронировать места от 34,9 евро (40 долларов), но им рекомендуют потратиться на кровать в купе, где цены начинаются от 59 евро. Чтобы получить свое личное купе, билеты обойдутся от 139 евро и включают завтрак.

Стоимость: от 40 долларов.

Напомним, мы писали, в каких городах после пандемии хотят видеть меньше туристов.

Также мы рассказывали, почему в Амстердаме так популярны новые кварталы на воде.