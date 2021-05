Не тільки all inclusive: як не помилитися у виборі харчування на курорті

Сезон відпусток вже практично настав: сьогодні багато хто вибирає готелі для відпочинку на морі. Якщо з вибором готелю та місцем розібратися туристу зазвичай досить легко, то труднощі можуть виникнути з тим, який тип харчування кращий та оптимальніший.

Який тип харчування вибрати та при цьому не прогадати? Пропоную розібратися, що означає ВВ і RO, і вирішити, що більше підійде більше вам. Кожен знак в назві харчування - це абревіатура перших букв їх назви англійською. Запам'ятовується легко.



RO (Room Only): без харчування

У перекладі з англійської мови буквально означає "тільки кімната". Без харчування. Часто номери без харчування пропонують апартаменти, гостьові будинки, кемпінги, глемпінги. Іноді - і готелі. Вибираючи RO, зверніть увагу, як далеко найближчий супермаркет або ринок, наскільки далеко кафе/ресторан, чи є в заброньованому місці кухня або кухонний куточок.



Якщо на карті немає поблизу маркетів або ринків, то рекомендую заздалегідь купити потрібні продукти. Якщо немає кухні й ви не готові харчуватися тільки консервами, тоді вибирайте наступні типи харчування.

Фото: Іноді сніданок у місцевому кафе може обійтися дорожче, ніж у готелі (pixabay.com)

Порада: найчастіше RO (без харчування) вибирають для економії на сніданку. Але часом в апартаментах немає ні солі, ні масла, ні спецій. Якщо це все купити, то в перші дні сніданок може коштувати дорожче, ніж у місцевому кафе або в кулінарії маркету. Якщо ви не впевнені, що готові шукати або готувати сніданок самостійно, тоді вибирайте іншу категорію харчування.

BB (bed&breakfast): ночівля і сніданок

Буквально перекладається як "ліжко та сніданок". При такому типі розміщення сніданок входить у вартість номера. Часто безкоштовно надаються соки, вода, чай, кава. У дорогих готелях може бути й шампанське.

Порада: завжди уточнюйте, чи включені напої до вартості сніданку. Бо іноді чашка кави може обійтися і в 5-10 євро. Наступний тип харчування підійде тим, хто любить повернутися ввечері в готель і поїсти на місці.

HB (half board): сніданок і вечеря

У дослівному перекладі - "напівпансіон". В основному, крім розміщення, передбачає сніданок і вечерю, але іноді в курортних готелях вечерю можна замінити на обід. Уточнюйте на ресепшені про дану можливість обміну.

Як і зі сніданком, напої можуть бути за додаткову плату. Особливо спиртні: вино, шампанське. Тому уточнюйте, чи входять напої до вечері. Або замовте HB+ (такий формат включає напої). Знак + в типах харчування означає, що напої включені.

Фото: Тип харчування HB передбачає сніданок і вечерю, але нерідко у курортних готелях вечерю можна замінити на обід (pixabay.com)

Порада: завжди рахуйте і порівнюйте вартість номера з харчуванням BB (сніданок) і HB (сніданок/вечеря). Часто готелі дають вечері в подарунок. Або буває вигідніше додати вечерю, ніж поїсти в кафе.

Зараз в період карантину в Туреччині я рекомендую замовляти вечерю, щоб ввечері не витрачати час на пошуки харчування. Також рекомендую цей тип харчування в непопулярних і маловідомих країнах, коли немає впевненості, що зможете поїсти без харчового отруєння. Як би там не було, але в готелі контроль за харчуванням вищий, ніж у вуличних кафе.

FB (full board): сніданок, обід і вечеря

Тут з напоями та ж історія: часто бувають за додаткову плату. Тому заздалегідь уточнюйте, що входить в ваш обід і вечерю. Якщо любите випити келих вина за вечерею, то рекомендую додати FB + (напої включені).

Цей тип харчування рекомендую тим, хто живе далеко від магазинів, кафе або просто не хоче експериментувати й шукати їжу. Не рекомендую тим, хто цілий день проводить на екскурсіях і тільки ввечері повертається. Краще взяти сніданок/вечерю.



ALL (all inclusive): все включено

До такого типу харчування входять сніданок, обід, вечеря, перекушування протягом дня, напої алкогольні та безалкогольні напої місцевого виробництва. Важливо розуміти, що all inclusive у кожній країні й у готелі буде відрізнятися.

Фото: FB full board можна вибирати тим, хто відпочиває далеко від магазинів і кафе (pixabay.com)

Порада: завжди уточнюйте, що включено до вашого пакету. Рекомендую замовляти all inclusive, якщо ви будете перебувати на території готелю і не хочете витрачати час на пошуки їжі. Також рекомендую такий тип харчування, якщо ви летите на Мальдіви, адже їжа на місці обійдеться вам набагато дорожче.



Що може бути крутіше за all inclusive?

UAL (Ultra All Inclusive) - це цілодобовий all inclusive, плюс - бонуси від готелю. У кожній країні й у готелі буде свій набір напоїв і послуг. Найчастіше в UAL включені алкогольні напої імпортного виробництва, але не завжди. Тому потрібно уточнити, які послуги та напої включив готель до пакету UAL (Ultra All Inclusive).



HBT і FBT: типи харчування в санаторно-курортних готелях

Часто в готелях саноторно-курортного типу можна зустріти такі типи харчування як HBT, FBT. Що це означає? Вище ми говорили, що HB (half board сніданок/вечеря) і FB (full board) сніданок, обід і вечеря. А буква Т (від англ. treatment) означає "лікування включене". HBT - це сніданок/вечеря та лікувальні процедури. А FBT - це сніданок, обід і вечеря + лікувальні процедури.



Тепер ви знаєте ще більше про типи харчування на відпочинку. Залишилося небагато - провести свій відпочинок відмінно. І я вам цього бажаю!

