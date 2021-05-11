Гостинність, колорит і знижки: особливості відпочинку в Грузії навесні

Як спланувати подорож: поради авіаблогера

Грузія у 2021 році входить в невеликий перелік доступних для українців країн, куди можна без складнощів вирушити на вихідні або у відпустку. Ця колоритна країна приваблює низькими цінами, культурним колоритом і незабутньою гостинністю.

Одеський авіаблогер і мандрівник Володимир Біленький вперше відкрив для себе Грузію цієї весни в умовах пандемії. Він поділився досвідом поїздки та порадами туристам на своїй сторінці у Facebook.

Для українських туристів Грузія відкрила свої кордони з 1 березня – подорожувати в цю країну можна без карантину, тільки за наявності ПЛР-тесту.

Як летіти до Грузії з України

У зв'язку з тим, що Грузія відкрилася для подорожей, вже зараз багато авіакомпаній поставили рейси в цю країну, зокрема - в Тбілісі й Батумі з багатьох міст України. Найбільше польотів у авіакомпанії SkyUp, також можна вирушити в Грузію на крилах МАУ, Bees Airlines, YanAir, зазначає блогер.

"Я вибрав SkyUp через прямий рейс і дуже зручний розклад з Одеси, а також розмір ручної поклажі в 9 кг (проти 7 кг у МАУ й у Bees). Виліт в п'ятницю о 15:00, а назад з Тбілісі о 19:05. Також є прямий рейс з Одеси в Батумі", - розкриває деталі Володимир Біленький.

Фото: Грузія навесні (facebook.com/vpb.belenky)

Він додає, що через конкуренцію на маршруті авіаквитки можна купити за вигідними цінами - 100-150 доларів.

"За трансфер з аеропорту ми заплатили 12 доларів. Місцеві таксі хочуть 20. Хоча взагалі таксі в Грузії дуже дешеві. Проїхати кілька кілометрів по місту за 35 гривень – легко", - розповідає мандрівник про витрати під час поїздки.

Карантинні правила та обмеження: що потрібно знати

Перед поїздкою до Грузії необхідно заповнити просту форму онлайн - на електронну пошту прийде підтвердження. Також не раніше, ніж за 72 години до в'їзду в країну, необхідно здати ПЛР-тест.

"Підтвердження на e-mail ПЛР-тесту я показував в аеропорту Одеси, по прильоту в Тбілісі - тільки ПЛР-тест. На третій день перебування в Грузії треба здати ще раз ПЛР-тест. Коштував 28 доларів: медсестра приїхала прямо в готель", - ділиться досвідом він.

Повторний тест обов'язковий і туристам кажуть, що його можуть перевірити і поліція, і при вильоті з Грузії. Хоча у Володимира Біленького ніхто про його проходження не питав.

"Чомусь в деяких джерелах вказують, що тест в Грузії треба здавати кожні три дні. Це не так", - уточнює він.

Через карантинні обмеження в Грузії у вихідні не працюють всі кафе і ресторани. Під час прогулянок можна придбати їжу на винос або замовити доставку.

Фото: Вид з готелю в Тбілісі (booking.com)

"Подекуди можна перекусити на вулиці в режимі take away (але таких місць мало - в Тбілісі це була тераса готелю на вулиці). У будні дні діє комендантська година, і заборонено виходити на вулицю після 21:00. У зв'язку з цим практично всі кафе і ресторани закриваються о 19:00-19:30. Доставки працюють без проблем", - зазначає мандрівник.

У міні-готелях - удвічі дешевше

У Грузії цікавіше і вигідніше відпочивати не в мережевих готелях, а в гест-хаусах або міні-готелях, якими управляє один господар або сім'я, звертає увагу блогер.

"Ми забронювали два номери - один в красивому і модному готелі, а другий номер через дорогу в самому звичайному міні-готелі удвічі дешевше. З аеропорту ми взяли трансфер, який організував міні-готель, бо він банально був удвічі дешевший", - розповідає Володимир.

Також мандрівника підкупила гостинність місцевих жителів.

"Нас зустрів сам господар готелю. Привіз у свій готель і відразу налив графин вина, і накрив стіл, а кафе і ресторани вже були закриті через комендантську годину, від грошей відмовився навідріз", - описує він свій досвід.

Фото: Проживання в маленьких готелях - колоритніше (booking.com)

Господар маленького готелю сидів із гостями всі 3 вечори в Тбілісі – розповідав про місто і Грузію, радив, що подивитися.

"Він організував ПЛР-тест і екскурсію в Кахетію на Великдень. Дійшло до того, що ми ходили на сніданки не в наш класний/модний готель, а в міні-готель. Тому що там все готували спеціально для тебе і смачно. Ну і, звичайно, приносили вино на сніданок", - ділиться враженнями Біленький.

Така сама історія повторилася в Батумі. Проживання в мережевих готелях здалося мандрівникові нудним в Грузії.

"Вестернізація може і принесла дію за інструкцією, але "прибила" місцевий колорит", - підсумовує він.

Проживання зі сніданками коштувало від 750 до 1400 грн за ніч.

"Враховуючи, що зараз в Грузії мало туристів і готелі напівпорожні, ви можете бронювати готель через Booking на одну ніч, а за інші дні проживання домовлятися безпосередньо з готелем. Знижка досягає від 15 до 30%".

Фото: Пам'ятки в Грузії (pixabay.com)

Також блогер радить спланувати авіаперельоти в залежності від маршруту поїздок країною. Наприклад, для туристів, які збираються відвідати Батумі з Тбілісі або навпаки - дорога між містами займає близько 6-7 годин в одну сторону.

"Тому є сенс прилетіти в Тбілісі, а полетіти з Батумі, щоб не витрачати час на дорогу назад. Також можна взяти квиток на сучасний поїзд Stadlet з Тбілісі в Батумі. Він їде п'ять з половиною годин і не залежить від трафіку", - дає рекомендації мандрівник.

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