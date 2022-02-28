Airbnb надасть безкоштовне житло для українців
Команда працює над тим, щоб забезпечити українців проживанням у сусідніх країнах
Генеральний директор Airbnb Брайан Ческі у своєму Twitter-акаунті повідомив, що зараз команда працює над забезпеченням українців житлом у сусідніх країнах після вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Украина з посиланням на сайт Bloombergquint.com.
1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free— Brian Chesky (@bchesky) February 28, 2022
Чеські та інші керівники компанії з різних країн написали листи урядам Польщі, Румунії, Німеччини та Угорщини для допомоги у розміщенні українців.
Житло фінансуватиметься коштом компанії, приватних власниеів житла та хостелів на платформі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українські турагенти закликають закордонних партнерів відреагувати на вторгнення Росії в Україну і не розміщувати росіян на проживання в готелях.