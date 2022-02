Airbnb надасть безкоштовне житло для українців

Команда працює над тим, щоб забезпечити українців проживанням у сусідніх країнах

Генеральний директор Airbnb Брайан Ческі у своєму Twitter-акаунті повідомив, що зараз команда працює над забезпеченням українців житлом у сусідніх країнах після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Украина з посиланням на сайт Bloombergquint.com.

