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Airbnb надасть безкоштовне житло для українців

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Понеділок 28 лютого 2022 13:29
Airbnb надасть безкоштовне житло для українців Фото: Airbnb надасть безкоштовне житло для українців (unsplash.com/taylor-beach)
Автор: Євгенія Тугушева

Команда працює над тим, щоб забезпечити українців проживанням у сусідніх країнах

Генеральний директор Airbnb Брайан Ческі у своєму Twitter-акаунті повідомив, що зараз команда працює над забезпеченням українців житлом у сусідніх країнах після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Украина з посиланням на сайт Bloombergquint.com.

Чеські та інші керівники компанії з різних країн написали листи урядам Польщі, Румунії, Німеччини та Угорщини для допомоги у розміщенні українців.

Житло фінансуватиметься коштом компанії, приватних власниеів житла та хостелів на платформі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські турагенти закликають закордонних партнерів відреагувати на вторгнення Росії в Україну і не розміщувати росіян на проживання в готелях.

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