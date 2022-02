Airbnb предоставит бесплатное жилье для украинцев

Команда работает над тем, чтобы обеспечить украинцев проживанием в соседних странах

Генеральный директор Airbnb Брайан Чески в своем Twitter-аккаунте сообщил, что сейчас его команда работает над обеспечением украинцев жильем в соседних странах после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на cайт Bloombergquint.com.

1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free