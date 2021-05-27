Афіни, Санторіні, Корфу: найбільш захоплививі локації Греції для нових вражень влітку

Греція - один з найочікуваніших напрямків цього сезону, кажуть експерти туристичного ринку. Відкриття кордонів цієї країни українські туристи дуже чекали, оскільки багато турів були перенесені з минулого року.

Але через невизначеність до самого останнього моменту, чи відкриється Греція в анонсований термін, туроператори перенесли свої рейси на більш пізні терміни. Тому більш-менш масово грецький сезон стартує на початку червня, повідомив РБК-Україна голова асоціації туристичних агентств Павло Григораш.

До пандемії в 2019 році Грецію відвідали рекордна кількість туристів - понад 34 млн. У 2020 році турпотік впав на 78,2% - до 7,4 млн гостей. У 2021 році Греція - в числі найбезпечніших напрямків для мандрівників.

Через два тижні після відкриття Греції для українців у туристичних компаній з'явилося безліч пропозицій відпочинку на колоритних островах на дати в червні.

Куди вирушити в Греції на відпочинок і які пам'ятки подивитися влітку 2021 року? Видання Greek City Times поділилося 10 кращими локаціями, які туристам варто відвідати під час відпочинку в країні.

Афіни: історична столиця Європи

Афіни є найбільш відвідуваним місцем Греції. Місто називають історичною столицею Європи, а в 1834 році воно стало столицею сучасної грецької держави. За два століття воно перетворилося на привабливе сучасне місто, яке на сьогоднішній день є найбільш відвідуваним місцем Греції.

Фото: Місто Афіни (pixabay.com)

Відвідування Афін буде неповним без огляду храму Парфенон на вершині Акрополя. Акрополь, який вважається символом західної цивілізації, знаходиться в самому серці сучасних Афін.

Музей Акрополя відкрили у 2009 році - він встиг стати однією з найбільш відвідуваних пам'яток. Це сучасна конструкція зі скла і сталі з великими виставковими приміщеннями, побудована спеціально для стародавніх знахідок з Акрополя.

Планка - це старий історичний район Афін, розташований навколо північних і східних схилів Акрополя. Прогулянка вузькими вуличками дає відчуття подорожі в часі.

Санторіні: найпопулярніший острів

Санторіні на сьогодні є островом "номер один" для туристів у Греції. Він відомий насамперед мальовничими містами на вершинах скель Фіра й Ія, які розташовані на західному узбережжі з видом на синє море.

Туристам необхідно відвідати пляжі з чорним вулканічним піском на південному і східному узбережжях, а також археологічні розкопки Акротірі - стародавнього мінойського поселення, похованого під лавою після виверження вулкана, який створив улоговину близько 3600 років тому.

Фото: Острів Санторіні (pixabay.com)

Салоніки: унікальні історичні знахідки

Місто Салоніки з видом на Егейське море в Північній Греції - друге за величиною місто країни після Афін. Його головними визначними пам'ятками вважаються візантійські церкви, внесені до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є також кілька римських пам'ятників (в тому числі Тріумфальна арка Галерія і Ротонда 4 століття), Біла Вежа 15 століття на березі моря і дивовижний Візантійський музей.

Фото: Пам'ятки в Салоніках (pixabay.com)

Сідайте в машину, проїжджайте годину їзди від Салоніків, і прибудете в Вергіну, радить туристам видання.

"Тут ви знайдете музей Вергіни, в якому зберігаються одні з найдивовижніших відкриттів древніх гробниць в історії, а саме гробниці Філіпа II Македонського, батька Олександра Великого та Олександра IV", - йдеться в статті.

Гробниці виявив грецький археолог Маноліс Андронікос в 1977 році, а в 1993 році був побудований ряд підземних огорож для гробниць, які через кілька років відкрилися як Королівський музей гробниць Вергіни.

Корфу: затишні вулички й фортеці 16 століття

Острів знаходиться біля західного узбережжя материкової Греції в Іонічному морі. Це один з найбільш відвідуваних острівних напрямків Греції. Столиця Корфу внесена в перелік ЮНЕСКО.

Фото: Архітектура на острові Корфу (pixabay.com)

Місто перебувало під владою венеціанців протягом декількох століть. Туристам варто досліджувати романтичні пішохідні вулиці, щоб відкрити для себе дві фортеці 16-го століття та аркадний Лістон, оточений старомодними кафе.

Метеора: стародавні монастирі з переліку ЮНЕСКО

Комплекс монастирів і скитів Метеора в центральній Греції мальовничо розташований на вершині декількох кам'яних стовпів, а перший монастир був заснований в 14 столітті. Пам'ятка охороняється ЮНЕСКО. Шість монастирів відкриті для відвідування.

Фото: Монастирі Метеори в Греції (pixabay.com)

"Вам потрібно піднятися на кілька прольотів кам'яними сходами, висіченими в скелях, щоб дістатися до кожного монастиря, і всередині ви знайдете мерехтливі свічки, ікони, візантійські фрески й пахощі", - підказують у виданні.

Крит: ущелина і найдавніше місто Європи

Острів Крит також є надзвичайно популярним місцем для туристів завдяки тому, що тут сконцентровано безліч історичних і культурних пам'яток.

Перше місце в переліку посідає Самарійська ущелина - каньйон довжиною 16 км на південному заході Криту. Прогулянка Самарійською ущелиною надзвичайно популярна, і щорічно цим маршрутом проходять понад 250 тисяч туристів.

Фото: Природа на Криті (pixabay.com)

Прогулянка триває 4-7 годин і проходить через ліси стародавніх кипарисів і сосен, потім між вертикальними скелями через гори та виходить до Агіа Румелі на лівійському морі. Ущелина знаходиться на території Національного парку Самарія і перебуває в попередньому переліку ЮНЕСКО.

Найбільша археологічна пам'ятка бронзового століття Кносс на Криті вважається найдавнішим містом Європи. Знаменитий мінойський палац знаходиться в 5 кілометрах на південний схід від Іракліона, в долині річки Кайратос.

Нафпліон: місто на півострові

Місто Нафпліон часто називають найкрасивішим містом Греції. Воно побудоване на невеликому півострові на східному узбережжі Пелопоннесу. У 1828 році місто стало першою столицею сучасної Греції.

Фото: Архітектура в Нафпліоні (pixabay.com)

Старе місто без автомобілів забудоване неокласичними особняками, церквами та виходить на фортецю 18 століття - Паламіді. На площі, побудованій венеціанцями, розташований перший грецький парламент, який розміщувався в мечеті 18 століття - Тріанон (1730 р.). У цій будівлі зараз знаходяться Муніципальний театр, церква Св. Анастасія, Збройова палата з археологічним музеєм.

Найближчі пам'ятки - Тиринф, театр Епідавра і древній Коринф.

Дельфи: місто на схилах гори з античним театром

Містечко Дельфи знаходиться на нижніх схилах гори Парнас. Це місце було священним для древніх паломників, які приїжджали поклонитися Аполлону і запитати поради у міфічного Оракула. Він складається з напівзруйнованих руїн численних храмів, театру та стадіону, що датуються від 8 століття до нашої ери до 2 століття нашої ери.

Античний театр в Дельфах був побудований на пагорбі, звідки гостям відкривається вид на всі руїни й пейзаж внизу. Спочатку він вміщував 5000 глядачів. Сьогодні це одна з головних туристичних пам'яток Греції.

Фото: Археологічні пам'ятки Дельф (pixabay.com)

З Дельф туристи зможуть вирушити на мис Суніон до руїн храму Посейдона - бога моря в міфології. Пам'ятка з трьох боків оточена морем.

Міконос: гарне місце для розваг

Після Санторіні Міконос є другим за відвідуваністю островом серед іноземців і найпопулярнішим серед знаменитостей. Він - у переліку кращих туристичних визначних пам'яток Греції. Міконос (Хора) - мальовниче кікладське місто з лабіринтом крихітних вуличок і білосніжних провулків.

Навколо міста зосереджено безліч нічних закладів - стильних клубів, ресторанів і барів. Інші визначні пам'ятки - побілена церква Парапортіані й численні піщані пляжі на південному узбережжі острова.

Фото: Острів Міконос (pixabay.com)

По воді можна за 15 хвилин дістатися на Делос, який внесений до переліку ЮНЕСКО. Ця локація просто "дихає" історією - туристи мають можливість прогулятися по місцях відродження слави грецької цивілізації.

У теперішній дні Делос унікальний для всього світу: більше ніде немає природних острівних археологічних пам'яток такого розміру і важливості (античних руїн).

Олімпія: знакове історичне місце

Олімпія - одне з найбільш знакових місць Греції. Це стародавнє місце на півострові Пелопоннес в Греції, де проходили перші Олімпійські ігри, засновані в 8 столітті до нашої ери.

Фото: Руїни Олімпії (pixabay.com)

Серед збережених руїн - тренувальні майданчики, стадіон і храми, присвячені богам Гері та Зевсу. У Археологічному музеї знаходяться місцеві артефакти, наприклад, статуя Гермеса, приписувана скульптору Праксителю.

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