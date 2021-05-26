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Пляжі, дюни і форти: чим дивує новий для українців курорт у Перській затоці

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Середа 26 травня 2021 07:35
Пляжі, дюни і форти: чим дивує новий для українців курорт у Перській затоці Фото: Відпочинок в Рас-ель-Хаймі (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

У Рас-ель-Хайму в червні запускають прямі рейси

Перелік цікавих напрямків для пляжного відпочинку влітку доповниться ще одним пунктом, в який стане простіше дістатися. З 25 червня з України запускають прямі регулярні рейси в емірат Рас-ель-Хайма в ОАЕ.

Рейси будуть виконуватися щопонеділка і щочетверга, повідомляється на сайті авіаперевізника МАУ, а з часом частоту можуть збільшити. Переліт триватиме 5 годин.

"Це будуть гібридні рейси, на яких передбачені як блоки місць туроператорів, так і місця під індивідуальний продаж квитків. У перспективі компанія планує пролонгувати рейси на зимовий сезон", - сказав профільному виданню Turprofi.com.ua прес-секретар гендиректора МАУ Дмитро Дешин.

Поки на курорт можна дістатися з перельотом в Дубай і Шарджу від авіакомпаній Air Arabia і Fly Dubai.

Чим Рас-ель-Хайма цікавий туристам

Найпівнічніший і зелений емірат Рас-ель-Хайма ділить кордон з Оманом. Цей популярний курортний напрямок особливо цінується влітку завдяки м'якому клімату і білосніжним пляжам, які розтягнулися на більш ніж 60 кілометрів. Провести відпустку тут можна в готелях різних категорій і за цілком доступною ціною. Більшість з них розташовані в бухтах, а деякі - на намивних островах.

Пляжі, дюни і форти: чим дивує новий для українців курорт у Перській затоціФото: Пляжні готелі на узбережжі емірату (booking.com)

Туристів приваблює не тільки морський відпочинок на березі Перської затоки, але і вражаюча архітектура та історичні пам'ятки.

Наприклад, під час відвідування варто подивитися форти й сторожові вежі, мечеть з коралів в покинутому рибальському селищі в Джазіра аль-Хамра, Палац еміра і Національний музей з унікальною колекцією з більш ніж тисячі експонатів з історії емірату.Також для туристів представляють інтерес місцеві базари та моли з бутиками світових виробників. Для дітей на відпочинку є парки з атракціонами, найбільший в країні аквапарк і зоопарк.

Для дорослих на курорті - безліч розваг: від дайвінгу і віндсерфінгу до риболовлі й катання в пустелі на конях, верблюдах або джипах. Також в "меню" екскурсій - каякінг по річці серед мангрових заростей, де можна побачити фламінго, або на знамениту перлову ферму Сувейді.

Пляжі, дюни і форти: чим дивує новий для українців курорт у Перській затоціФото: Екскурсії для туристів (booking.com)

Чи поїдуть туристи з України

Пропозиції відпочинку в північному еміраті є у туристичних компаній і зараз. Наприклад, тижневий тур в Рас-ель-Хайму на початку червня з перельотом в Дубаї або Шарджу можна знайти за ціною від 700 доларів на двох в 4-зірковому готелі з харчуванням "сніданки". А в 5 * готелі можна відпочити за ціною від 840 доларів. З початком польотної програми на курорт Рас-ель-Хайма в кінці червня тур в 3 * готель зі сніданками обійдеться в 900 доларів за двох.

Пляжі, дюни і форти: чим дивує новий для українців курорт у Перській затоціФото: Вид з готелю в Рас-ель-Хаймі (booking.com)

Тим часом в туристичних компаніях сподіваються на збільшення попиту за цим напрямком. Однією з переваг Рас-ель-Хайми є безкоштовні тести на COVID після прильоту і перед вильотом додому.

"Ми очікуємо збільшення попиту, оскільки квитки будуть дешевші звичайного. Звичайно, Дубай завжди буде номером один, але в літній час Рас-ель-Хайма більш популярна завдяки м'якому клімату. Всі, хто шукає пляжний відпочинок в ОАЕ, але чий бюджет не дотягує до дубайських цінників, сміливо можуть летіти сюди. Причому тут є і готелі на "все включено" і з іншими варіантами харчування", - розповіла виданню експерт компанії "TPG" Катерина Березовська.

Повідомляється, що переліт з МАУ в Рас-ель-Хайму можна придбати за ціною від 3812 гривень, в інших авіакомпаній на ті ж дати переліт обійдеться від 8 тисяч гривень.

Деякі експерти вважають, що відпочинок в Рас-ель-Хаймі – виключно пляжний, а для великих вражень варто комбінувати поїздку з іншими еміратами.

"З іншого боку, в Дубаї пляжні готелі дорожчі, а рівень сервісу в Рас-ель-Хаймі дуже гарний. При цьому різниця, якщо їхати туди з аеропорту Дубая або Шарджі - 40-50 км (на півгодини довше)", - зазначає Михайло Тюрін, глава GTO.UA.

Пляжі, дюни і форти: чим дивує новий для українців курорт у Перській затоціФото: Пам'ятки Рас-ель-Хайми (visitrasalkhaimah.com)

Скільки коштують тури в Рас-ель-Хайму на літо

Ми перевірили, скільки коштує тижневий відпочинок на двох в готелях курорту Рас-ель-Хайма з прямим авіаперельотом і харчуванням "сніданки". Наводимо приклади найнижчих цін на путівки від популярних туристичних компаній України на дати, починаючи з 28 червня.

Наприклад, у мережі турагентств "Поїхали з нами" в емірат Рас-ель-Хайма доступно багато турів на 7 ночей. Так, відпочинок в чотиризірковому готелі регіону обійдеться у 22518 гривень на двох, а в п'ятизірковому готелі - від 26414 гривень. У вартість входить авіапереліт в обидві сторони.

Туристична компанія "Farvater" пропонує відпочинок в чотиризірковому готелі цього регіону за ціною від 26 100 гривень за двох з прямим перельотом з Києва. Відпочинок на аналогічний період в п'ятизірковому готелі обійдеться за ціною від 36120 гривень за двох.

У туроператора "TUI" путівки на 7 ночей в Рас-ель-Хайма можна забронювати за ціною від 27 тисяч гривень. Наприклад, путівка в тризірковий готель з шатлом до пляжу обійдеться у 27712 гривень на двох. А тижневий відпочинок в п'ятизірковому готелі з відкритим виходом до моря - від 35470 гривень за двох.

Туркомпанія "Пілігрим" пропонує відпочинок в Рас-ель-Хаймі приблизно за схожими цінами: тур в п'ятизірковий готель емірату можна купити за 27656 гривень. Але вдалося знайти й більш вигідну пропозицію: тижневий відпочинок в чотиризірковому готелі за 21100 гривень на двох.

Пляжі, дюни і форти: чим дивує новий для українців курорт у Перській затоціФото: Готель в Рас-ель-Хайма (booking.com)

Правила в'їзду в ОАЕ: що потрібно знати туристам

Для поїздки в ОАЕ необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту протягом 72 годин до вильоту. Ця вимога не поширюється на дітей віком до 12 років, а також на тих пасажирів, які мають середню або важку форми інвалідності.

Крім того, по прильоту в аеропорту ПЛР-тест потрібно пройти повторно. Його вартість покриє приймаюча сторона - ОАЕ: для туриста такий тест безкоштовний. Результат повторного тесту приходить туристу протягом доби. Під час очікування результату тесту мандрівників просять перебувати в готелі, завантаживши додаток "COVID-19 DXB" для можливого подальшого спілкування з органами охорони здоров'я.

Перед поїздкою також потрібно оформити страховий поліс, що покриває лікування COVID за кордоном. Згідно з даними з сайту українського МЗС, особливу увагу звертають на те, що у разі відсутності сертифіката про негативний тест на коронавірус або страхового поліса, авіакомпанія може відмовити пасажиру в перевезенні. Також авіакомпанії мають право відмовити в реєстрації на рейс тим, у кого будуть виявлені симптоми COVID.

На всій території країни під час пандемії зберігається масковий режим і вимога дотримуватися дистанції. Штраф за неносіння маски на вулицях становить 900 доларів.

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