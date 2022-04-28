Абсолютний рекорд c 1939 року. Американці масово підтримують українських біженців, - опитування

Рекордна кількість американців підтримує українських біженців, свідчать дані недавнього опитування.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Gallup.

Згідно з опитуванням Gallup, рекордні 78% американців підтримують дозвіл на в'їзд в США до 100 000 біженців з України. Це найвищий відсоток підтримки дозволу на в'їзд біженців в США з 1939 року — з того часу, як компанія почала проводити опитування про ситуацію з біженцями в країні.

"Опитування показало, що більшість представників будь-якої статі, віку, рівня освіти й політичної ідеології підтримує в'їзд українських біженців, у тому числі 61% республіканців, 79% незалежних і 92% демократів", - йдеться в публікації.

Тільки 16% американців після Другої світової підтримали в'їзд біженців

Попередній рекорд був у 1999 році, коли 66% американців підтримали дозвіл на в'їзд до США кількох сотень етнічних албанських біженців з Косово.

"Єдина інша ситуація, яка отримала таку підтримку більшості з опитаних Gallup, була у 2018 році. Тоді 51% підтримали дозвіл на в'їзд до США кількох тисяч осіб з Гондурасу та інших країн Центральної Америки.

Фото: Результати опитування американців компанією Gallup (скріншот з сайту gallup.com)

Історично склалося так, що американці не дуже підтримували допуск біженців до країни, показують дані Gallup. У 1946 році, через рік після закінчення Другої світової війни, тільки 16% підтримали дозвіл на в'їзд в США більшої кількості єврейських та інших європейських біженців, ніж дозволено законом.

За даними Агентства ООН у справах біженців, майже 13 мільйонів українців опинилися в скрутному становищі або знаходяться в районах, які вони не можуть покинути через загрози безпеці.

Також в ООН прогнозують, що число українських біженців досягне 8 мільйонів людей.

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