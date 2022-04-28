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Кількість українських біженців за кордоном сягне 8 мільйонів, - ООН

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Четвер 28 квітня 2022 11:30
Кількість українських біженців за кордоном сягне 8 мільйонів, - ООН Фото: Українські біженці в Болгарії (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В організації закликають збільшити фінансування країн, які приймають українців

ООН прогнозує, що понад 8 мільйонів людей покинуть Україну в якості біженців

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на NPR.

За перший місяць війни Україну покинуло понад 4 мільйони людей. Минулого тижня їх число перевищило 5 мільйонів.

Тепер в УВКБ ООН прогнозують, що всього близько 8,3 мільйона біженців покинуть Україну. Агентство закликає до збільшення фінансової підтримки для них і приймаючих їх країн.

Також там закликали переглянути так званий "регіональний план реагування на потреби біженців".

Представник УВКБ ООН Шабиа Манту заявила на прес-конференції в Женеві, що пріоритети будуть віддаватися продовольчій безпеці, освіті, основним потребам, матеріально-технічному забезпеченню, а також тимчасовій грошовій допомозі біженцям.

"Запустивши вчора оновлений регіональний план реагування на ситуацію з біженцями (RRRP) для ситуації в Україні, УВКБ ООН і партнери просять 1,85 мільярда доларів США для підтримки прогнозованих 8,3 мільйона біженців в сусідніх (з Україною) країнах - в Угорщині, Республіці Молдова, Польщі, Румунії та Словаччині а також для інших країн регіону, в тому числі Болгарію і Чехію", — сказала вона.

Проте є й інша тенденція: українці все частіше повертаються додому з Європи. Днями кількість українців, які виїжджають з Польщі, вперше стала перевищувати число тих, хто перетинає кордон на захід.

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