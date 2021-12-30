700 тысяч иностранцев. Стало известно, сколько Киев заработал на туризме в 2021 году

Из каких стран в столицу Украины ехали чаще всего

Туристическая сфера Киева продолжает восстанавливать показатели допандемических времен. Так, на 1 декабря 2021 года туристический сбор достиг показателя в 73 миллиона гривен, что свидетельствует о посещении столицы около 700 тысяч иностранных туристов. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

В настоящее время около 80% туристической отрасли столицы уже восстановлено, сообщила глава Управления туризма и продвижения КГГА Марина Радова.

По ее словам, туристическая сфера Киева имеет гораздо лучшие тенденции в восстановлении показателей допандемических времен по сравнению с мировым туристическим сектором.

"Киев является комфортной локацией для туристов, поскольку имеет удобное расположение, высококачественный уровень предоставления услуг, конкурентоспособную ценовую политику и доступный многоплановый отдых в соответствии с предпочтениями каждого туриста. Также столица является известной историко-культурной ячейкой. В Киеве круглосуточно функционируют лаборатории, где можно сдать COVID-тест, а в случае ухудшения самочувствия можно получить квалифицированную неотложную врачебную помощь и медицинские услуги", – говорится в сообщении.

Фото: Панорама Киева (unsplash.com/hristo-sahatchiev)

Самые популярные страны из которых приезжает больше всего туристов в Киев – Израиль, США, Германия, Турция и Саудовская Аравия.

Напомним, ранее мы писали, сколько денег потратили туристы из Саудовской Аравии в Украине в этом году.

Также мы рассказывали, что украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году.