До 600 євро: туристам у Європі компенсуватимуть перенесення авіарейсів

У Європі пасажирам компенсуватимуть перенесення авіарейсів. Пасажир зможе отримати від 250 до 600 євро, залежно від дальності польоту, пише Avianews.com.

Про це йдеться у рішенні Суду Європейського союзу, яке було опубліковано наприкінці грудня 2021 року.

Згідно з судовим рішенням, перенесення рейсу більш ніж на одну годину прирівнюється до скасування рейсу, що може завдати серйозного дискомфорту пасажирам, оскільки вони не зможуть використати час згідно зі своїми планами.

Якщо пасажира проінформували про таку зміну розкладу менш ніж за два тижні до вильоту, він може отримати компенсацію 250 євро за тривалості маршруту до 1500 км, 400 євро на маршруті від 1500 км до 3500 км, 600 євро — на маршруті понад 3500 км.

Дані правила поширюються і на чартерні перельоти у складі путівки, яку купили у туроператора. Якщо в бронюванні туру вказано розклад та номер рейсу, при подальшому перенесенні такого рейсу більш ніж на годину раніше пасажир отримує право на компенсацію.

Наразі туроператори мають практику продажу турів з "гнучким часом виліт", коли в бронюванні може бути зазначено один розклад, а за фактом виліт виконується на кілька годин раніше чи пізніше.

"У такому разі клієнт може звернутися з претензією до авіакомпанії, яка і має виплатити компенсацію. Після цього авіаперевізник отримає право вимагати відшкодування збитків у туроператора, який продав путівку з авіаперельотом", - уточнили у Суді.

Фото: Пасажир зможе отримати від 250 до 600 євро залежно від дальності польоту (unsplash.com/keith-chan)

Правило однієї години діє, якщо рейс перенесено більш ніж на одну годину раніше. Наприклад, якщо спочатку виліт був о 14:00, то був перенесений на 12:50. Суд зазначає, що у такому разі компенсацію не можна зменшити, навіть якщо час прильоту залишається без змін.

Раніше Суд Європейського Союзу прирівняв затримку рейсу до скасування рейсу, якщо літак прилетів до кінцевої точки більш ніж на 3 години пізніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли почне діяти нове правило для подорожей до ЄС.