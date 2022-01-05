До 600 евро: туристам в Европе будут компенсировать перенос авиарейсов

В Европе пассажирам будут компенсировать перенос авиарейсов. Пассажир сможет получить от 250 до 600 евро в зависимости от дальности полета, пишет Avianews.com.

Об этом говорится в решении Суда Европейского союза, которое было опубликовано в конце декабря 2021 года.

Согласно судебному решению, перенос рейса более чем на один час приравнивается к отмене рейса, что может причинить серьезный дискомфорт пассажирам, поскольку они не смогут использовать время согласно своим планам.

Если пассажира проинформировали о таком изменении расписания менее чем за две недели до вылета, он может получить компенсацию 250 евро при длительности маршрута до 1500 км, 400 евро на маршруте от 1500 км до 3500 км, 600 евро — на маршруте свыше 3500 км.

Данные правила распространяются и на чартерные перелеты в составе путевки, которая куплена у туроператора. Если в бронировке тура указаны расписание и номер рейса, при дальнейшем переносе такого рейса более чем на один час раньше пассажир получает право на компенсацию.

Сейчас туроператоры имеют практику продажи туров с "гибким временем вылет", когда в бронировании может быть указано одно расписание, а по факту вылет выполняется на несколько часов раньше или позже.

"В таком случае клиент может обратиться с претензией в авиакомпанию, которая и должна выплатить компенсацию. После этого авиаперевозчик получит право требовать возмещения ущерба у туроператора, который продал путевку с авиаперелетом ", — уточнили в Суде.

Фото: Пассажир сможет получить от 250 до 600 евро в зависимости от дальности полета (unsplash.com/keith-chan)

Правило одного часа действует, если рейс перенесен на более чем один час раньше. Например, если изначально вылет был в 14:00, а затем был перенесен на 12:50. Суд указывает, что в таком случае компенсацию нельзя уменьшить, даже если время прилета остается без изменений.

Ранее Суд Европейского союза приравнял задержку рейса к отмене рейса, если самолет прилетел в конечную точку более чем на 3 часа позже.

Напомним, ранее ми писали, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС.