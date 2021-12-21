6 мільйонів туристів щороку. Скільки коштує відпочити на відомому карпатському курорті Драгобрат

Гірськолижний комплекс Драгобрат — один із найбільш популярних курортів серед туристів для катання на лижах. Від 10 грудня 2021 року там відкрито сезон катання.

На курорті можна навчитися як "класичному" катанню на лижах, так і скітуру – походам по нерівній засніженій поверхні на спеціальних лижах, які зручні для походів Карпатами поза підготованими трасами. Для скітуристів є можливість взяти все обладнання в оренду – від 500 гривень за комплект.

На курорті відкрито близько 80 готелів. Вартість проживання у них – від 500-1000 гривень з людини, з харчуванням "сніданок+вечеря". У багатьох готелях є власні ресторани.

"За рік на Закарпаття приїжджають 6 мільйонів туристів – це лише офіційно, що можна простежити за туристичним збором у готелях. Так само офіційно працюють 120 тисяч місць розміщення, але разом із приватними садибами область одночасно може розмістити до 180 тисяч туристів", - відзначив у коментарі РБК-Україна президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор.

Також до послуг гостей - спа-процедури, термальні, мінеральні води та бальнеологічні процедури з оздоровлення.

Фото: За рік на Закарпаття приїжджають 6 мільйонів туристів (unsplash.com/ed-pylypenko)

Драгобрат — один з найпопулярніших гірськолижних курортів Українських Карпат, розташований у масиві Свидовець. Долина розташовна на висоті 1400 метрів поблизу селища Ясіня та підніжжя гори Стіг.

Як потрапити на гірськолижні курорти під час COVID

Цього року гірськолижні курорти України прийматимуть гостей лише за наявності COVID-сертифікату. Так, при поселенні в гірськолижний готель, необхідно мати з собою один з таких документів:

COVID-сертифікат; негативний результат ПЛР-тесту; довідку про одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали, Укрзалізниця запустила 29 нових сполучень за популярними напрямками.