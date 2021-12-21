6 мільйонів туристів щороку. Скільки коштує відпочити на відомому карпатському курорті Драгобрат

Які правила відвідування гірськолижних курортів під час пандемії
Гірськолижний комплекс Драгобрат — один із найбільш популярних курортів серед туристів для катання на лижах. Від 10 грудня 2021 року там відкрито сезон катання.
На курорті можна навчитися як "класичному" катанню на лижах, так і скітуру – походам по нерівній засніженій поверхні на спеціальних лижах, які зручні для походів Карпатами поза підготованими трасами. Для скітуристів є можливість взяти все обладнання в оренду – від 500 гривень за комплект.
На курорті відкрито близько 80 готелів. Вартість проживання у них – від 500-1000 гривень з людини, з харчуванням "сніданок+вечеря". У багатьох готелях є власні ресторани.
"За рік на Закарпаття приїжджають 6 мільйонів туристів – це лише офіційно, що можна простежити за туристичним збором у готелях. Так само офіційно працюють 120 тисяч місць розміщення, але разом із приватними садибами область одночасно може розмістити до 180 тисяч туристів", - відзначив у коментарі РБК-Україна президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор.
Також до послуг гостей - спа-процедури, термальні, мінеральні води та бальнеологічні процедури з оздоровлення.
Фото: За рік на Закарпаття приїжджають 6 мільйонів туристів (unsplash.com/ed-pylypenko)
Драгобрат — один з найпопулярніших гірськолижних курортів Українських Карпат, розташований у масиві Свидовець. Долина розташовна на висоті 1400 метрів поблизу селища Ясіня та підніжжя гори Стіг.
Цього року гірськолижні курорти України прийматимуть гостей лише за наявності COVID-сертифікату. Так, при поселенні в гірськолижний готель, необхідно мати з собою один з таких документів:
Нагадаємо, раніше ми писали, Укрзалізниця запустила 29 нових сполучень за популярними напрямками.